Качество оружия в CS:GO по порядку

Сначала разработчики CS:GO не использовали скины. Геймеры играли стандартным инвентарем, но для увеличения монетизации шутера оружие начали раскрашивать в разные цвета. Руководство Valve решило оформлять рисунки в целые коллекции: «Азимов» и другие.
Существует несколько способов получения картинок. Инвентарь можно забрать бесплатно (в игре, через розыгрыши) или за деньги (в Steam или на сторонних маркетплейсах). Также некоторые букмекеры ввели собственные Pass-программы. За выполнение игровых или беттинговых заданий пользователи получают очки, которые можно обменивать через специальные магазины.
Чтобы игроки регулярно вкладывались в визуальный апгрейд, в Valve начали использовать понятие качества. Оно зависит от степени износа (Float Value). Значение Float располагается от 0 до 1. С ростом показателя оружие выглядит хуже. В таблице можно узнать все варианты. Самые ценные находятся сверху.
Категория на русском языке
Категория на английском языке (перевод)
Сокращение
Износ
Визуальное отличие
Прямо с завода
Factory New
FN (ФН)
0,00-0,07
Идеальное состояние скина
Минимальный износ
Minimal Wear
MW (МВ)
0,07-0,15
Следы использования едва заметны
После полевых испытаний
Field-Tested (Field Tested)
FT (ФТ)
0,15-0,38
Скин хорошо потертый
Поношенное
Well-Worn (Well Worn)
WW (ВВ)
0,38-0,45
Рисунок сильно поврежден
Закаленное в боях
Battle-Scarred (Battle Scarred)
BS (БС)
0,45-1,00
Самый существенный износ
Качество скинов в КС обычно обозначают аббревиатурами на английском языке. Обозначения представим от минимального к максимальному:
Выше разобрали качество скинов в шутере КС ГО по порядку. Теперь читатели знают, как быстро определить степень износа по маркировке.
Со временем в CS:GO ввели механику лутбоксов. Игрок покупал и открывал кейс, из него выпадали разные случайные предметы. Редкость их появления увеличивала ценность для геймеров. Всего выделяют 7 различных классов визуального оформления оружия:
В списке редкость предметов указана в порядке увеличения частоты выпадения и стоимости. Перечень начинается от самого маловероятного предмета.
В игре представлено 8 классов оружия. Они отличаются стоимостью, способом применения, наносимым уроном, боекомплектом и рядом других характеристик. Универсальные варианты могут купить «спецназ» и «террористы», некоторые виды находятся в магазинах одной стороны.
Пистолет — один из самых дешевых видов оружия в CS:GO. Некоторые модели доступны стороне «атаки», другие могут использовать лишь игроки «защиты». Обычно их применяют в качестве запасного варианта и для борьбы с плохо защищенными противниками.
P2000 — стартовый пистолет спецназа. Обойма вмещает 13 патронов, в запасе можно нести 52 пули.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|200 USD
|⏳ Перезарядка
|2,2 секунды
|🎯 Урон
|35
|💥 Патроны
|13/52
|🛡️ Пробитие брони
|50,5%
Еще один пистолет спецназа. Отличается тем, что к нему можно присоединить глушитель и снизить шумность стрельбы.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|200 USD
|⏳ Перезарядка
|2,2 секунды
|🎯 Урон
|35
|💥 Патроны
|12/24
|🛡️ Пробитие брони
|50,5%
Glock-18 выделяет режим стрельбы 3 патронами. Разброс увеличивается, но он удобен в закрытом помещении и на близком расстоянии. Из-за ограниченной дистанции между противниками требования к кучности снижаются.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|200 USD
|⏳ Перезарядка
|2,2 секунды
|🎯 Урон
|30
|💥 Патроны
|20/120
|🛡️ Пробитие брони
|47,0%
Пистолеты полуавтоматического типа отличаются тем, что стрельба ведется с 2 рук. Тактика увеличивает боекомплект. В соревнованиях по CS:GO парные «Беретты» используются редко, обычно их покупают для развлечения. Главной проблемой соревновательного применения остается долгая перезарядка.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|400 USD
