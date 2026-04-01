Качество оружия в CS:GO по порядку

Обновлено:
У скинов в CS:GO есть разные параметры. Про оценку их качества в КС, способы получения и другие важные моменты поговорим отдельно.

Полное содержание

  • Как получить скины в КС:ГО
  • Качество скинов в КС:ГО: от худшего к лучшему на английском и русском
  • Редкость предметов
  • Топ-10 лучших стволов в CS:GO: рейтинг по эффективности
  • Основные типы оружия и их параметры
  • Контрабандное качество оружия
  • Какое оружие использовать: тактический выбор
  • Скины и внешний вид: как качество влияет на стоимость и восприятие
  • Сувениры
  • Наклейки в CS:GO
  • Что определяет эффективность оружия в игре
  • Практические советы при выборе оружия
  • Заключение
  • FAQ

Как получить скины в КС:ГО

Сначала разработчики CS:GO не использовали скины. Геймеры играли стандартным инвентарем, но для увеличения монетизации шутера оружие начали раскрашивать в разные цвета. Руководство Valve решило оформлять рисунки в целые коллекции: «Азимов» и другие.

Существует несколько способов получения картинок. Инвентарь можно забрать бесплатно (в игре, через розыгрыши) или за деньги (в Steam или на сторонних маркетплейсах). Также некоторые букмекеры ввели собственные Pass-программы. За выполнение игровых или беттинговых заданий пользователи получают очки, которые можно обменивать через специальные магазины. Например, на Апрель 2026 года такие программы представлены у 4 контор.

Регистрация необходима для присоединения к Pass-программе. Без нее рассчитывать на получение модификаторов оружия не стоит.

ПОЛУЧИТЬ СКИН В PARI

Качество скинов в КС:ГО: от худшего к лучшему на английском и русском

Чтобы игроки регулярно вкладывались в визуальный апгрейд, в Valve начали использовать понятие качества. Оно зависит от степени износа (Float Value). Значение Float располагается от 0 до 1. С ростом показателя оружие выглядит хуже. В таблице можно узнать все варианты. Самые ценные находятся сверху.

Категория на русском языке

Категория на английском языке (перевод)

Сокращение

Износ

Визуальное отличие

Прямо с завода

Factory New

FN (ФН)

0,00-0,07

Идеальное состояние скина

Минимальный износ

Minimal Wear

MW (МВ)

0,07-0,15

Следы использования едва заметны

После полевых испытаний

Field-Tested (Field Tested)

FT (ФТ)

0,15-0,38

Скин хорошо потертый

Поношенное

Well-Worn (Well Worn)

WW (ВВ)

0,38-0,45

Рисунок сильно поврежден

Закаленное в боях

Battle-Scarred (Battle Scarred)

BS (БС)

0,45-1,00

Самый существенный износ

Сокращение и расшифровка

Качество скинов в КС обычно обозначают аббревиатурами на английском языке. Обозначения представим от минимального к максимальному:

  • BS качество в шутере КС ГО — самое низкое. Краска на скине старая, видны царапины и иные визуальные дефекты.
  • Маркировка WW указывает, что оружие имеет выраженные следы эксплуатации.
  • FT качество в шутере КС ГО уже чуть выше. На оружии проявляются незначительные следы использования.
  • MW качество в игре КС ГО считается одним из самых высоких. Процент износа низкий, использование практически не определить.
  • FW — прямо с завода. Оружие выглядит идеально.

Выше разобрали качество скинов в шутере КС ГО по порядку. Теперь читатели знают, как быстро определить степень износа по маркировке.

ЗАБРАТЬ СКИН В PARI

Редкость предметов

Со временем в CS:GO ввели механику лутбоксов. Игрок покупал и открывал кейс, из него выпадали разные случайные предметы. Редкость их появления увеличивала ценность для геймеров. Всего выделяют 7 различных классов визуального оформления оружия:

  • необычайно редкое — самые дорогие предметы;
  • красное (древнее) — тайное;
  • розово-фиолетовое (легендарное) — засекреченное;
  • фиолетовое (мифическое) — запрещенное;
  • темно-синее (редкое) — армейское качество;
  • светло-синее (не часто) — промышленное качество;
  • белое (частое) — ширпотреб.

