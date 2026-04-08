РФС проведет акцию «Сильные вместе»

Российский футбольный союз объявил акцию «Сильные вместе» в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане.

Акция пройдет совместно с Российской Премьер-лигой (РПЛ), Футбольной Национальной Лигой (ФНЛ) и профессиональными футбольными клубами. Сегодняшние матчи Кубка России и ближайшие матчи чемпионата и первенства страны будут посвящены помощи пострадавшим от опустошительного наводнения в Дагестане.

По итогам сегодняшних матчей «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар» в Кубке России будет сформирована первая сумма пожертвования, которая будет зависеть от количества пришедших на матч болельщиков. Она будет перечислена Российскому Красному Кресту для помощи пострадавшим. Кроме того, поддержку жителям Дагестана планируют оказать клубы и лиги - формат и объем помощи они определяют индивидуально.

РФС также призвал всех спортсменов и болельщиков поддержать акцию и присоединиться к сбору помощи пострадавшим в Дагестане.

Александр Дюков, президент РФС:

— Мы приняли совместное решение с лигами и клубами о проведении этой акции, чтобы помочь жителям Дагестана, пострадавшим от стихийного бедствия. В данном случае важна как финансовая, так и моральная поддержка. Мы хотим показать, что за жителей Дагестана сегодня переживает вся страна. Футбол объединяет, и мы надеемся, что к акции присоединится как можно больше клубов, спортсменов и болельщиков.

Ранее Союз сообщал, что матчи сборной России по футболу будут приурочены к Году единства народов России, объявленному Президентом РФ.