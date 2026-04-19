PARI раздаст неограниченное количество фрибетов за ставки на PGL Wallachia Season 8 по Dota 2

Букмекерская компания PARI подготовила новую акцию «Камень, ножницы, бумага» для фанатов киберспорта в преддверии турнира PGL Wallachia Season 8 по Dota 2. На протяжении всего чемпионата клиенты смогут получать неограниченное количество фрибетов, играя в «Камень, ножницы, бумага» с другими пользователями.

За каждую ставку на матчи PGL Wallachia Season 8 на сумму от 2 000 рублей клиент получит одну попытку в игре. На странице акции можно выбрать один из вариантов – «камень», «ножницы» или «бумага». Система автоматически подберет соперника среди других пользователей и определит исход дуэли. В случае победы игрок получит фрибет.

Для игры в «Камень, ножницы, бумага» нужно подтвердить участие на страницы акции и сделать ставку на сумму от 2 000 рублей с коэффициентом от 1,6. В зачет идут все пари на PGL Wallachia Season 8, подходящие под условие. Количество доступных фрибетов и попыток в игре неограниченное. Акция продлится до окончания чемпионата.

PGL Wallachia Season 8 пройдет в Бухаресте с 18 по 26 апреля. На чемпионате выступят 16 команды, среди которых PARIVISION, Tundra, Team Falcons, Team Spirit и другие лидеры сезона. Призовой фонд чемпионата составит $1 млн.