В списке редкость предметов указана в порядке увеличения частоты выпадения и стоимости. Перечень начинается от самого маловероятного предмета.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В PARI

Топ-10 лучших стволов в CS:GO: рейтинг по эффективности

В игре представлено 8 классов оружия. Они отличаются стоимостью, способом применения, наносимым уроном, боекомплектом и рядом других характеристик. Универсальные варианты могут купить «спецназ» и «террористы», некоторые виды находятся в магазинах одной стороны. 

Пистолеты от Glock-18 до Desert Eagle

Пистолет — один из самых дешевых видов оружия в CS:GO. Некоторые модели доступны стороне «атаки», другие могут использовать лишь игроки «защиты». Обычно их применяют в качестве запасного варианта и для борьбы с плохо защищенными противниками. 

Оружие: пистолет P2000

P2000 — стартовый пистолет спецназа. Обойма вмещает 13 патронов, в запасе можно нести 52 пули. 

💵 Цена оружия в CS:GO200 USD
⏳ Перезарядка2,2 секунды
🎯 Урон 35
💥 Патроны13/52
🛡️ Пробитие брони50,5%

Оружие: пистолет USP-S

Еще один пистолет спецназа. Отличается тем, что к нему можно присоединить глушитель и снизить шумность стрельбы. 

💵 Цена оружия в CS:GO200 USD
⏳ Перезарядка2,2 секунды
🎯 Урон 35
💥 Патроны12/24
🛡️ Пробитие брони50,5%

Оружие: пистолет Glock-18

Glock-18 выделяет режим стрельбы 3 патронами. Разброс увеличивается, но он удобен в закрытом помещении и на близком расстоянии. Из-за ограниченной дистанции между противниками требования к кучности снижаются.

💵 Цена оружия в CS:GO200 USD
⏳ Перезарядка2,2 секунды
🎯 Урон 30
💥 Патроны20/120
🛡️ Пробитие брони47,0%

Оружие: пистолеты Dual Beretts

Пистолеты полуавтоматического типа отличаются тем, что стрельба ведется с 2 рук. Тактика увеличивает боекомплект. В соревнованиях по CS:GO парные «Беретты» используются редко, обычно их покупают для развлечения. Главной проблемой соревновательного применения остается долгая перезарядка.

💵 Цена оружия в CS:GO400 USD
⏳ Перезарядка3,8 секунды
🎯 Урон 38
💥 Патроны30/120
🛡️ Пробитие брони57,5%

Оружие: пистолет P250

Пистолет получил небольшой боекомплект, но высокую бронебойность. Часто его приобретают в паре со снайперской винтовкой.

💵 Цена оружия в CS:GO300 USD
⏳ Перезарядка2,2 секунды
🎯 Урон 38
💥 Патроны13/26
🛡️ Пробитие брони64%

Оружие: пистолет Five-Seven

Полуавтоматическая пушка Five-Seven предназначается «спецназу». В одном магазине 20 патронов, а максимальный боезаряд составляет 100 пуль.

💵 Цена оружия в CS:GO500 USD
⏳ Перезарядка2,2 секунды
🎯 Урон 32
💥 Патроны20/100
🛡️ Пробитие брони91,5%

Оружие: пистолет Tec-9

Полуавтоматический пистолет Tec-9 доступен стороне «террористов». Он отличается большим разбросом и не подходит для точной стрельбы. К достоинствам можно отнести высокую проникающую способность и урон.

💵 Цена оружия в CS:GO500 USD
⏳ Перезарядка2,5 секунды
🎯 Урон 33
💥 Патроны19/90
🛡️ Пробитие брони90,15%

Оружие: пистолет CZ75-Auto

Автоматический пистолет с высокой бронебойностью. В игре используется не так часто из-за большой стоимости и ограниченного боезапаса. 

💵 Цена оружия в CS:GO500 USD
⏳ Перезарядка2,7 секунды
🎯 Урон 31
💥 Патроны12/12
🛡️ Пробитие брони77,65%

Оружие: пистолет Desert Eagle

«Пустынный орел» считается одним из лучших пистолетов в CS:GO. Его отличают высокая бронебойность и урон. Часто используется снайперами в паре с винтовкой. Ограниченный боезапас можно считать единственным недостатком этой пушки. 

💵 Цена оружия в CS:GO700 USD
⏳ Перезарядка2,2 секунды
🎯 Урон 73
💥 Патроны7/35
🛡️ Пробитие брони93,2%

Оружие: револьвер R8

Единственный пистолет револьверного типа. Он доступен для покупки обеими сторонами конфликта и обладает 2 режимами стрельбы. Урон и пробитие брони очень высокие, но небольшой боекомплект сужает область применения. 

💵 Цена оружия в CS:GO600 USD
⏳ Перезарядка2,3 секунды
🎯 Урон 86
💥 Патроны8/8
🛡️ Пробитие брони93,2%

Дробовики: когда эффективно это оружие

В целом дробовики не пользуются спросом геймеров. Сфера применения крайне ограничена, что делает их бессмысленными для большинства карт. Разлет дроби по большой площади снижает точность стрельбы. К недостаткам также стоит отнести скорость перезарядки. 

Название

Стоимость в CS:GO, USD

Урон

Бронебойность

Время на перезарядку, сек.

NOVA

💵 1050

🎯 234

🛡️ 50%

⏳ 3,7 

XM1014

💵 2000

🎯 120

🛡️ 80%

⏳ 2,8

MAG7

💵 1300

🎯 240

🛡️ 75%

⏳ 2,4

Sawed-Off

💵 1100

🎯 256

🛡️ 75%

⏳ 3,2

Первые 2 ствола может купить сторона атаки и защиты. MAG7 есть только в магазине «спецназа», а Sawed-Off — «террористов». 

Пулеметы — стоит ли покупать это оружие

В игре представлено 2 пулемета. Они остаются одним из самых непопулярных среди геймеров. Это связано с качеством стрельбы и дополнительными техническими ограничениями:

  • 🐢 Скорость бега. Пулеметы тяжелые, персонаж передвигается медленно. Это способно повлиять на тактику команды: игрок не сможет быстро перемещаться между позициями.
  • 💵 Цена. Стоимость пулеметов остается одной из самых высоких, что ломает экономику.
  • 💪 Отдача. Качество стрельбы падает, разброс увеличивается. О прицельном ведении огня говорить не приходится.
В игре представлены М249 и «Негев». Они универсальны и доступны обеим сторонам.

Пистолеты-пулеметы: когда подходит это оружие

В CS:GO нередко наступают ситуации, когда приходится смотреть не на качество стволов, а на экономику. Денег мало, приобрести «серьезное» оружие не получается. Такие моменты называются форс-раундами. Например, они бывают после проигрыша первого (пистолетного) боя. 

Главными ограничениями пистолетов-пулеметов стали низкая точность и кучность. Относительно штурмовых винтовок недостатком является и скорострельность. В CS:GO представлено 7 стволов:

  • MAC-10 — доступен «террористам», низкое качество стрельбы и большой разброс делают его редким выбором геймеров.
  • MP9 — доступен обеим сторонам. Отличается небольшим уроном для указанного класса оружия.
  • MP7 — находится в магазинах «спецназа» и «террористов». Урон высокий, но скорость перезарядки низкая.
  • MP5-SD — один из самых узнаваемых пистолетов-пулеметов в игре. Обладает глушителем, что положительно влияет на качество стрельбы (делает ее тише). Доступен обеим сторонам.
  • UMP-45 — выбор в пользу этого пистолета-пулемета стоит сделать благодаря высокому урону. Однако время на перезарядку тоже одно из самых больших для указанного класса.
  • P90 — предлагает высокое качество стрельбы. У ствола большая точность при выстрелах в движении и длительном огневом воздействии. Преимущества частично нивелирует небольшой урон.
  • «ПП19 Бизон» — один из самых популярных пистолетов-пулеметов в игре. Интерес к указанному оружию возник из-за высокой бронебойности, нормального урона и быстрой перезарядки.
Список сформирован без иерархии по возрастанию эффективности пистолетов-пулеметов. Это простое перечисление.

По эффективности огневого воздействия указанное оружие уступает штурмовым винтовкам. Об их качестве поговорим далее.