|⏳ Перезарядка
|3,8 секунды
|🎯 Урон
|38
|💥 Патроны
|30/120
|🛡️ Пробитие брони
|57,5%
Пистолет получил небольшой боекомплект, но высокую бронебойность. Часто его приобретают в паре со снайперской винтовкой.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|300 USD
|⏳ Перезарядка
|2,2 секунды
|🎯 Урон
|38
|💥 Патроны
|13/26
|🛡️ Пробитие брони
|64%
Полуавтоматическая пушка Five-Seven предназначается «спецназу». В одном магазине 20 патронов, а максимальный боезаряд составляет 100 пуль.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|500 USD
|⏳ Перезарядка
|2,2 секунды
|🎯 Урон
|32
|💥 Патроны
|20/100
|🛡️ Пробитие брони
|91,5%
Полуавтоматический пистолет Tec-9 доступен стороне «террористов». Он отличается большим разбросом и не подходит для точной стрельбы. К достоинствам можно отнести высокую проникающую способность и урон.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|500 USD
|⏳ Перезарядка
|2,5 секунды
|🎯 Урон
|33
|💥 Патроны
|19/90
|🛡️ Пробитие брони
|90,15%
Автоматический пистолет с высокой бронебойностью. В игре используется не так часто из-за большой стоимости и ограниченного боезапаса.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|500 USD
|⏳ Перезарядка
|2,7 секунды
|🎯 Урон
|31
|💥 Патроны
|12/12
|🛡️ Пробитие брони
|77,65%
«Пустынный орел» считается одним из лучших пистолетов в CS:GO. Его отличают высокая бронебойность и урон. Часто используется снайперами в паре с винтовкой. Ограниченный боезапас можно считать единственным недостатком этой пушки.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|700 USD
|⏳ Перезарядка
|2,2 секунды
|🎯 Урон
|73
|💥 Патроны
|7/35
|🛡️ Пробитие брони
|93,2%
Единственный пистолет револьверного типа. Он доступен для покупки обеими сторонами конфликта и обладает 2 режимами стрельбы. Урон и пробитие брони очень высокие, но небольшой боекомплект сужает область применения.
|💵 Цена оружия в CS:GO
|600 USD
|⏳ Перезарядка
|2,3 секунды
|🎯 Урон
|86
|💥 Патроны
|8/8
|🛡️ Пробитие брони
|93,2%
В целом дробовики не пользуются спросом геймеров. Сфера применения крайне ограничена, что делает их бессмысленными для большинства карт. Разлет дроби по большой площади снижает точность стрельбы. К недостаткам также стоит отнести скорость перезарядки.
Название
Стоимость в CS:GO, USD
Урон
Бронебойность
Время на перезарядку, сек.
NOVA
💵 1050
🎯 234
🛡️ 50%
⏳ 3,7
XM1014
💵 2000
🎯 120
🛡️ 80%
⏳ 2,8
MAG7
💵 1300
🎯 240
🛡️ 75%
⏳ 2,4
Sawed-Off
💵 1100
🎯 256
🛡️ 75%
⏳ 3,2
Первые 2 ствола может купить сторона атаки и защиты. MAG7 есть только в магазине «спецназа», а Sawed-Off — «террористов».
В игре представлено 2 пулемета. Они остаются одним из самых непопулярных среди геймеров. Это связано с качеством стрельбы и дополнительными техническими ограничениями:
В игре представлены М249 и «Негев». Они универсальны и доступны обеим сторонам.
В CS:GO нередко наступают ситуации, когда приходится смотреть не на качество стволов, а на экономику. Денег мало, приобрести «серьезное» оружие не получается. Такие моменты называются форс-раундами. Например, они бывают после проигрыша первого (пистолетного) боя.
Главными ограничениями пистолетов-пулеметов стали низкая точность и кучность. Относительно штурмовых винтовок недостатком является и скорострельность. В CS:GO представлено 7 стволов:
Список сформирован без иерархии по возрастанию эффективности пистолетов-пулеметов. Это простое перечисление.
По эффективности огневого воздействия указанное оружие уступает штурмовым винтовкам. Об их качестве поговорим далее.
