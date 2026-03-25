Экс-футболист РПЛ Кристиан Нобоа назвал европейские клубы, в которые его звали

Обновлено:
Эквадорец честно объяснил, почему остался в России
Валентин Васильев

Эквадорский легионер клубов РПЛ Кристиан Нобоа рассказал в интервью амбассадорам БЕТСИТИ Эльхану Салахову и Ольге Тигиной, в какие зарубежные клубы его приглашали во время выступления в России. По словам футболиста, среди вариантов были «Вильярреал», «Боруссия» Дортмунд, «Наполи», «Бетис» и «Астон Вилла».

«Я адаптировался здесь. У меня отпуск в декабре, январе, феврале, который я всегда проводил дома или Дубае. Финансовые условия были хорошие. Когда меня пригласили в «Бетис», там был хороший контракт, но там очень много налогов.

Я подумал, что здесь чувствую себя комфортно, мои жена и дети русские. Если менять на Европу, то это больше бегать, меньше оплата», – объяснил причины отказа Кристиан.

В РПЛ Кристиан Нобоа выступал с 2007 по 2023 годы с перерывом на ПАОК в 2015. Всего футболист сыграл 366 матчей за «Рубин», московское «Динамо», «Зенит» и «Сочи».  

