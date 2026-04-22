Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»

Матчи 29-го тура Лиги PARI прошли 17-18 апреля. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных событиях.
В 29-м туре по три очка набрали «Енисей», «Торпедо», «Ротор», «Урал», «Чайка», «Уфа», «Шинник» и «Нефтехимик». Самым результативным матчем стала игра «Нефтехимик» – «Спартак Кострома» (3:1).
Встреча «Родины» и «Волги» (0:0) завершилась вничью. «Челябинск», «КАМАЗ», «СКА-Хабаровск», «Сокол», «Факел», «Черноморец», «Арсенал» и костромской «Спартак» свои матчи проиграли.
По итогам 29-го тура Лиги PARI первая четверка в турнирной таблице выглядит следующим образом: «Факел» – 59 очков, «Родина» – 56 очков, «Урал» – 52 очка и «Ротор» – 48 очков.
В 29-м туре Лиги PARI самым крупным по объему принятых ставок стал матч «Родина» – «Волга». На него пришлось почти 18% от всего оборота пари на события прошедшего тура. На втором месте встреча «Енисей» – «Челябинск» (3:0). Ее доля составила более 15%. Третье место у игры «Торпедо» и «КАМАЗа» (2:0), на которую было сделано около 14%.
Меньше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матчи «Нефтехимик» – «Спартак Кострома», «Уфа» – «Черноморец» (1:0) и «Шинник» – «Арсенал» (2:0).
Наибольшую прибыль по итогам 29-го тура PARI получила по ставкам на встречу «Родина» – «Волга». Московская команда считалась фаворитом. «Родина» шла на серии из четырех побед с крупным счетом, и встреча с 14-й командой лиги не должна была составить для нее особых проблем. Но «Волга» надежно сыграла в обороне, выдержала осаду, да и удача была на ее стороне – дважды спасали штанга и перекладина. Матч завершился с нулями на табло.
На втором месте по прибыли игра «Чайки» и «Факела» (2:0). Встреча первой и 17-й команд лиги предвещала закономерный итог. Однако воронежцы ничего не смогли показать на выезде, а игроки «Чайки» максимально воспользовались своими возможностями. Итог – сенсационная победа хозяев поля 2:0.
Третье место занимает матч «Торпедо» – «КАМАЗ» (2:0). Команды имели примерно равные шансы, но клуб из Набережных Челнов находится значительно выше «автозаводцев» в турнирной таблице. К тому же ожидалось, что игроки «КАМАЗа» соберутся после серии из трех безголевых ничьих. Но «Торпедо» уверенно сыграло дома, забив два мяча, а футболисты из Татарстана «отличились» только желтыми карточками.
Наиболее прибыльными для клиентов в 29-м туре Лиги PARI стали матчи «Енисей» – «Челябинск» и «Нефтехимик» – «Спартак Кострома».
Один из клиентов PARI поставил 500 000 руб. в лайве на то, что в первом тайме матча «Нефтехимик» – «Спартак Кострома» тотал голов будет больше 0,5 по котировке 2,40. Счет на табло в этот момент был 0:0. Ставка вошла в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 5,04. В итоге клиент получил на выплату 2 520 000 руб.
Еще один игрок поставил 380 000 руб. на встречу «Торпедо» – «КАМАЗ». Он заключил пари на то, что «автозаводцы» забьют не менее двух голов. Букмекеры давали на такой исход коэффициент 2,10. «Торпедо» уверенно победило со счетом 2:0, а игрок получил 798 000 руб.
Другой клиент PARI поставил 497 800 руб. на то, что в матче «Енисея» и «Челябинска» тотал голов будет больше двух. Коэффициент на такой исход составил 1,65. Ставка сыграла, а игрок получил выплату в размере 821 370 руб.
«Факел» продолжает идти на первом месте, но отставание от преследующей его «Родины» сократилось до трех очков. Если воронежцы удержат лидерство, сыграет коэффициент 1,35. Поставить на то, что «Родина» станет победителем Лиги PARI, можно по котировке 3,40. На чемпионство «Урала» можно поставить за 20,00. Если на первое место вырвется «Ротор», то сыграет коэффициент 250,00.
Матчем 30-го тура Лиги PARI выбрана встреча «Ротор» – «Родина». Обе команды идут на серии без поражений, показывают отличную игру и много забивают. Для «Родины» эта встреча может стать билетом на первое место в лиге. Для волгоградцев три очка позволят еще ближе подойти к идущему третьим «Уралу», а в перспективе даже позволят зацепиться за вторую строчку.
В 30-м туре «Факел» сыграет дома против «Шинника», а «Урал» примет на своем поле «Торпедо».