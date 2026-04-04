Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовости

Фигурист Петр Гуменник впервые выиграл турнир «Русский вызов»

Обновлено:
Победу принес образ «Терминатора»
Руслан Ипполитов
Пётр Гуменник. Источник: трансляция Первого канала
Пётр Гуменник. Источник: трансляция Первого канала



  • Судьи
  • Участники
  • Результаты
  • Специальные номинации

В субботу, 4 апреля, прошел четвертый в истории турнир по шоу-программам среди фигуристов под названием «Русский вызов». Подводим итоги соревнований, которые принимал санкт-петербургский ледовый дворец спорта «Юбилейный».

Судьи

Свернуть

Общая оценка формировалась из трех частей – баллов от творческого и спортивного жюри, а также итогов зрительского голосования.

В творческую судейскую бригаду вошли:

  • актриса театра и кино Екатерина Климова;
  • певица, заслуженная артистка РФ Пелагея;
  • оперный певец, народный артист РФ Ильдар Абдразаков;
  • прима-балерина Большого театра Елизавета Кокорева;
  • дизайнер Алёна Ахмадуллина.

Арбитрами из мира фигурного катания были:

  • глава Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе;
  • двукратная чемпионка мира и Европы, двукратная медалистка Олимпийских игр в одиночном катании Евгения Медведева;
  • чемпион мира и Европы, двукратный медалист Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин;
  • чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы в одиночном катании Анна Щербакова;
  • призер чемпионата мира в одиночном катании, медалист Олимпийских игр в командном турнире Михаил Коляда.

Участники

Свернуть

В турнире традиционно выступили и действующие, и завершившие карьеру спортсмены. В изначальном заявочном списке произошло изменение. За день до старта «Русского вызова» снялся Евгений Семененко – его заменила Аделина Сотникова.

Результаты

Свернуть

Итоговую победу одержал Пётр Гуменник, представивший номер по мотивам фильма «Терминатор». Действующий чемпион России и участник Олимпиады-2026 стал вторым по оценкам жюри и выиграл зрительское голосование.

Следом в общей таблице расположились Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Чемпионы мира в танцах на льду выступили, несмотря на травму партнерши, которую она получила на недавнем ледовом шоу.

Замкнули тройку призеров Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира и призеры Олимпиады в парном катании. Победитель прошлого сезона Марк Кондратюк остановился в шаге от пьедестала.

Итоговая таблица

  1. Пётр Гуменник – 29,26 балла (19,55 от жюри + 9,71 от зрителей)
  2. Виктория Синицина и Никита Кацалапов – 28,84 (19,70 + 9,14)
  3. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 28,43 (19,00 + 9,43)
  4. Марк Кондратюк – 28,29 (19,30 + 8,99)
  5. Матвей Ветлугин – 28,23 (19,25 + 8,98)
  6. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – 27,99 (18,90 + 9,09)
  7. Александра Степанова и Иван Букин – 27,95 (19,25 + 8,70)
  8. Василиса Кагановская и Максим Некрасов – 27,95 (18,90 + 9,05)
  9. Камила Валиева – 27,91 (19,40 + 8,51)
  10. Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 27,87 (19,00 + 8,87)
  11. Татьяна Волосожар и Максим Траньков – 27,79 (19,45 + 8,34)
  12. Елизавета Туктамышева – 27,55 (18,80 + 8,75)
  13. Софья Муравьёва – 27,48 (18,55 + 8,93)
  14. Дмитрий Алиев – 27,36 (18,55 + 8,81)
  15. Алина Загитова – 27,31 (19,00 + 8,31)
  16. Мария Захарова – 27,27 (18,30 + 8,97)
  17. Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано – 27,10 (18,25 + 8,85)
  18. Алёна Косторная и Георгий Куница – 27,03 (18,20 + 8,83)
  19. Софья Самодурова – 26,88 (18,40 + 8,48)
  20. Александра Трусова и Макар Игнатов – 26,73 (18,25 + 8,48)
  21. Анна Фролова – 26,25 (17,95 + 8,30)
  22. Екатерина Миронова и Евгений Устенко – 26,23 (17,55 + 8,68)
  23. Ксения Синицына – 26,13 (17,95 + 8,18)
  24. Дарья Садкова – 25,52 (17,55 + 7,97)

Специальные номинации

Свернуть

Также были определены лауреаты в нескольких номинациях и обладатели личных призов от каждого члена творческого жюри.

  • Лучшие танец и хореография (Кокорева) – Марк Кондратюк
  • Лучший костюм (Ахмадуллина) – Александра Степанова и Иван Букин
  • Лучшая актерская работа на льду (Климова) – Матвей Ветлугин и Татьяна Волосожар / Максим Траньков
  • Лучшее музыкальное сопровождение (Пелагея) – Дарья Садкова
  • Лучшие эмоции и глубокое проникновение в образ (Абдразаков) – Алина Загитова

Спортивная бригада вручила специальную награду за программу, наиболее насыщенную со стороны фигурного катания. Её получил Ветлугин.

За самые высокие средние баллы среди одиночниц была отмечена Камила Валиева. Аналогичные призы также получили Гуменник (мужское одиночное катание), Синицина / Кацалапов (танцы на льду), Мишина / Галлямов (парное катание).

Новое

loading