ПСЖ - Арсенал, 30 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В предпоследний день лета-2026 определится обладатель самого престижного клубного трофея европейского и, пожалуй, всего мирового футбола. В Будапеште за главный приз Лиги чемпионов побьются «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Крупнейшие легальные букмекеры уже опубликовали широкие линии на сражение французского и английского топов. Рассмотрим их в контексте вариантов для удачного пари.
Турнир: Лига чемпионов, финал
Стадион: «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия)
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|2
|3
|4
|9-15
|«Арсенал»
|4
|3
|2
|15-9
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Париж»
2:1
«ПСЖ»
Лига 1
|13.05.2026
|«Ланс»
0:2
«ПСЖ»
Лига 1
|10.05.2026
|«ПСЖ»
1:0
«Брест»
Лига 1
|06.05.2026
|«Бавария»
1:1
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|02.05.2026
|«ПСЖ»
2:2
«Лорьян»
Лига 1
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.05.2026
|«Кристал Пэлас»
«Арсенал»
АПЛ
|18.05.2026
|«Арсенал»
1:0
«Бернли»
АПЛ
|10.05.2026
|«Вест Хэм»
0:1
«Арсенал»
АПЛ
|05.05.2026
|«Арсенал»
1:0
«Атлетико»
Лига чемпионов
|02.05.2026
|«Арсенал»
3:0
«Фулхэм»
АПЛ
В прошлом году эти команды соперничали за шаг до финала. Парижане дважды выиграли (1:0 в гостях, 2:1 дома) и пошли за долгожданным «ушастым» трофеем. На этот раз второй попытки ни у кого не будет - соответственно, степень мотивации и концентрации у команд будет еще выше.
У «ПСЖ» есть определенное преимущество перед соперником. Последний официальный матч команда Луиса Энрике провела еще 17 мая и с тех пор целенаправленно готовится к будапештскому противостоянию. А если учесть, что в последних матчах Лиги 1 фаворит тоже не перетруждался, можно предположить, что физические кондиции «Пари Сен-Жермен» в финале будут лучше, чем у соперника. Основные игроки не только отдохнут как следует, но и залечат микротравмы.
«Арсенал» о таком режиме наибольшего благоприятствования может только мечтать. У «канониров» внутренний сезон длится на неделю дольше, чем во Франции. И проходных игр у лондонцев до последнего тура не было: каждая - на нервах, без права на ошибку. Досрочно чемпионом Англии «Арсенал» сделала неожиданная ничья «Манчестер Сити» в Борнмуте.
Команда Артеты остается единственной непобедимой в Лиге чемпионов: 11 побед и всего три ничьи. Но завершить евросезон с нулем поражений ей будет невероятно сложно - в силу приведенных выше причин и класса противника.
Но «Арсенал» умеет терпеть и «сушить» игру. Луис Энрике тоже вряд ли станет ввязываться в авантюры.
Наш прогноз на главный матч евросезона: тотал меньше 2.5. БЕТСИТИ присвоил этому варианту коэффициент - 1.90.
Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|БЕТСИТИ
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери*
«ПСЖ»: Дембеле, Мендеш, Пачо, Заир-Эмери, Нджанту, Хакими (все - травмы)
«Арсенал»: Мерино, Тимбер, Уайт (все - травмы)
*По состоянию на 20 мая
Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «ПСЖ»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|24. Маюлю
|3. Москера
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|6. Забарный
|6. Габриэл
|Защитник
|Защитник
|21. Эрнандес
|5. Инкапье
|Защитник
|Полузащитник
|4. Беральдо
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Кварацхелия
|20. Мадуэке
|Нападающий
|Полузащитник
|29. Баркола
|10. Эзе
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|29. Хаверц
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Микель Артета
|Главный тренер
БЕТСИТИ дает коэффициент 2.30 на победу действующего чемпиона Европы в основное время и 3.30 - на его соперника. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.40.
Правами на легальные трансляции ЛЧ в России обладает сервис Okko.
Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом основного времени 1:1. Коэффициент на результативную ничью составляет 5.90.
По расчетам аналитиков, грузинский вингер «ПСЖ» имеет наибольшие шансы отличиться в финале (коэффициент 3.20 на тотал больше 0.5 гола). Далее в рейтинге идут: Дьекереш (3.30) и Дуэ (3.40).
Матвей завершает второй сезон во Франции в статусе железно основного голкипера. Его место на поле сомнению не повергается.
Вот как оценили шансы команд на итоговый успех трейдеры БЕТСИТИ: «ПСЖ» - 1.66, «Арсенал» - 2.25.