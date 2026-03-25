Бывший игрок «Рубина» Кристиан Нобоа о Бердыеве: «До него я был на 50% футболистом»

Легенда РПЛ Кристиан Нобоа в интервью амбассадорам БЕТСИТИ Эльхану Салахову и Ольге Тигиной рассказал, как на него повлиял тренер «Рубина» Курбан Бердыев:

«В моем родном клубе «Эмелек» я был только атакующим футболистом. Тренер (Бердыев) говорил мне: «Ты очень умный, атакующий, играешь между линиями. В атаке ты супер, молодец, но когда обороняемся – ты ноль. Давай так, ты будешь играть, только начнешь обороняться». И это повлияло на мое мышление».

Нобоа вспомнил, что Бердыев подготовил для него специальное упражнение, которое выполнялось после тренировки. Футболисту необходимо было 20 раз с одинаковой скоростью бегать в атаку от своей вратарской до чужой и возвращаться обратно в оборону.

«До него (Бердыева) я был на 50% футболистом, а с ним стал на 100%. Я перемещался вперед-назад, контролировал ситуацию справа и слева. По сути стал бокс-ту-бокс. Он такой тренер», – добавил Кристиан.

По словам эквадорца, Бердыев критиковал его даже когда игрок получал награду лучшему футболисту матча. Тренер указывал на ошибки и говорил, где можно было сыграть еще лучше.

Под руководством Бердыева в «Рубине» Нобоа провел 109 матчей и дважды стал чемпионом России.