Министерство спорта РФ представило свежие данные о развитии физической культуры в стране. Согласно отчету ведомства, который приводит РИА Новости, футбол остается самым массовым видом спорта по количеству систематически занимающихся в стране.

На 31 декабря 2025 года в России зарегистрировано 3 546 785 футболистов. Это на 95 971 человека больше, чем годом ранее.

Плавание удерживает вторую строчку рейтинга. За год число любителей этой дисциплины выросло на 185 тысяч человек — с 2,97 млн до 3,16 млн.

Волейбол замыкает тройку лидеров: сейчас в него играют 2,59 млн россиян. За 2025 год секции и любительские команды привлекли дополнительно 61 тысячу новых участников.

В то время как интерес к футболу, плаванию и волейболу растет, хоккей, напротив, теряет популярность. Число поклонников самой быстрой игры на планете сократилось с 680 тысяч в 2024 году до 599 873 человек в 2025-м.

Согласно принятой ранее стратегии развития футбола, к 2030 году РФС планирует вовлечь в игру №1 в мире почти 8 миллионов россиян.

Источник: официальный сайт РФС

В историческом контексте футбольной России тоже есть чем гордиться в XXI веке. В 2005 году ЦСКА стал первым отечественным клубом, завоевавшим Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» (3:1). В 2008 году «Зенит» повторил успех армейцев, победив в полуфинале мюнхенскую «Баварию», а в финале — «Рейнджерс». Тем же летом петербуржцы одолели «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Сборная России дважды добивалась высоких результатов на крупных турнирах: добыла бронзовые медали Евро-2008 (победа над Нидерландами в четвертьфинале — 3:1) и вошла в восьмерку лучших на домашнем ЧМ-2018.