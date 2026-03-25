Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

В среду начался чемпионат мира по фигурному катанию, который принимает Прага. В первый день в борьбу вступили одиночницы и спортивные пары. Подводим промежуточные итоги турнира в столице Чехии.
Действующая олимпийская чемпионка в этой дисциплине Алиса Лью решила не участвовать в чемпионате мира. Тем самым она не сможет защитить титул, который выиграла год назад. В 2025-м американка прервала трехлетнюю победную серию Каори Сакамото на чемпионатах мира. И японка как раз приехала в Прагу, рассчитывая красиво завершить спортивную карьеру.
Статус фаворитки Сакамото в короткой программе оправдала. Она чисто выполнила тройной лутц, двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа. Четырехкратная медалистка Олимпиады получила лучшую оценку за компоненты и добилась наивысшего результата в сезоне – до личного рекорда не хватило чуть более балла.
Вслед за Сакамото расположилась ее соотечественница Монэ Тиба. Новая звезда сборной Японии на Олимпиаде заняла четвертое место, а в короткой программе на чемпионате мира установила персональный рекорд. Тиба чисто выполнила тот же прыжковый набор, что и Сакамото, но получила лучшую оценку за технику.
Тройку промежуточных лидеров замкнула американка Эмбер Гленн, причем её отставание от японок весьма внушительно. Представительница США выполнила тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе у женщин. Прыжок был отмечен небольшими снижениями, сбавки Гленн получила и за недокрут в четверть на каскаде из тройных флипа и тулупа. Зато чисто она выполнила тройной риттбергер, который подвел её на Олимпиаде.
Более 70 баллов в короткой программе также набрали американка Изабо Левито и бельгийка Нина Пиндзарроне, установившая личный рекорд. В сильнейшую разминку в произвольной попала и бывшая россиянка Анастасия Губанова. Представительница Грузии чисто выполнила каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной лутц. Собственному личному рекорду, установленному на Олимпиаде, ученица российского тренера Евгения Рукавицына уступила почти два балла.
Еще одна бывшая россиянка Софья Самоделкина заняла 12-е место в короткой программе. Представительница Казахстана тоже набрала меньше, чем на Играх-2026. Строчкой выше расположилась эстонка Нина Петрыкина – победительница двух последних чемпионатов Европы. А бронзовая медалистка Олимпиады-2026 Ами Накаи заняла восьмое место. Юной японке тройной аксель не удался – сорванный элемент принес ей немногим более двух баллов.
Полька Екатерина Куракова заняла 19-е место и попала в произвольную программу, что удалось обладательницам 24 лучших результатов. В это число не попали другие бывшие россиянки – молдаванка Анастасия Грачёва (25-я позиция) и киприотка Стефания Яковлева (33-я).
Топ-12 в женском одиночном катании после короткой программы:
В этой дисциплине действующие чемпионы мира и Олимпиады тоже не приехали в Прагу. Рику Миура и Рюити Кихара на четырех предыдущих мировых первенствах попадали на пьедестал – по два золота и серебра. В их отсутствие круг явных фаворитов сузился до двух пар, которые забрали медали Олимпиады-2026.
В борьбе за промежуточное лидерство обошлось без сюрпризов. Фаворитов разделило чуть более 0,3 балла. Первое место в короткой программе, как и на Олимпиаде, заняли Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (уроженец Санкт-Петербурга). Ученики российского тренера Дмитрия Савина чисто выполнили тройную подкрутку третьего уровня сложности (при максимальном четвертом), параллельный тройной сальхов и тройной риттбергер через выброс. Они получили лучшую оценку за компоненты.
По технике представители Германии как раз уступили своим главным конкурентам – Анастасии Метелкиной и Луке Берулаве. Уроженцы России чисто выполнили тройную подкрутку четвертого уровня, параллельный тройной сальхов и тройной флип через выброс. Они установили личный рекорд в короткой программе. На Олимпиаде грузины, которые работают с российским тренером Павлом Слюсаренко, выиграли серебро. Немцы тогда стали бронзовыми призерами.
Другие бывшие россияне Мария Павлова и Алексей Святченко на Играх-2026 заняли четвертое место. На чемпионат мира они приехали как минимум претендентами на бронзу, но подвела ошибка на тройном лутце через выброс. В итоге ученики Савина и Фёдора Климова вплотную приблизились к отметке в 70 баллов, но стали четвертыми, уступив канадцам Лии Перейре и Тренту Мишо, которые установили личный рекорд. Причем отставание довольно внушительное, и Павлова со Святченко не выглядят фаворитами в борьбе за пьедестал.
Во вторую по силе разминку в произвольной программе попал еще один бывший российский дуэт – Карина Акопова и Никита Рахманин. Они проводят дебютный сезон под флагом Армении. На чемпионате мира ученикам Савина и Климова удалось установить личный рекорд в короткой программе и занять промежуточное восьмое место.
Строчкой выше расположились американцы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Партнерша из этого дуэта под флагом России выиграла Универсиаду-2019 вместе с Александром Коровиным, а также выступала за родную Финляндию (как одиночница) и Германию.
Всего в произвольную программу квалифицировались обладатели 20 лучших результатов в короткой. В это число вошли бывшие россияне Юлия Щетинина (Польша) и Павел Ковалев (Франция), которые выступают вместе с Михалом Возняком и Камиль Ковалев соответственно. Не у дел в борьбе за произвольную остался только один дуэт – нидерландцы Дарья Данилова (уроженка России) и Мишел Циба.
Топ-8 в парном катании после короткой программы:
В следующий соревновательный будет разыгран первый комплект медалей – в парном катании. Также одиночники продемонстрируют короткие программы. Полное расписание чемпионата мира 2026 г. и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.