Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»

В 29-м туре Лиги PARI самым крупным по объему принятых ставок стал матч «Родина» – «Волга». На него пришлось почти 18% от всего оборота пари на события прошедшего тура. На втором месте встреча «Енисей» – «Челябинск» (3:0). Ее доля составила более 15%. Третье место у игры «Торпедо» и «КАМАЗа» (2:0), на которую было сделано около 14%.

Меньше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матчи «Нефтехимик» – «Спартак Кострома», «Уфа» – «Черноморец» (1:0) и «Шинник» – «Арсенал» (2:0).

Наибольшую прибыль по итогам 29-го тура PARI получила по ставкам на встречу «Родина» – «Волга». Московская команда считалась фаворитом. «Родина» шла на серии из четырех побед с крупным счетом, и встреча с 14-й командой лиги не должна была составить для нее особых проблем. Но «Волга» надежно сыграла в обороне, выдержала осаду, да и удача была на ее стороне – дважды спасали штанга и перекладина. Матч завершился с нулями на табло.

На втором месте по прибыли игра «Чайки» и «Факела» (2:0). Встреча первой и 17-й команд лиги предвещала закономерный итог. Однако воронежцы ничего не смогли показать на выезде, а игроки «Чайки» максимально воспользовались своими возможностями. Итог – сенсационная победа хозяев поля 2:0.

Третье место занимает матч «Торпедо» – «КАМАЗ» (2:0). Команды имели примерно равные шансы, но клуб из Набережных Челнов находится значительно выше «автозаводцев» в турнирной таблице. К тому же ожидалось, что игроки «КАМАЗа» соберутся после серии из трех безголевых ничьих. Но «Торпедо» уверенно сыграло дома, забив два мяча, а футболисты из Татарстана «отличились» только желтыми карточками.

Наиболее прибыльными для клиентов в 29-м туре Лиги PARI стали матчи «Енисей» – «Челябинск» и «Нефтехимик» – «Спартак Кострома».