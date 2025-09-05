Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



5 сентября 12:39ГлавнаяБонусы
БК Лига СтавокАкции

L1ga Pass от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей и скины за выполнение заданий

10000 ₽
Бонус
87 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Примите участие в интерактивном ивенте!

БК «Лига Ставок» анонсировала новый сезон L1ga Pass. Это полноценный интерактивный формат, в котором привычное наблюдение за киберспортивными матчами дополняется системой заданий, опыта и наград. Каждый участник получает шанс пройти собственный путь до ценных призов. Фрибеты до 10 000 рублей, редкие скины и фирменный мерч ждут тех, кто готов проявить активность.

Как получить фрибеты до 10 000 рублей и скины от БК Лига Ставок

Свернуть

Чтобы открыть доступ к фрибетам и призам, следуйте инструкции:

1. Войдите в личный кабинет «Лиги Ставок» или создайте новый аккаунт.

2. Перейдите в раздел L1ga Pass на сайте или через мобильное приложение.

3. Подтяните свой профиль Steam для доступа к внутриигровым наградам.

4. Выберите задание из предложенных и выполните его условия.

5. Получайте вознаграждения — фрибеты, скины и фирменный мерч.

L1GA Pass — это сезонный интерактив от «Лиги Ставок», где за выполнение заданий вы получаете опыт и внутриигровую валюту Liga coin. Коины можно тратить в магазине на скины, фрибеты и мерч. Опыт открывает уровни в Season Pass с дополнительными наградами. 

Форматы испытаний разные:

  • Внутриигровые челленджи в CS2 и Dota 2.
  • Активности на сайте букмекера (ставки, пополнение счета и т.д).
  • Квесты в соцсетях с поиском кодов и головоломками.

В магазине доступны фрибеты с различными номиналами.

Фрибет

Стоимость в Liga coin-ах

100 ₽

150 000

500 ₽

240 000

1000 ₽

400 000

2500 ₽

700 000

5000 ₽

1 200 000

10 000 ₽

2 400 000

Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в «Лиге Ставок» и соблюдать возрастное ограничение — от 18 лет. Накопленные коины действуют только в пределах текущего сезона. Таймеры будут показывать время на активацию и выполнение заданий.

Как отыграть бонус до 10 000 рублей в рамках акции L1ga Pass от БК Лига Ставок

Свернуть

Фрибет активен в течение 7 дней с момента получения. Его можно использовать только на одиночную ставку без ограничений по коэффициенту и рынкам.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Лиге Ставок

Свернуть

Чтобы снять средства, выполните следующие шаги:

  1. Зайдите на главную страницу сайта и откройте личный кабинет через иконку в верхнем правом углу.
  2. В меню нажмите на «Вывод средств».
  3. Выберите подходящий способ получения денег.
  4. Введите сумму, которую хотите вывести.
  5. Получите SMS с кодом подтверждения и введите его для завершения операции.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании фрибетов и призов от Лиги Ставок

Свернуть

Таблица упрощает понимание правил.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Индивидуально для каждого задания

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок действия

02.12.2025 (12:00 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Лига Ставок до 10 000 рублей

Свернуть

Заскучать с L1ga Pass точно не получится. В рамках акции я проходил задания в CS2, делал ставки и участвовал в увлекательных квестах. Механика продумана так, чтобы каждый мог найти что-то интересное — от внутриигровых испытаний до активностей в соцсетях.

За выполнение заданий начислялись Liga coin, которые позже можно было обменять на желаемые награды. В моем случае это были фрибеты и редкие скины. Каждый сам выбирает, что ему ближе.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонусов и подарков от Лиги Ставок

Свернуть

БК строго контролирует соблюдение правил. Любые подозрительные действия проверяются индивидуально. В случае обнаружения нарушений начисленные бонусы аннулируются, пользователя могут заблокировать.

Без привязки аккаунта Steam награды и обмен инвентарем недоступны, поэтому важно заранее подготовить профиль. Если вы столкнулись с ошибкой или багом, необходимо сразу обратиться в службу поддержки БК для решения проблемы.

Преимущества и недостатки

Свернуть
ПлюсыМинусы
➕ Разные способы участия и заработка наград➖ Все неиспользованные коины аннулируются по завершении сезона
➕ Ценные фрибеты и редкие скины за выполнение заданий 

Сравнение бонуса L1ga Pass от БК Лига Ставок с бонусами других БК

Свернуть

Для полноты картины советуем изучить предложения разных букмекеров.

Условия

Мелбет

BetBoom

PARI

Название

Кибербонус

BetBoom PASS

PARI PASS

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Индивидуально

10 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.30

1.01

Срок отыгрыша

5 дней

7 дней

13 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

Индивидуально

Индивидуально

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Система заданий L1ga Pass разнообразна и достаточно гибка, чтобы каждый мог найти подходящий челлендж. Награды — реальные и мотивирующие. Акция интересно сочетает азарт ставок, внутриигровую активность и элементы викторины. Даже если начать участвовать не с первого дня, то можно получить ценные бонусы.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer148 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer482 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer103 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_winline_e9594ea4aa.svgдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer482 дней 4 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 4 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё