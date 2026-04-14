Более 100 млн рублей получили российские легкоатлеты за выполнение международных нормативов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила более 100 млн руб. призовых за выполнение нормативов международных турниров, заявил «Ведомости Спорт/РБ» исполнительный директор организации Борис Ярышевский.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков пояснил, что организация последовательно реализует политику финансовой поддержки спортсменов и тренеров.

«Поэтому такие выплаты для нас системная мера. ВФЛА активно поддерживает атлетов на всех этапах подготовки, чтобы они всегда были готовы к международным стартам, демонстрировали высокие результаты и могли в любой момент достойно представить Россию на мировой арене», – пояснил Фрадков.

В конце марта 2026 г. был завершен международный мониторинг, по итогом которого ВФЛА восстановила свой статус в федерации World Athletics. Диалог по возвращению российских спортсменов на международные старты продолжается.

На этом фоне федерация усиливает внутреннюю систему поддержки. Выплаты за результаты на уровне международных нормативов осуществляются из собственных средств ВФЛА и распространяются не только на спортсменов, но и на их тренеров – такая практика ранее не применялась.

Выплаты от ВФЛА получили более 300 человек – легкоатлеты и лидеры взрослой и юниорской сборных, а также их тренеры – за достижения высоких результатов, сопоставимых с первыми местами чемпионатов мира и Европы. Сумма выплат в апреле составила более 50 млн руб. Всего в первом квартале этого года ВФЛА уже выплатила атлетам порядка 50 млн руб. премиальных за выполнение международных нормативов. Общая сумма выплат на данный момент составляет 104 млн руб.

Вознаграждение получили спортсмены, выполнившие нормативы на чемпионат мира в Токио, юниоры, подтвердившие нормативы для чемпионатов Европы (U20 и U23) и тренеры, подготовившие этих легкоатлетов.

По итогам 2025 г. 23 спортсмена выполнили нормативы на чемпионат мира, шесть показали результаты, входящие в тройку лучших в мире за сезон, еще четыре установили рекорды России в олимпийских дисциплинах.