Штурмовые винтовки: АК47 VS M4A4 VS M4A1-S

Штурмовые винтовки кратно повышают качество игры, поэтому их активно используют на любительском и PRO-уровнях. Интерес к указанному оружию возник не случайно, а благодаря их техническим характеристикам:

  • дальность прицельного выстрела;
  • точность;
  • наносимый урон;
  • возможные модификации.

Некоторые штурмовые винтовки комплектуются оптическим прицелом. Он позволяет значительно увеличить качество игры. 

Всего предусмотрено 7 вариантов. Они разделены по сторонам, одинакового оружия для «спецназа» и «террористов» не предложено. Наибольшим интересом среди аудитории пользуются АК47, M4A4 и M4A1-S. 

Оружие

Сторона

Дальность

Урон

Пробитие брони

Патроны (рожок/запас)

АК47

Террористы

36 метров

36

77,5%

30/90

M4A4

Спецназ

28 метров

33

70%

30/90

M4A1-S

Спецназ

28 метров

33

70%

25/75

Основными конкурентами принято считать АК47 и M4A4. Качество стрельбы у них примерно одинаковое, разница заключается в уровне огневого воздействия. Американская штурмовая винтовка стреляет точнее. «Калаш» показывает лучшую бронебойность и хорошо подходит против защищенных противников. 

Снайперские винтовки: AWP, SSG 08, SCAR-20 и G3SG1

Качество стрельбы снайперским вооружением очень высокое, ведь они имеют почти неограниченную дальность на карте. Оружие отличается хорошим пробитием, так как иногда пули наносят урон противнику даже через препятствие. В игре представлены: 

  • AWP— винтовка находится в магазинах «спецназа» и «террористов». Популярна благодаря огромному урону. Точный выстрел в живот, грудь или голову убивает противника, даже если геймер купил бронежилет. Ограничение — количество выстрелов. В обойме 10 патронов, максимум можно закупить до 30 штук.
  • SSG 08— еще один универсальный вариант, доступный стороне атаки и защиты. Главным достоинством стала низкая цена. Винтовка подходит для начальных уровней, когда игроки еще не накопили достаточно денег.
  • SCAR-20— полуавтоматическая снайперская винтовка «спецназа». Стоимость достигает 5000 USD. Отличается наличием мощных линз.
  • G3SG1— аналог SCAR-20, но для «террористов». Полуавтоматический режим дает скорострельность в 240. От аналога отличается дальностью поражения, но из-за расстояния текущих карт этот показатель практически ни на что не влияет.
Обычно снайперские винтовки комбинируют с мощными пистолетами. Часто их используют в связке с Desert Eagle.

Основные типы оружия и их параметры

Всего в CS:GO представлено 8 классов оружия. Выбор варианта определяет качество игры спортсменов и тактику. 

Вид 

Цена

Дальность

Применение

Ножи

Бесплатно

Ближний бой

Самостоятельно используются редко, часто нож ставят для быстрого передвижения.

Пистолеты

Низкая

Средний бой

Самостоятельно используются в первом раунде или в связке с винтовкой.

Пистолеты-пулеметы

Средняя

Средний бой

Используются, когда не хватает денег на штурмовую винтовку.

Дробовики

Средняя

Средняя дистанция

Используются редко.

Пулеметы

Средняя или высокая

Средняя дистанция

Используются редко, тяжелые и ограничивают передвижение персонажей.

Штурмовые винтовки

Выше средней

Средний бой

Самый часто используемый вид оружия. Максимально повышает качество боя.

Снайперские винтовки

Средняя или высокая

Дальний бой

Наносят максимальный урон, тяжелые. Не подходят для боя на близких дистанциях.

Гранаты

Низкая

Средняя

Есть разные варианты (флеш, дымовая, коктейль Молотова и другие).

Контрабандное качество оружия

Выше оценили все основные качества скинов в КС ГО. Однако еще есть контрабандный вариант. Обычно он не попадает в общие подборки. Контрабандное качество оружия появилось абсолютно случайно. Такие скины очень редки. Указанный вариант качества есть только у 2 предметов: наклейки «Вой» и штурмовой винтовки M4A4. Стоимость самих предметов может превышать сотни тысяч рублей.

Какое оружие использовать: тактический выбор

Выбор определяется совокупностью факторов. Учитывается качество игры тем или иным предметом (специализация геймера), сторона, наличие денег и другие моменты.

