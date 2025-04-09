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9 апреля 17:30ГлавнаяНовости

«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»

Второй год подряд двойной успех
Валентин Васильев

Букмекерская компания стала победителем престижной «Премии РБ». Церемония проходила в шестой раз в истории. Вручение наград состоялось во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

«БЕТСИТИ» одержал победу в двух номинациях — «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты по версии ODDS.ru».

В номинации «Самый надежный букмекер» «БЕТСИТИ» стал победителем «Премии РБ» впервые.

— Для нас эта премия означает надежную работу наших сотрудников и доверие наших клиентов. Мы очень рады оправдывать ваши ожидания, играть по правилам и быть самым надежным букмекером в России, — сказал на вручении награды СЕО «БЕТСИТИ»  Юрий Нестеров.

Уже четвёртый год подряд эксперты признают коэффициенты «БЕТСИТИ» лучшими в индустрии.

— Эта победа — заслуга большого количества людей, настоящих профессионалов своего дела. Наши аналитики и днем, и ночью трудятся над созданием эксклюзивных и широких линий и предлагают множество вариантов ставок как в прематче, так и в live. При этом мы держим баланс между разнообразием линии и высотой коэффициентов, предоставляя нашим любимым клиентам самые выгодные котировки для наслаждения игрой, — отметил руководитель отдела контента «БЕТСИТИ»  Филипп Ковалев.

«Премия РБ» – престижная международная премия в области спорта и букмекерства. Премия вручается лучшим букмекерским компаниям, СМИ, журналистам, спортсменам – лидерам индустрии спорта и беттинга.

Почетным гостем «Премия РБ» стал легендарный футболист, чемпион мира и Европы Франческо Тотти.

Среди лауреатов и номинантов премии — футболисты Константин Тюкавин и Алексей Батраков, теннисистка Мирра Андреева, хоккеист Александр Овечкин, функционеры Максим Митрофанов, Андрей Кириленко и Роман Бабаев.

БК «БЕТСИТИ» была основана 31 марта 2003 года. В прошлом году компания на «Премии РБ» получила награды за «Лучшие коэффициенты» и «Лучшую программу лояльности».

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