Штурмовые винтовки кратно повышают качество игры, поэтому их активно используют на любительском и PRO-уровнях. Интерес к указанному оружию возник не случайно, а благодаря их техническим характеристикам:
Некоторые штурмовые винтовки комплектуются оптическим прицелом. Он позволяет значительно увеличить качество игры.
Всего предусмотрено 7 вариантов. Они разделены по сторонам, одинакового оружия для «спецназа» и «террористов» не предложено. Наибольшим интересом среди аудитории пользуются АК47, M4A4 и M4A1-S.
Оружие
Сторона
Дальность
Урон
Пробитие брони
Патроны (рожок/запас)
АК47
Террористы
36 метров
36
77,5%
30/90
M4A4
Спецназ
28 метров
33
70%
30/90
M4A1-S
Спецназ
28 метров
33
70%
25/75
Основными конкурентами принято считать АК47 и M4A4. Качество стрельбы у них примерно одинаковое, разница заключается в уровне огневого воздействия. Американская штурмовая винтовка стреляет точнее. «Калаш» показывает лучшую бронебойность и хорошо подходит против защищенных противников.
Качество стрельбы снайперским вооружением очень высокое, ведь они имеют почти неограниченную дальность на карте. Оружие отличается хорошим пробитием, так как иногда пули наносят урон противнику даже через препятствие. В игре представлены:
Обычно снайперские винтовки комбинируют с мощными пистолетами. Часто их используют в связке с Desert Eagle.
Всего в CS:GO представлено 8 классов оружия. Выбор варианта определяет качество игры спортсменов и тактику.
Вид
Цена
Дальность
Применение
Ножи
Бесплатно
Ближний бой
Самостоятельно используются редко, часто нож ставят для быстрого передвижения.
Пистолеты
Низкая
Средний бой
Самостоятельно используются в первом раунде или в связке с винтовкой.
Пистолеты-пулеметы
Средняя
Средний бой
Используются, когда не хватает денег на штурмовую винтовку.
Дробовики
Средняя
Средняя дистанция
Используются редко.
Пулеметы
Средняя или высокая
Средняя дистанция
Используются редко, тяжелые и ограничивают передвижение персонажей.
Штурмовые винтовки
Выше средней
Средний бой
Самый часто используемый вид оружия. Максимально повышает качество боя.
Снайперские винтовки
Средняя или высокая
Дальний бой
Наносят максимальный урон, тяжелые. Не подходят для боя на близких дистанциях.
Гранаты
Низкая
Средняя
Есть разные варианты (флеш, дымовая, коктейль Молотова и другие).
Выше оценили все основные качества скинов в КС ГО. Однако еще есть контрабандный вариант. Обычно он не попадает в общие подборки. Контрабандное качество оружия появилось абсолютно случайно. Такие скины очень редки. Указанный вариант качества есть только у 2 предметов: наклейки «Вой» и штурмовой винтовки M4A4. Стоимость самих предметов может превышать сотни тысяч рублей.
Выбор определяется совокупностью факторов. Учитывается качество игры тем или иным предметом (специализация геймера), сторона, наличие денег и другие моменты.
«Террористы» и «спецназ» получили «общие» и «специализированные» варианты вооружения. В целом предметы примерно сбалансированы, но иногда приходится выбирать ствол, подходящий к вашему стилю игры или карте.
На хорошо простреливаемых картах часто команды ставят по несколько снайперов. В других случаях можно ограничиваться единственным стрелком с максимальным радиусом действия.
Небольшое преимущество на картах с хорошим прострелом получает команда спецназа. Основная штурмовая винтовка M4A4 бьет точнее, чем АК47. Однако он может наносить повышенный урон стрельбой через предметы. «Калаш» больше подходит для штурма хорошо защищенных баз.
Закупка арсенала зависит от выбранной стратегии игры. В некоторых случаях на карте целесообразно иметь 2 снайперов. Однако часто хватает одного стрелка, остальным приходится выполнять обычные штурмовые действия.
