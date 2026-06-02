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«Бет-М» объявила об изменении условий акции «Кешбэк»

Обновлено:
Теперь не нужно месяц ждать бонус

Букмекерская компания «Бет-М» изменила условия акции «Кешбэк», сократив период расчета бонусных выплат с месяца до одной календарной недели. Теперь пользователи смогут получать возврат части проигранных средств по итогам каждых семи дней.

Согласно обновленным правилам акции, расчетный период длится с понедельника по воскресенье. По его итогам участникам может быть начислен кешбэк в размере 5% от суммы проигрыша. Выплата осуществляется в формате фрибета и зачисляется на бонусный баланс игрока. Минимальная сумма проигрыша для получения бонуса составляет 1000 руб.

В компании отметили, что переход на еженедельный формат позволит пользователям быстрее получать бонусные начисления и активнее использовать их в ставках. Ранее кешбэк рассчитывался раз в месяц.

Фрибет можно использовать для заключения пари типа ординар и экспресс на спортивные события с коэффициентами от 1.1 до 3.5. При этом в акции не участвуют ставки на нарды.

Первый расчетный период в новом формате стартовал 1 июня 2026 года в 16:00 по московскому времени и завершится 7 июня в 23:59. В дальнейшем периоды будут действовать по стандартному недельному циклу.

Акция продлится до 2 августа 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменить сроки ее проведения. Полные правила размещены на сайте компании.

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