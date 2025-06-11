Промокод БК Марафон: 25 000 рублей за регистрацию и депозит

Партнерский проект
БК «Марафон» дает до 25 000 рублей новым пользователям за первое пополнение. Достаточно зарегистрироваться, ввести промокод VED25 и внести от 500 рублей. Бонус сразу зачисляется на счет. Расскажем, как забрать деньги, проставить бонус и вывести выигрыш.
Что требуется для получения бонуса:
1.Зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении БК.
2.При регистрации отметьте, что участвуете в акции и введите промокод VED25.
3.Пройдите верификацию.
4.Пополните счет на сумму от 500 рублей.
5.Получите на бонусный баланс сумму первого депозита до 25 000 рублей.
Бонус начисляется один раз при первом пополнении счета.
Чтобы перевести бонус на основной счет, нужно:
Важно: участвуют только live-ставки. Прематч, фрибеты и редактируемые пари не учитываются.
Как только отыгрыш выполнен, бонус переходит на основной счет. Чтобы получить деньги:
Средства поступают в течение 48 часов.
У бонуса действуют ограничения.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс, система в Live-режиме
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х5
Срок отыгрыша
14 дней
Срок окончания акции
30.06.2025 (23:59 МСК)
Фрибеты, редактирование ставки и досрочные выплаты не учитываются.
Сначала бонус показался мне спорным — отыгрыш х5 выглядит сурово. Однако решил попробовать: пополнил счет на 3000 рублей, получил столько же бонусом. Деньги пришли сразу, все четко.
Ставил только в лайве, коэффициенты держал в районе 1.70-2.00. За несколько дней справился. Бонус перешел на основной счет, вывел без проблем.
Условия жесткие, но честные. Лучше не торопиться, не гнаться за высокими кэфами и строго соблюдать правила. Тогда бонус действительно можно превратить в реальные деньги.
Игрок может столкнуться с такими трудностями:
При возникновении проблемы стоит написать в поддержку.
Плюсы
Минусы
|➕ До 25 000 ₽ — щедрый бонус
|➖ Отыгрыш только на live-ставках
|➕ Минимальный депозит — 500 ₽
|➖ Вейджер — х5
|➖ Доступен только для новичков
Условия
Промокод
VED25
VED25
VED25
Название
Бонус за регистрацию и депозит
Бонус за регистрацию и депозит
Бонус за регистрацию и депозит
Максимальный бонус
25 000 ₽
25 000 ₽
3000 ₽
Минимальный коэффициент
1.70
1.60
1.30
Срок отыгрыша
14 дней
5 дней
30 дней
Минимальный депозит
100 ₽
1000 ₽
500 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Бонус от БК «Марафон» до 25 000 рублей — отличная возможность увеличить банк с самого старта. Все просто: регистрация, первое пополнение, live-ставки по заданному коэффициенту. Условия прозрачные, срок отыгрыша удобный. Получить бонус можно даже при минимальном депозите. Главное — строго следовать правилам и не терять время.