Редкость предмета и его износ в шутере КС определяют его стоимость. Высокое качество стоит больше, цена снижается с увеличением эксплуатационных издержек.
Стандарт качества Factory New подразумевает минимальный или нулевой износ. Визуально никаких дефектов невозможно обнаружить, итоговое качество максимальное. Сами цвета красок яркие и насыщенные.
При использовании оружия в боях оно постепенно изнашивается. С ростом степени износа меняется и итоговое качество. При достижении стандарта Battle-Scarred на изображениях будут видны явные потертости, а краска станет более блеклой.
Технически скины никак не влияют на игру. Одинаковые M4A4 с разной раскраской или уровнями износа обладают идентичными характеристиками. У них не отличаются вес, бронебойность, урон, боезапас, точность и иные показатели. Нестандартный окрас способен увеличить качество игры за счет психологической составляющей:
Технических преимуществ владелец более дорогого скина не получает.
Инвентарь с максимальным качеством часто становится предметом коллекционирования. Игроки могут обмениваться ими или перепродавать.
В инвентаре некоторых геймеров представлены сувенирные значки. Некоторые из них можно было получить на соревнованиях в польской Катовице. Также ряд виртуальных значков предлагалось сделать самостоятельно. Для этого пользователю следовало выполнить ряд поэтапных действий:
Собрать 5 коллекционных карт CS:GO ➡️ выбрать любой из вариантов в инвентаре Steam ➡️ кликнуть на «Прогресс значка» ➡️ сделать свой.
Максимально один геймер может получить до 5 обычных значков и один металлический:
В списке выше они перечислены от самого высокого уровня, к низкому.
Разработчик шутера Valve со временем также добавил наклейки. Они не меняют качество игровых предметов, не влияют на наносимый урон или иные игровые показатели. Представленные изделия изменяют лишь визуальное оформление оружия. На каждый предмет может быть наклеено до 4 наклеек. В зависимости от редкости появления, их также принято делить на классы:
В большинстве случаев геймерам предлагаются стандартные глянцевые варианты. Иногда наклейки поставляются в голографическом и металлическом исполнении.
Качество, редкость или стоимость скина не влияют на эффективность стрельбы. Она зависит от иных условий:
Учет совокупности факторов повысит качество огневого воздействия.
При выборе оружия нужно учитывать ряд практических рекомендаций. Они поднимут качество игры:
Советуем оценивать наличие свободных игровых средств и собственные возможности.
Качество скинов в КС технически не влияет на бой. Оно определяет только визуальное оформление стволов. Поэтому можно играть с любыми скинами. Многое зависит лишь от эстетического восприятия геймера.
Качество — его визуальное оформление. Геймер может выбирать любой устраивающий его вариант. Кому-то нравится и внешний вид скинов с максимальным износом.
Самым плохими вариантами считается закаленное в боях или поношенное. Этот инвентарь имеет максимальную степень износа.
Качество скинов никак не влияет на победу. Технические характеристики не зависят от скина. Выигрыш определяется тактикой и скоростью реакции геймера.
Эталонным вариантом оружия считаются штурмовые винтовки. Они подходят для коротких и продолжительных перестрелок.
Качество можно заметить визуально. Например, у новых предметов инвентаря нет никаких видимых глазу дефектов. Речь идет о вариантах немного поношенное или прямо с завода. По мере износа там появляются потертости и трещины.
Все зависит от специализации игроков. Обычно при наличии денег команды выбирают штурмовые винтовки, а один из спортсменов становится снайпером.
Да. С помощью оружия винрейт в CS:GO и увеличивается.
Красное качество в КС называется тайным. Оно обладает самой редкой вероятностью выпадения.
Скины стали предметами коллекционирования. Многие также рассматривают их в качестве одного из вариантов инвестирования.
Выделяют 5 вариантов качества: BS, WW, FT, MW, FN. Визуал износа скинов в шутере КС:ГО определяется степенью эксплуатации, а не редкостью предметов.
Это качество игровых скинов с износом на уровне 0,15-0,38. На предмете отчетливо выделяются следы эксплуатации. Стволы после полевых испытаний выглядят явно поношенными: глубокие царапины и потертости.