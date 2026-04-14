Букмекер PARI запустил новую программу лояльности

Партнерский проект
Компания PARI представила новую программу лояльности для всех клиентов. В отличие от стандартных предложений на российском рынке, она снижает число избыточных условий и фокусируется на прозрачных механизмах поощрения пользователей.
Программа предусматривает шесть последовательных статусов – от «Основы» до Secret. Каждый из них открывает доступ к новому набору привилегий. Ключевое преимущество программы – кешбэк до 30%, который возвращается на игровой счет реальными деньгами, а не фрибетами. Еще игроки получают бенефит в виде фрибета в размере 5% со ставок типа «экспресс» сразу после расчета независимо от исхода ставки.
Участникам программы также предоставляется эксклюзивный доступ к игровой механике «Диванная аналитика». Ее суть – еженедельные соревнования в прогнозах на топовые матчи российских и зарубежных турниров: от РПЛ до Лиги чемпионов. Игрокам нужно прогнозировать исходы матчей и точный счет в борьбе за фрибеты.
Достигнутый статус участника закрепляется за игроком, шкала прогресса обновляется еженедельно, а уровень кешбэка определяется оборотом за расчетный период. При этом все привилегии становятся доступны сразу при достижении соответствующего статуса и сохраняются при переходе на следующие ступени программы.
«Запуск новой программы лояльности PARI – наш стратегический шаг к долгосрочным отношениям с клиентами через систему несгораемых статусов и прогрессивных уровней. Мы предложили игрокам уникальный продукт: еженедельный кешбэк до 30% рублями и 5% возврат за экспрессы сразу после расчета. Впереди – расширение привилегий и новых механик, чтобы каждый клиент чувствовал ценность игры с нами», – прокомментировал Матвей Воров, директор по клиентскому опыту PARI.
Программа лояльности станет частью рекламной кампании бренда, в которой отражены амбиции PARI и ее новое позиционирование.Рекламная кампания развернется на всех ключевых площадках: ее увидят на ТВ, в социальных сетях, на digital-платформах и в рамках спонсорских интеграций.
«В роликах разбиваются клише других типичных букмекеров и четко транслируется главный посыл бренда: PARI – это бук другого уровня, который идет наперекор всему рынку и предлагает игрокам понастоящему выгодные условия», – подчеркнули в компании.