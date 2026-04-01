Клубы ФНЛ сократили траты на работников, но повысили на футболистов

Анализ финансовых разрывов показывает, что для выхода на уровень следующей лиги клубам необходимо кратное увеличение бюджета. Для соответствия среднему уровню более высокой лиги требуется рост примерно в три раза, а для борьбы за лидерство - до четырех раз.

При этом бюджет лидера нижестоящей лиги зачастую сопоставим с бюджетом аутсайдера вышестоящей. Дополнительным ограничением становится снижение бюджета при вылете, что затрудняет быстрый возврат в более высокий дивизион. Однако данная практика есть везде.

Общее уменьшение бюджета клубов Первой лиги почти на 2 млрд руб. по сравнению с прошлым сезоном Барило связал с ротацией команд. Он отметил, что в высший дивизион по итогам предыдущего розыгрыша вышли клубы «с большими по меркам лиги финансовыми возможностями».

«При этом крайне важно подчеркнуть, что, несмотря на естественную ротацию, совокупный бюджет клубов Лиги PARI на текущий сезон (12,9 млрд руб.) на 11% превышает уровень сезона 2023/24. Это говорит о непрерывном и здоровом росте финансовой составляющей лиги в целом, несмотря на точечные изменения, связанные с ротацией команд», – подчеркнул Барило.

Доходы растут, но остаются недиверсифицированными. Матчдэй-доходы ФНЛ за три сезона выросли более чем в три раза – со 155 млн до 509 млн руб. Но абсолютные значения остаются низкими, а структура доходов – несбалансированной.

В низших лигах до 78-85% выручки формируется за счет продажи билетов. В Первой лиге этот показатель снижается до 58% за счет развития дополнительных сервисов, включая услуги hospitality и продажу мерча. При этом около половины клубов Второй лиги Б фактически не генерируют доход от матчей. Основная выручка концентрируется у ограниченного числа команд: до 79% матчдэй-доходов приходится всего на четыре клуба в Лиге PARI.