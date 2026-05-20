ПСЖ - Арсенал, 30 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

В прошлом году эти команды соперничали за шаг до финала. Парижане дважды выиграли (1:0 в гостях, 2:1 дома) и пошли за долгожданным «ушастым» трофеем. На этот раз второй попытки ни у кого не будет - соответственно, степень мотивации и концентрации у команд будет еще выше.

У «ПСЖ» есть определенное преимущество перед соперником. Последний официальный матч команда Луиса Энрике провела еще 17 мая и с тех пор целенаправленно готовится к будапештскому противостоянию. А если учесть, что в последних матчах Лиги 1 фаворит тоже не перетруждался, можно предположить, что физические кондиции «Пари Сен-Жермен» в финале будут лучше, чем у соперника. Основные игроки не только отдохнут как следует, но и залечат микротравмы.

«Арсенал» о таком режиме наибольшего благоприятствования может только мечтать. У «канониров» внутренний сезон длится на неделю дольше, чем во Франции. И проходных игр у лондонцев до последнего тура не было: каждая - на нервах, без права на ошибку. Досрочно чемпионом Англии «Арсенал» сделала неожиданная ничья «Манчестер Сити» в Борнмуте.

Команда Артеты остается единственной непобедимой в Лиге чемпионов: 11 побед и всего три ничьи. Но завершить евросезон с нулем поражений ей будет невероятно сложно - в силу приведенных выше причин и класса противника.

Но «Арсенал» умеет терпеть и «сушить» игру. Луис Энрике тоже вряд ли станет ввязываться в авантюры.