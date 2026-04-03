Результативные действия PARIVISION поддержат молодых киберспортсменов из Московской области

Благотворительная механика фонда «Пари и побеждай» на турнире PGL Bucharest 2026 превратит каждый ассист игроков в средства для покупки компьютеров.

Киберспортивная команда PARIVISION и благотворительный фонд «Пари и побеждай» запускают совместную инициативу на турнире PGL Bucharest 2026.

С 4 по 11 апреля за каждое результативное действие игроков PARIVISION копилка проекта будет пополняться на 2000 рублей. Собранные средства будут направлены на приобретение компьютеров для победителей Школьной лиги по Counter-Strike 2 — турнира для молодых игроков из Московской области.

PARIVISION — одна из сильнейших команд в Counter Strike 2. Команда уверенно начала 2026 год: одержала победу на BLAST Bounty и вышла в финал PGL Cluj-Napoca. Сегодня коллектив входит в топ-5 мирового рейтинга. В составе команды опытные игроки, Jame и тренер dastan, и молодые таланты nota, zweih, xiELO и BELCHONOKK.

«Во время турнира каждый ассист игроков PARIVISION будет иметь значение не только для результата матча, но и для развития нового поколения киберспортсменов. По итогам турнира количество ассистов будет переведено в рубли, а собранные средства направят на поддержку доступности школьного киберспорта», — отметила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Справка

Школьная лига по Counter-Strike 2 проводится среди участников из Московской области в возрасте от 14 до 18 лет. Каждая команда состоит из пяти основных игроков и до двух запасных.

В онлайн-стадию пройдут 32 лучшие команды области. В течение четырех дней они будут соревноваться на выбывание до двух побед в каждом матче (Best of 3 или BO3-формат). Четыре сильнейших коллектива встретятся в мае. Решающие игры также пройдут в формате до двух побед (BO3). Победители получат игровые компьютеры от фонда «Пари и побеждай». Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами на сайте проекта.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.