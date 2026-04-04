Фигурист Петр Гуменник впервые выиграл турнир «Русский вызов»

В субботу, 4 апреля, прошел четвертый в истории турнир по шоу-программам среди фигуристов под названием «Русский вызов». Подводим итоги соревнований, которые принимал санкт-петербургский ледовый дворец спорта «Юбилейный».
Общая оценка формировалась из трех частей – баллов от творческого и спортивного жюри, а также итогов зрительского голосования.
В творческую судейскую бригаду вошли:
Арбитрами из мира фигурного катания были:
В турнире традиционно выступили и действующие, и завершившие карьеру спортсмены. В изначальном заявочном списке произошло изменение. За день до старта «Русского вызова» снялся Евгений Семененко – его заменила Аделина Сотникова.
Итоговую победу одержал Пётр Гуменник, представивший номер по мотивам фильма «Терминатор». Действующий чемпион России и участник Олимпиады-2026 стал вторым по оценкам жюри и выиграл зрительское голосование.
Следом в общей таблице расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Чемпионы мира в танцах на льду выступили, несмотря на травму партнерши, которую она получила на недавнем ледовом шоу.
Замкнули тройку призеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира и призеры Олимпиады в парном катании. Победитель прошлого сезона Марк Кондратюк остановился в шаге от пьедестала.
Итоговая таблица
Также были определены лауреаты в нескольких номинациях и обладатели личных призов от каждого члена творческого жюри.
Спортивная бригада вручила специальную награду за программу, наиболее насыщенную со стороны фигурного катания. Её получил Ветлугин.
За самые высокие средние баллы среди одиночниц была отмечена Камила Валиева. Аналогичные призы также получили Гуменник (мужское одиночное катание), Синицина / Кацалапов (танцы на льду), Мишина / Галлямов (парное катание).