Сафонов не пропустит, Кварацхелия забьет?

В субботу, 30 мая, в Будапеште (Венгрия) определится обладатель самой престижной награды в мировом клубном футболе - кубка Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче встретятся французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Первый свисток на «Пушкаш Арене» немецкий рефери Даниэль Зиберт даст в 19:00 по московскому времени.

Крупнейшие легальные букмекерские компании России представили максимально широкие линии на главное событие сезона в Европе. Рассмотрим их в поиске потенциальных героев субботнего финала.

Кто забьет в финале ЛЧ-2025/26?

Аналитики PARI ждут в столице Венгрии метких выстрелов прежде всего от звезд парижского клуба. Любой гол Усмана Дембеле в конторе котируется за 2.65, Хвичи Кварацхелии - за 2.70, Гонсалу Рамуша - за 3.00, а Дезире Дуэ и Брэдли Баркола - за 3.20.

Первым претендентом на гол от чемпионов Англии эксперты считают Виктора Дьекереша (коэффициент 3.20). За ним идет Габриэл Жезус (3.55). При этом лучшим бомбардиром «Арсенала» в евросезоне является не кто-то из этой пары, а Габриэл Мартинелли (шесть голов).

Список лучших бомбардиров «ПСЖ» в ЛЧ возглавляет Кварацхелия (10 голов). Далее в клубном рейтинге расположились Витинья (шесть мячей) и Дуэ (пять).

Наибольшие шансы открыть счет в Будапеште, с точки зрения букмекеров, имеют все те же Дембеле (5.20) и Хвича (5.40).

Пропустит ли Сафонов?

В отличие от прошлогоднего финала, на этот раз участие российского голкипера в игре не подвергается сомнению. В линии PARI нет отдельных маркетов, рассчитанных на вратарей. Однако есть интересные специальные ставки на голкиперов.

Например, если первым из них мяча коснется парижанин, сыграет коэффициент 2.70. На гол из вратарской площади в любые ворота можно поставить за 1.80, на гол между ног голкиперу - за 12.00.

Если забьет только «ПСЖ» (соответственно, Сафонов сыграет на ноль), букмекер умножит номинал соответствующего пари на 4.20. Если в атаке не преуспеет хотя бы одна из сторон, PARI рассчитает ставку по котировке 4.10.