Защита VS Атака

«Террористы» и «спецназ» получили «общие» и «специализированные» варианты вооружения. В целом предметы примерно сбалансированы, но иногда приходится выбирать ствол, подходящий к вашему стилю игры или карте.

Выбор оружия под локацию

На хорошо простреливаемых картах часто команды ставят по несколько снайперов. В других случаях можно ограничиваться единственным стрелком с максимальным радиусом действия.

Небольшое преимущество на картах с хорошим прострелом получает команда спецназа. Основная штурмовая винтовка M4A4 бьет точнее, чем АК47. Однако он может наносить повышенный урон стрельбой через предметы. «Калаш» больше подходит для штурма хорошо защищенных баз.

Командная стратегия

Закупка арсенала зависит от выбранной стратегии игры. В некоторых случаях на карте целесообразно иметь 2 снайперов. Однако часто хватает одного стрелка, остальным приходится выполнять обычные штурмовые действия. 

Скины и внешний вид: как качество влияет на стоимость и восприятие

Редкость предмета и его износ в шутере КС определяют его стоимость. Высокое качество стоит больше, цена снижается с увеличением эксплуатационных издержек. 

РЕГИСТРАЦИЯ В PARI

Градации качества: от Battle-Scarred до Factory New

Стандарт качества Factory New подразумевает минимальный или нулевой износ. Визуально никаких дефектов невозможно обнаружить, итоговое качество максимальное. Сами цвета красок яркие и насыщенные.

При использовании оружия в боях оно постепенно изнашивается. С ростом степени износа меняется и итоговое качество. При достижении стандарта Battle-Scarred на изображениях будут видны явные потертости, а краска станет более блеклой. 

Статистика VS Эстетика: влияет ли скин на игру?

Технически скины никак не влияют на игру. Одинаковые M4A4 с разной раскраской или уровнями износа обладают идентичными характеристиками. У них не отличаются вес, бронебойность, урон, боезапас, точность и иные показатели. Нестандартный окрас способен увеличить качество игры за счет психологической составляющей:

  • Дисциплина. Для поддержания максимального качества предмета игроки действуют осторожнее.
  • Боевой дух. Красивое оружие способно улучшить настроение геймера, что повысит его результативность.
  • Визуальная составляющая. Иногда скины увеличивают визуальную коммуникацию. Геймер видит, кто из его товарищей куда отправился и от этого подстраивает собственную тактику.
  • Статус игрока. Редкие предметы с высоким качеством доказывают, что геймер проводит много времени в CS:GO и имеет большой опыт. В результате чего противники могут растеряться.

Технических преимуществ владелец более дорогого скина не получает.

Коллекционные предметы

Инвентарь с максимальным качеством часто становится предметом коллекционирования. Игроки могут обмениваться ими или перепродавать. 

Сувениры

В инвентаре некоторых геймеров представлены сувенирные значки. Некоторые из них можно было получить на соревнованиях в польской Катовице. Также ряд виртуальных значков предлагалось сделать самостоятельно. Для этого пользователю следовало выполнить ряд поэтапных действий:

Собрать 5 коллекционных карт CS:GO ➡️ выбрать любой из вариантов в инвентаре Steam ➡️ кликнуть на «Прогресс значка» ➡️ сделать свой. 

Максимально один геймер может получить до 5 обычных значков и один металлический:

  • Elite Crewman.
  • Global Sentinel.
  • Guardian Angel.
  • Dusty Veteran.
  • Brass Recruit.
  • Chicken Chaser.

В списке выше они перечислены от самого высокого уровня, к низкому. 

Наклейки в CS:GO

Разработчик шутера Valve со временем также добавил наклейки. Они не меняют качество игровых предметов, не влияют на наносимый урон или иные игровые показатели. Представленные изделия изменяют лишь визуальное оформление оружия. На каждый предмет может быть наклеено до 4 наклеек. В зависимости от редкости появления, их также принято делить на классы:

  • контрабандные;
  • экзотические;
  • примечательные;
  • высшие.

В большинстве случаев геймерам предлагаются стандартные глянцевые варианты. Иногда наклейки поставляются в голографическом и металлическом исполнении. 

