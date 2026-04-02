Появилась фотография нового мяча Медиалиги. Он сделан в России

Медийная футбольная лига (МФЛ) в новом сезоне перейдет на мячи российского производства. В распоряжении "Ведомости Спорт/РБ" оказалось фото мяча, которое презентуют в ближайшее время. Речь идет о продукции бренда PRIMERA, которая выпускается на предприятии в Пензе. Решение может стать частью более широкой стратегии лиги, направленной на локализацию ключевых элементов соревнований и снижение зависимости от импортного инвентаря, объемы которого уменьшаются в стране из-за санкций.

Источники "Ведомости Спорт/РБ" отмечают, что мяч разработан согласно стандартам международных производителей спортивной экипировки. В частности, использована конструкция с несколькими панелями, усиленными термическими швами и дополнительными аэродинамическими каналами. Предполагается, что такие характеристики способны обеспечить более стабильную траекторию полета и повысить износостойкость при интенсивной эксплуатации — как в матчах, так и в сопутствующих медийных форматах.

Новый мяч Медиалиги

Переход на нового поставщика также сопровождается изменением визуальной составляющей. Дизайн мяча разрабатывался с учетом общей айдентики предстоящего сезона Медиалиги и, как ожидается, будет интегрирован в коммуникационные материалы лиги, включая трансляции и цифровые платформы.

На рынке спортивного инвентаря подобные шаги традиционно рассматриваются как инструмент оптимизации затрат и формирования дополнительных партнерских возможностей. В случае с МФЛ речь может идти не только о сокращении логистических издержек, но и о создании собственной экосистемы поставщиков, ориентированной на внутренний рынок. При этом окончательные коммерческие параметры соглашения и объемы поставок пока не раскрываются.

Интерес спортивных организаций к локальным производителям усилился в последние годы на фоне ограничений в международных поставках и роста стоимости импортной продукции. В 2022 г. крупнейшие бренды спортивных товаров остановили работу в России, но магазины не опустели. Дефицит покрыли частично за счет так называемого «параллельного импорта», частично – благодаря подделкам. Бутсы, форму и мячи с лого известных фирм везут в основном из Китая под видом оригинальной продукции. С контрафактными поставками почти никто не борется, а нарваться на фейк проще простого.

Российский рынок футбольных мячей, как и сегмент спортивного инвентаря в целом, после 2022 года столкнулся не столько с падением спроса, сколько с системными сбоями в поставках и контроле качества. Одним из следствий стал рост цен и усложнение логистики. Участники рынка говорили "Ведомостям", что произошло общее удорожание спортивного инвентаря на фоне санкционных ограничений и дефицита поставок . При этом попытки локализовать производство сталкивались с типичной проблемой: продукция внутри страны часто уступала импортным аналогам по качеству или оказывалась дороже при сопоставимых характеристиках .

На этом фоне резко выросла доля неофициальных поставок. Контрафакт и «серый» импорт заняли до 30–40% сегмента спортивных товаров . Для категории футбольных мячей это критично: в отличие от одежды или обуви, качество мяча напрямую влияет на игровой процесс — отскок, траекторию полета и износ. В результате рынок столкнулся не просто с заменой брендов, а с размыванием стандартов качества.