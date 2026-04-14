Букмекер PARI запустил новую программу лояльности

Компания PARI представила новую программу лояльности для всех клиентов. В отличие от стандартных предложений на российском рынке, она снижает число избыточных условий и фокусируется на прозрачных механизмах поощрения пользователей.

Программа предусматривает шесть последовательных статусов – от «Основы» до Secret. Каждый из них открывает доступ к новому набору привилегий. Ключевое преимущество программы – кешбэк до 30%, который возвращается на игровой счет реальными деньгами, а не фрибетами. Еще игроки получают бенефит в виде фрибета в размере 5% со ставок типа «экспресс» сразу после расчета независимо от исхода ставки.

Участникам программы также предоставляется эксклюзивный доступ к игровой механике «Диванная аналитика». Ее суть – еженедельные соревнования в прогнозах на топовые матчи российских и зарубежных турниров: от РПЛ до Лиги чемпионов. Игрокам нужно прогнозировать исходы матчей и точный счет в борьбе за фрибеты.

Достигнутый статус участника закрепляется за игроком, шкала прогресса обновляется еженедельно, а уровень кешбэка определяется оборотом за расчетный период. При этом все привилегии становятся доступны сразу при достижении соответствующего статуса и сохраняются при переходе на следующие ступени программы.

Игроки со статусом «Основа» с первых ставок получают возможность пользоваться кешбэком в рублях, видеотрансляциями спортивных событий и доступом в PARI Pass.

Статус «Талант» расширяет эти возможности, добавляя доступ к «Диванной аналитике».

Игрокам со статусом «Легенда» становится доступен фрибет 5% за экспрессы.

Статус VIP предусматривает премиумподдержку, участие в секретных акциях и подарки от компании.

Статус SuperVIP включает персонального менеджера и билеты на спортивные мероприятия.

Высший статус Secret открывается наиболее активным участникам программы и предлагает такие эксклюзивные привилегии, как бесплатное премиум-такси, инвайты на закрытые Secret-ивенты и другие уникальные преимущества.

«Запуск новой программы лояльности PARI – наш стратегический шаг к долгосрочным отношениям с клиентами через систему несгораемых статусов и прогрессивных уровней. Мы предложили игрокам уникальный продукт: еженедельный кешбэк до 30% рублями и 5% возврат за экспрессы сразу после расчета. Впереди – расширение привилегий и новых механик, чтобы каждый клиент чувствовал ценность игры с нами», – прокомментировал Матвей Воров, директор по клиентскому опыту PARI.

Программа лояльности станет частью рекламной кампании бренда, в которой отражены амбиции PARI и ее новое позиционирование.Рекламная кампания развернется на всех ключевых площадках: ее увидят на ТВ, в социальных сетях, на digital-платформах и в рамках спонсорских интеграций.