Что определяет эффективность оружия в игре

Качество, редкость или стоимость скина не влияют на эффективность стрельбы. Она зависит от иных условий:

  • Специализация игрока. Одни геймеры лучше стреляют снайперской винтовкой, другие — штурмовым вооружением.
  • Пинг. Часто задержка в передаче сигнала может негативно повлиять на прицеливание или выстрел.
  • Предназначение. В зависимости от игровой ситуации подходит один или другой вид оружия.

Учет совокупности факторов повысит качество огневого воздействия.

Практические советы при выборе оружия

При выборе оружия нужно учитывать ряд практических рекомендаций. Они поднимут качество игры:

  • В эко-раундах целесообразно отказаться от покупок. Лучше проиграть бой, но накопить денег для следующего. При необходимости можно использовать даже стандартные пистолеты. На броню и другие предметы инвентаря можно тоже не тратиться.
  • Фулл-бай. Раунды с максимальной суммой свободных денег. В результате команда может закупиться на полную стоимость. Например, многие «террористы» приобретают АК47, а «спецназ» предпочитает бегать с M4A4.
  • Пистолеты-пулеметы хороши в форс-раундах. Они дешевле штурмовых винтовок и экономят средства.
  • Desert Eagle в паре со снайперской винтовкой. «Пустынный орел» стал главным дополнительным вариантом оружия снайперов. Он наносит высокий уроном, позволяет быстро передвигаться по карте.
  • АК47 — универсальный вариант для «террористов». При стрельбе длинными очередями у него снижается точность. Рекомендуется делать максимум 3 выстрела за раз.
  • Glock-18 считается универсальным вариантом для пистолетного раунда. Подходит для начала игры, так как может стрелять 3 пулями.
  • Для экономии денег снайперу можно брать SSG 08. Винтовка отличается небольшой ценой и минимизирует издержки.

Советуем оценивать наличие свободных игровых средств и собственные возможности.

Заключение

Качество скинов в КС технически не влияет на бой. Оно определяет только визуальное оформление стволов. Поэтому можно играть с любыми скинами. Многое зависит лишь от эстетического восприятия геймера.

FAQ

Что лучше выбрать: поношенное оружие после полевых испытаний или закаленное в боях?

Качество — его визуальное оформление. Геймер может выбирать любой устраивающий его вариант. Кому-то нравится и внешний вид скинов с максимальным износом.

Какое самое плохое качество оружия в КС:ГО?

Самым плохими вариантами считается закаленное в боях или поношенное. Этот инвентарь имеет максимальную степень износа.

Как качество оружия в CS:GO влияет на победу?

Качество скинов никак не влияет на победу. Технические характеристики не зависят от скина. Выигрыш определяется тактикой и скоростью реакции геймера. 

Какое оружие самое эффективное на коротких дистанциях? 

Эталонным вариантом оружия считаются штурмовые винтовки. Они подходят для коротких и продолжительных перестрелок. 

Как посмотреть качество оружия в CS:GO?

Качество можно заметить визуально. Например, у новых предметов инвентаря нет никаких видимых глазу дефектов. Речь идет о вариантах немного поношенное или прямо с завода. По мере износа там появляются потертости и трещины.

Какое оружие лучше для командной игры?

Все зависит от специализации игроков. Обычно при наличии денег команды выбирают штурмовые винтовки, а один из спортсменов становится снайпером. 

Можно ли увеличить винрейт в CS:GO с помощью оружия? 

Да. С помощью оружия винрейт в CS:GO и увеличивается. 

Как называется красное качество в КС?

Красное качество в КС называется тайным. Оно обладает самой редкой вероятностью выпадения.

Зачем профессионалы CS:GO тратят тысячи на скины? 

Скины стали предметами коллекционирования. Многие также рассматривают их в качестве одного из вариантов инвестирования. 

Какие бывают качества оружия в шутере КС ГО?

Выделяют 5 вариантов качества: BS, WW, FT, MW, FN. Визуал износа скинов в шутере КС:ГО определяется степенью эксплуатации, а не редкостью предметов.

Что значит скин после полевых испытаний?

Это качество игровых скинов с износом на уровне 0,15-0,38. На предмете отчетливо выделяются следы эксплуатации. Стволы после полевых испытаний выглядят явно поношенными: глубокие царапины и потертости.

