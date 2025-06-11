Промокод БК Марафон: 25 000 рублей за регистрацию и депозит

Сначала бонус показался мне спорным — отыгрыш х5 выглядит сурово. Однако решил попробовать: пополнил счет на 3000 рублей, получил столько же бонусом. Деньги пришли сразу, все четко.

Ставил только в лайве, коэффициенты держал в районе 1.70-2.00. За несколько дней справился. Бонус перешел на основной счет, вывел без проблем.

Условия жесткие, но честные. Лучше не торопиться, не гнаться за высокими кэфами и строго соблюдать правила. Тогда бонус действительно можно превратить в реальные деньги.