WINLINE и РПЛ объявили о продлении сотрудничества

Компания WINLINE сохраняет статус генерального партнера и официального букмекера Российской премьер-лиги (РПЛ). Стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Предыдущий цикл партнерства запомнился множеством совместных активностей: за это время были запущены и реализованы такие проекты, как WINLINE Матч тура, WINLINE Зимний кубок РПЛ, WINLINE Герои РПЛ, WINLINE Трофи Тур и другие проекты. Впереди – еще четыре сезона, которые, как ожидается, будут не менее насыщенными и интересными.