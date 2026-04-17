Команды из Китая, Чехии и России разыграют путевки в финал UTLC ICE CUP

Обновлено:
Хозяева турнира оспорят пятое место
Руслан Ипполитов
Фото: пресс-служба UTLC ICE CUP
Фото: пресс-служба UTLC ICE CUP

В Астане завершился групповой этап шестого международного хоккейного турнира UTLC ICE CUP 2026.

Победителем группы А стала «Армия СКА», которая одержала две уверенные победы, пропустив при этом всего три шайбы. В полуфинале также сыграют дебютанты – чешские «Викинги». Хозяева турнира из «Барыса» в игровой сессии 18 апреля поборются за пятое место.

В группе В верхнюю строчку занял действующий победитель турнира «Авангард», ставший самым результативным коллективом предварительной стадии (31 гол в активе). Шансы на завоевание трофея сохраняет и «Хокай». При этом пекинский коллектив впервые сыграет в полуфинале UTLC ICE CUP. Минское «Динамо» станет соперником «Барыса» в утешительном поединке за пятое место.

Ранее обладателем трофея трижды становился ярославский «Локомотив» (в 2019, 2023 и 2024 гг.), по разу UTLC ICE CUP выигрывали московский ЦСКА (2021) и «Авангард» из Омска (2025).

UTLC ICE CUP – это второй спортивный проект АО «ОТЛК ЕРА» вслед за престижным ежегодным футбольным турниром UTLC Cup, который проходит в Москве на «РЖД Арене».

Расписание матчей UTLC ICE CUP 2026 на 18 апреля (по времени Москвы):

11:10. «Динамо-Джуниверс» – «Барыс» (матч за пятое место)

14:00. «Армия СКА» – «Хокай» (полуфинал)

16:30. «Авангард» – «Викинги» (полуфинал)

Визуал: UTLC ICE CUP

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
