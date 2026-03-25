Сакамото выиграла короткую программу на чемпионате мира по фигурному катанию

Действующая олимпийская чемпионка в этой дисциплине Алиса Лью решила не участвовать в чемпионате мира. Тем самым она не сможет защитить титул, который выиграла год назад. В 2025-м американка прервала трехлетнюю победную серию Каори Сакамото на чемпионатах мира. И японка как раз приехала в Прагу, рассчитывая красиво завершить спортивную карьеру.

Статус фаворитки Сакамото в короткой программе оправдала. Она чисто выполнила тройной лутц, двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа. Четырехкратная медалистка Олимпиады получила лучшую оценку за компоненты и добилась наивысшего результата в сезоне – до личного рекорда не хватило чуть более балла.

Вслед за Сакамото расположилась ее соотечественница Монэ Тиба. Новая звезда сборной Японии на Олимпиаде заняла четвертое место, а в короткой программе на чемпионате мира установила персональный рекорд. Тиба чисто выполнила тот же прыжковый набор, что и Сакамото, но получила лучшую оценку за технику.

Тройку промежуточных лидеров замкнула американка Эмбер Гленн, причем её отставание от японок весьма внушительно. Представительница США выполнила тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе у женщин. Прыжок был отмечен небольшими снижениями, сбавки Гленн получила и за недокрут в четверть на каскаде из тройных флипа и тулупа. Зато чисто она выполнила тройной риттбергер, который подвел её на Олимпиаде.

Эмбер Гленн. Фото: ISU

Более 70 баллов в короткой программе также набрали американка Изабо Левито и бельгийка Нина Пиндзарроне, установившая личный рекорд. В сильнейшую разминку в произвольной попала и бывшая россиянка Анастасия Губанова. Представительница Грузии чисто выполнила каскад из тройных флипа и тулупа, двойной аксель и тройной лутц. Собственному личному рекорду, установленному на Олимпиаде, ученица российского тренера Евгения Рукавицына уступила почти два балла.

Еще одна бывшая россиянка Софья Самоделкина заняла 12-е место в короткой программе. Представительница Казахстана тоже набрала меньше, чем на Играх-2026. Строчкой выше расположилась эстонка Нина Петрыкина – победительница двух последних чемпионатов Европы. А бронзовая медалистка Олимпиады-2026 Ами Накаи заняла восьмое место. Юной японке тройной аксель не удался – сорванный элемент принес ей немногим более двух баллов.

Полька Екатерина Куракова заняла 19-е место и попала в произвольную программу, что удалось обладательницам 24 лучших результатов. В это число не попали другие бывшие россиянки – молдаванка Анастасия Грачёва (25-я позиция) и киприотка Стефания Яковлева (33-я).

Топ-12 в женском одиночном катании после короткой программы: