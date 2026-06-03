Сеть клубов PARI Padel стала официальным партнером Федерации падела России

Сеть клубов PARI Padel получила статус официального партнера Федерации падела России. В рамках сотрудничества компания выступит соорганизатором турниров для профессионалов и любителей. Партнерство способствует популяризации падела в России, развитию комьюнити и инфраструктуры падела в стране.

Соглашение подписано сроком на один год. Первое крупное совместное мероприятие состоялось в новом питерском клубе PARI Padel Arsenal в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2026. В июле PARI Padel 8 Марта в Москве примет межрегиональный кубок по паделу, а осенью в стенах одного из клубов сети партнеры проведут командный чемпионат.

Логотип компании разместят на игровых сетках, стеклах кортов, в зонах флеш-интервью, а также на афишах, аккредитациях и призовых чеках в рамках обозначенных турниров.

«Статус официального партнера Федерации падела России – это подтверждение нашей долгосрочной стратегии по развитию падела в стране. Мы гордимся, что можем поддерживать деятельность федерации и показывать пример ответственного бизнеса, который инвестирует в реальную спортивную инфраструктуру. Особенно важно для нас развитие соревновательной среды для любителей и профессионалов – мы выступаем соорганизаторами командных турниров и вовлекаем в спорт сотни новых игроков. А для наших партнеров по франшизе PARI Padel этот статус служит знаком качества и надежности», – прокомментировал Руслан Медведь, управляющий партнер PADEL+.

«Мы видим огромный потенциал в командных турнирах. Они позволят спортсменам и болельщикам взглянуть на соревнования под другим углом. И нам приятно писать эту страницу российского падела вместе с командой PARI Padel, которая уделяет особое внимание формированию уникальных сообществ вокруг нашего вида спорта», – сказал Алексей Сорокин, генеральный директор Федерации падела России.