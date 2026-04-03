Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовости

Результативные действия PARIVISION поддержат молодых киберспортсменов из Московской области

Обновлено:
По 2 000 рублей за каждое действие
Валентин Васильев

Благотворительная механика фонда «Пари и побеждай» на турнире PGL Bucharest 2026 превратит каждый ассист игроков в средства для покупки компьютеров.

Киберспортивная команда PARIVISION и благотворительный фонд «Пари и побеждай» запускают совместную инициативу на турнире PGL Bucharest 2026.

С 4 по 11 апреля за каждое результативное действие игроков PARIVISION копилка проекта будет пополняться на 2000 рублей. Собранные средства будут направлены на приобретение компьютеров для победителей Школьной лиги по Counter-Strike 2 — турнира для молодых игроков из Московской области.

PARIVISION — одна из сильнейших команд в Counter Strike 2. Команда уверенно начала 2026 год: одержала победу на BLAST Bounty и вышла в финал PGL Cluj-Napoca. Сегодня коллектив входит в топ-5 мирового рейтинга. В составе команды опытные игроки, Jame и тренер dastan, и молодые таланты nota, zweih, xiELO и BELCHONOKK.

«Во время турнира каждый ассист игроков PARIVISION будет иметь значение не только для результата матча, но и для развития нового поколения киберспортсменов. По итогам турнира количество ассистов будет переведено в рубли, а собранные средства направят на поддержку доступности школьного киберспорта», — отметила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Справка

Школьная лига по Counter-Strike 2 проводится среди участников из Московской области в возрасте от 14 до 18 лет. Каждая команда состоит из пяти основных игроков и до двух запасных.

В онлайн-стадию пройдут 32 лучшие команды области. В течение четырех дней они будут соревноваться на выбывание до двух побед в каждом матче (Best of 3 или BO3-формат). Четыре сильнейших коллектива встретятся в мае. Решающие игры также пройдут в формате до двух побед (BO3). Победители получат игровые компьютеры от фонда «Пари и побеждай». Чтобы быть в курсе всех новостей, следите за анонсами на сайте проекта.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Новое

loading