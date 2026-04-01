Качество оружия в CS:GO по порядку

Пистолет — один из самых дешевых видов оружия в CS:GO. Некоторые модели доступны стороне «атаки», другие могут использовать лишь игроки «защиты». Обычно их применяют в качестве запасного варианта и для борьбы с плохо защищенными противниками.

Оружие: пистолет P2000

P2000 — стартовый пистолет спецназа. Обойма вмещает 13 патронов, в запасе можно нести 52 пули.

💵 Цена оружия в CS:GO 200 USD ⏳ Перезарядка 2,2 секунды 🎯 Урон 35 💥 Патроны 13/52 🛡️ Пробитие брони 50,5%

Оружие: пистолет USP-S

Еще один пистолет спецназа. Отличается тем, что к нему можно присоединить глушитель и снизить шумность стрельбы.

💵 Цена оружия в CS:GO 200 USD ⏳ Перезарядка 2,2 секунды 🎯 Урон 35 💥 Патроны 12/24 🛡️ Пробитие брони 50,5%

Оружие: пистолет Glock-18

Glock-18 выделяет режим стрельбы 3 патронами. Разброс увеличивается, но он удобен в закрытом помещении и на близком расстоянии. Из-за ограниченной дистанции между противниками требования к кучности снижаются.

💵 Цена оружия в CS:GO 200 USD ⏳ Перезарядка 2,2 секунды 🎯 Урон 30 💥 Патроны 20/120 🛡️ Пробитие брони 47,0%

Оружие: пистолеты Dual Beretts

Пистолеты полуавтоматического типа отличаются тем, что стрельба ведется с 2 рук. Тактика увеличивает боекомплект. В соревнованиях по CS:GO парные «Беретты» используются редко, обычно их покупают для развлечения. Главной проблемой соревновательного применения остается долгая перезарядка.

💵 Цена оружия в CS:GO 400 USD ⏳ Перезарядка 3,8 секунды 🎯 Урон 38 💥 Патроны 30/120 🛡️ Пробитие брони 57,5%

Оружие: пистолет P250

Пистолет получил небольшой боекомплект, но высокую бронебойность. Часто его приобретают в паре со снайперской винтовкой.

💵 Цена оружия в CS:GO 300 USD ⏳ Перезарядка 2,2 секунды 🎯 Урон 38 💥 Патроны 13/26 🛡️ Пробитие брони 64%

Оружие: пистолет Five-Seven

Полуавтоматическая пушка Five-Seven предназначается «спецназу». В одном магазине 20 патронов, а максимальный боезаряд составляет 100 пуль.

💵 Цена оружия в CS:GO 500 USD ⏳ Перезарядка 2,2 секунды 🎯 Урон 32 💥 Патроны 20/100 🛡️ Пробитие брони 91,5%

Оружие: пистолет Tec-9

Полуавтоматический пистолет Tec-9 доступен стороне «террористов». Он отличается большим разбросом и не подходит для точной стрельбы. К достоинствам можно отнести высокую проникающую способность и урон.

💵 Цена оружия в CS:GO 500 USD ⏳ Перезарядка 2,5 секунды 🎯 Урон 33 💥 Патроны 19/90 🛡️ Пробитие брони 90,15%

Оружие: пистолет CZ75-Auto

Автоматический пистолет с высокой бронебойностью. В игре используется не так часто из-за большой стоимости и ограниченного боезапаса.

💵 Цена оружия в CS:GO 500 USD ⏳ Перезарядка 2,7 секунды 🎯 Урон 31 💥 Патроны 12/12 🛡️ Пробитие брони 77,65%

Оружие: пистолет Desert Eagle

«Пустынный орел» считается одним из лучших пистолетов в CS:GO. Его отличают высокая бронебойность и урон. Часто используется снайперами в паре с винтовкой. Ограниченный боезапас можно считать единственным недостатком этой пушки.

💵 Цена оружия в CS:GO 700 USD ⏳ Перезарядка 2,2 секунды 🎯 Урон 73 💥 Патроны 7/35 🛡️ Пробитие брони 93,2%

Оружие: револьвер R8

Единственный пистолет револьверного типа. Он доступен для покупки обеими сторонами конфликта и обладает 2 режимами стрельбы. Урон и пробитие брони очень высокие, но небольшой боекомплект сужает область применения.