Клубы ФНЛ сократили траты на работников, но повысили на футболистов

Финансовая модель Лиги PARI демонстрирует рост, но сохраняет структурные ограничения, связанные с финансированием и низкой диверсификацией доходов. Это следует из ежегодного отчета ФНЛ "Финансовый ландшафт".
Суммарный бюджет клубов трех лиг системы ФНЛ в сезоне 2024/25 достиг 25,4 млрд руб., увеличившись на 37% за год. В плане на сезон 2025/26 было заложено снижение до 23,2 млрд руб., что указывает на небольшой откат после резкого и пикового роста. Но ожидается, что фактические данные превысят плановые по итогам сезона. Волатильность бюджетов объясняется высокой ротацией клубов между лигами, прежде всего с РПЛ.
Внутри вертикали сохраняется значительный разрыв, похожий разрыв есть и в РПЛ. Средний бюджет клуба Первой лиги в три раза превышает показатели Второй лиги А, а та, в свою очередь, также втрое опережает Вторую лигу Б.
Основной статьей расходов остается фонд оплаты труда. В ряде сегментов доля затрат на игроков достигает 67%, тогда как расходы на административных сотрудников сокращаются. Доля персонала в структуре расходов сократилась суммарно на 6% в сезоне 2025/26 по сравнению с сезоном 2023/24. Это отражает приоритет краткосрочного спортивного результата над институциональным развитием. Но в отдельных лигах наметился разворот. Клубы начинают увеличивать вложения в бэк-офис и коммерческие функции, что может свидетельствовать о попытке перехода к более устойчивой бизнес-модели.
Дополнительным фактором остаются логистические издержки. Средняя стоимость выездных матчей в некоторых лигах в 2-3 раза превышает домашние, а рост транспортных расходов усиливает нагрузку на бюджеты.
По мнению финансового директора ФНЛ Егора Барило, увеличение фонда оплаты труда футболистов и соответствующее снижение доли расходов на прочий персонал «прямо отражает амбиции клубов-участников Лиги PARI».
«Рост расходов на игроков в сезоне 2024/25 обусловлен высокими спортивными задачами клубов-участников лиги – повышением в РПЛ. При этом в сезоне 2025/26 плановые расходы на игроков сохраняются на уровне сезона 2024/25, но важно подчеркнуть, что фактическое исполнение бюджета по этой статье, как правило, выше плана. Важно отметить, что сокращение доли расходов на персонал и прочий персонал не означает их абсолютного уменьшения. Напротив, в абсолютных значениях эти расходы выросли на 3% в сезоне 2025/26 по сравнению с сезоном 2023/24. Однако опережающий темп роста расходов на игроков логично приводит к снижению их относительной доли в структуре общего бюджета», – заявил Барило «Ведомости. Спорт/РБ».
Анализ финансовых разрывов показывает, что для выхода на уровень следующей лиги клубам необходимо кратное увеличение бюджета. Для соответствия среднему уровню более высокой лиги требуется рост примерно в три раза, а для борьбы за лидерство - до четырех раз.
При этом бюджет лидера нижестоящей лиги зачастую сопоставим с бюджетом аутсайдера вышестоящей. Дополнительным ограничением становится снижение бюджета при вылете, что затрудняет быстрый возврат в более высокий дивизион. Однако данная практика есть везде.
Общее уменьшение бюджета клубов Первой лиги почти на 2 млрд руб. по сравнению с прошлым сезоном Барило связал с ротацией команд. Он отметил, что в высший дивизион по итогам предыдущего розыгрыша вышли клубы «с большими по меркам лиги финансовыми возможностями».
«При этом крайне важно подчеркнуть, что, несмотря на естественную ротацию, совокупный бюджет клубов Лиги PARI на текущий сезон (12,9 млрд руб.) на 11% превышает уровень сезона 2023/24. Это говорит о непрерывном и здоровом росте финансовой составляющей лиги в целом, несмотря на точечные изменения, связанные с ротацией команд», – подчеркнул Барило.
Доходы растут, но остаются недиверсифицированными. Матчдэй-доходы ФНЛ за три сезона выросли более чем в три раза – со 155 млн до 509 млн руб. Но абсолютные значения остаются низкими, а структура доходов – несбалансированной.
В низших лигах до 78-85% выручки формируется за счет продажи билетов. В Первой лиге этот показатель снижается до 58% за счет развития дополнительных сервисов, включая услуги hospitality и продажу мерча. При этом около половины клубов Второй лиги Б фактически не генерируют доход от матчей. Основная выручка концентрируется у ограниченного числа команд: до 79% матчдэй-доходов приходится всего на четыре клуба в Лиге PARI.
Финансовый разрыв усиливается при переходе в РПЛ. Это можно заметить при сравнении средней стоимости одного очка – бюджета клуба, деленного на количество набранных баллов. В высшем дивизионе она более чем в пять раз превышает аналогичный показатель в Первой лиге – 16,8 млн руб. против 113,7 млн руб. за прошлый сезон.
Это означает, что повышение в классе требует не только спортивной, но и финансовой трансформации клуба, включая рост инвестиций в состав, инфраструктуру и операционную деятельность. Как отмечает Барило, в этом контексте впервые опубликованный показатель средней стоимости одного очка является «уникальной и важной статистикой».
«Во-первых, он дает клубам, их руководителям и инвесторам четкое понимание эффективности расходования средств в привязке к спортивному результату. Анализируя эту метрику как в разрезе всей вертикали профессионального футбола России (от LEON-Второй Лиги Б до РПЛ), так и в динамике от сезона к сезону, можно выявить наиболее финансово эффективные модели управления.
Во-вторых, знание средней стоимости очка становится незаменимым инструментом для стратегического планирования и бюджетирования. Клубы, ставящие перед собой определенные спортивные цели – будь то повышение в классе или закрепление в середине турнирной таблицы – могут с высокой степенью точности рассчитать необходимый для этого финансовый порог. Это позволяет принимать более обоснованные управленческие решения и оптимизировать распределение бюджета для достижения поставленных результатов», – заключил Барило.