ПСЖ - Арсенал, 30 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

ПСЖ - Арсенал, 30 мая: где смотреть финальный матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпионы Франции и Англии - в главном матче сезона!
  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В предпоследний день лета-2026 определится обладатель самого престижного клубного трофея европейского и, пожалуй, всего мирового футбола. В Будапеште за главный приз Лиги чемпионов побьются «Пари Сен-Жермен» и «Арсенал». Крупнейшие легальные букмекеры уже опубликовали широкие линии на сражение французского и английского топов. Рассмотрим их в контексте вариантов для удачного пари. 

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

30.05.2026, Сб

19:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 2.30

Х - 3.40

П2 - 3.30

Турнир: Лига чемпионов, финал

Стадион: «Пушкаш Арена»  (Будапешт, Венгрия)

Главный судья:  Даниэль Зиберт (Берлин, Германия)

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»2349-15
«Арсенал»43215-9

Последние пять матчей «ПСЖ»:

17.05.2026«Париж»

2:1

«ПСЖ»

Лига 1

13.05.2026«Ланс»

0:2

«ПСЖ»

Лига 1

10.05.2026«ПСЖ»

1:0

«Брест»

Лига 1

06.05.2026«Бавария»

1:1

«ПСЖ»

Лига чемпионов

02.05.2026«ПСЖ»

2:2

«Лорьян»

Лига 1

Последние пять матчей «Арсенала»:

24.05.2026«Кристал Пэлас»

 

«Арсенал»

АПЛ

18.05.2026«Арсенал»

1:0

«Бернли»

АПЛ

10.05.2026«Вест Хэм»

0:1

«Арсенал»

АПЛ

05.05.2026«Арсенал»

1:0

«Атлетико»

Лига чемпионов

02.05.2026«Арсенал»

3:0

«Фулхэм»

АПЛ

Прогноз на матч

В прошлом году эти команды соперничали за шаг до финала. Парижане дважды выиграли (1:0 в гостях, 2:1 дома) и пошли за долгожданным «ушастым» трофеем. На этот раз второй попытки ни у кого не будет - соответственно, степень мотивации и концентрации у команд будет еще выше. 

У «ПСЖ» есть определенное преимущество перед соперником. Последний официальный матч команда Луиса Энрике провела еще 17 мая и с тех пор целенаправленно готовится к будапештскому противостоянию. А если учесть, что в последних матчах Лиги 1 фаворит тоже не перетруждался, можно предположить, что физические кондиции «Пари Сен-Жермен» в финале будут лучше, чем у соперника. Основные игроки не только отдохнут как следует, но и залечат микротравмы.

«Арсенал» о таком режиме наибольшего благоприятствования может только мечтать. У «канониров» внутренний сезон длится на неделю дольше, чем во Франции. И проходных игр у лондонцев до последнего тура не было: каждая - на нервах, без права на ошибку.  Досрочно чемпионом Англии «Арсенал» сделала неожиданная ничья «Манчестер Сити» в Борнмуте.

Команда Артеты остается единственной непобедимой в Лиге чемпионов: 11 побед и всего три ничьи. Но завершить евросезон с нулем поражений ей будет невероятно сложно - в силу приведенных выше причин и класса противника. 

Но «Арсенал» умеет терпеть и «сушить» игру. Луис Энрике тоже вряд ли станет ввязываться в авантюры. 

Наш прогноз на главный матч евросезона: тотал меньше 2.5. БЕТСИТИ присвоил этому варианту коэффициент - 1.90.

Посмотреть матч онлайн в хорошем качестве можно на платформах Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
БЕТСИТИГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери*

«ПСЖ»: Дембеле, Мендеш, Пачо, Заир-Эмери, Нджанту, Хакими (все - травмы)

«Арсенал»: Мерино, Тимбер, Уайт (все - травмы)

*По состоянию на 20 мая

Ориентировочные стартовые составы на матч «Бавария» - «ПСЖ»:

Позиция«ПСЖ»«Арсенал»Позиция
Вратарь39. Сафонов1. РайяВратарь
Защитник24. Маюлю3. МоскераЗащитник
Защитник5. Маркиньос2. СалибаЗащитник
Защитник6. Забарный6. ГабриэлЗащитник
Защитник21. Эрнандес5. ИнкапьеЗащитник
Полузащитник 4. Беральдо41. РайсПолузащитник
Полузащитник 17. Витинья36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник87. Невеш8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник7. Кварацхелия20. МадуэкеНападающий
Полузащитник29. Баркола10. ЭзеНападающий
Нападающий14. Дуэ29. ХаверцНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеМикель АртетаГлавный тренер

БЕТСИТИ дает коэффициент 2.30 на победу действующего чемпиона Европы в основное время и 3.30 - на его соперника. Ничья по итогам 90 минут котируется за 3.40.

Где смотреть матч «ПСЖ» - «Арсенал»?

Правами на легальные трансляции ЛЧ в России обладает сервис Okko.

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Арсенал»?

Эксперты БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом основного времени 1:1. Коэффициент на результативную ничью составляет 5.90.

Забьет ли Кварацхелия?

По расчетам аналитиков, грузинский вингер «ПСЖ» имеет наибольшие шансы отличиться в финале (коэффициент 3.20 на тотал больше 0.5 гола). Далее в рейтинге идут: Дьекереш (3.30) и Дуэ (3.40). 

Будeт ли играть Сафонов?

Матвей завершает второй сезон во Франции в статусе железно основного голкипера. Его место на поле сомнению не повергается.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Вот как оценили шансы команд на итоговый успех трейдеры БЕТСИТИ: «ПСЖ» - 1.66, «Арсенал» - 2.25.

loading