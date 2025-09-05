L1ga Pass от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей и скины за выполнение заданий

Чтобы открыть доступ к фрибетам и призам, следуйте инструкции:

1. Войдите в личный кабинет «Лиги Ставок» или создайте новый аккаунт.

2. Перейдите в раздел L1ga Pass на сайте или через мобильное приложение.

3. Подтяните свой профиль Steam для доступа к внутриигровым наградам.

4. Выберите задание из предложенных и выполните его условия.

5. Получайте вознаграждения — фрибеты, скины и фирменный мерч.

L1GA Pass — это сезонный интерактив от «Лиги Ставок», где за выполнение заданий вы получаете опыт и внутриигровую валюту Liga coin. Коины можно тратить в магазине на скины, фрибеты и мерч. Опыт открывает уровни в Season Pass с дополнительными наградами.

Форматы испытаний разные:

Внутриигровые челленджи в CS2 и Dota 2.

Активности на сайте букмекера (ставки, пополнение счета и т.д).

Квесты в соцсетях с поиском кодов и головоломками.

В магазине доступны фрибеты с различными номиналами.

Фрибет Стоимость в Liga coin-ах 100 ₽ 150 000 500 ₽ 240 000 1000 ₽ 400 000 2500 ₽ 700 000 5000 ₽ 1 200 000 10 000 ₽ 2 400 000

Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в «Лиге Ставок» и соблюдать возрастное ограничение — от 18 лет. Накопленные коины действуют только в пределах текущего сезона. Таймеры будут показывать время на активацию и выполнение заданий.