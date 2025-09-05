L1ga Pass от БК Лига Ставок: фрибеты до 10 000 рублей и скины за выполнение заданий

Партнерский проект
БК «Лига Ставок» анонсировала новый сезон L1ga Pass. Это полноценный интерактивный формат, в котором привычное наблюдение за киберспортивными матчами дополняется системой заданий, опыта и наград. Каждый участник получает шанс пройти собственный путь до ценных призов. Фрибеты до 10 000 рублей, редкие скины и фирменный мерч ждут тех, кто готов проявить активность.
Чтобы открыть доступ к фрибетам и призам, следуйте инструкции:
1. Войдите в личный кабинет «Лиги Ставок» или создайте новый аккаунт.
2. Перейдите в раздел L1ga Pass на сайте или через мобильное приложение.
3. Подтяните свой профиль Steam для доступа к внутриигровым наградам.
4. Выберите задание из предложенных и выполните его условия.
5. Получайте вознаграждения — фрибеты, скины и фирменный мерч.
L1GA Pass — это сезонный интерактив от «Лиги Ставок», где за выполнение заданий вы получаете опыт и внутриигровую валюту Liga coin. Коины можно тратить в магазине на скины, фрибеты и мерч. Опыт открывает уровни в Season Pass с дополнительными наградами.
Форматы испытаний разные:
В магазине доступны фрибеты с различными номиналами.
Фрибет
Стоимость в Liga coin-ах
100 ₽
150 000
500 ₽
240 000
1000 ₽
400 000
2500 ₽
700 000
5000 ₽
1 200 000
10 000 ₽
2 400 000
Для участия в акции необходимо быть зарегистрированным в «Лиге Ставок» и соблюдать возрастное ограничение — от 18 лет. Накопленные коины действуют только в пределах текущего сезона. Таймеры будут показывать время на активацию и выполнение заданий.
Фрибет активен в течение 7 дней с момента получения. Его можно использовать только на одиночную ставку без ограничений по коэффициенту и рынкам.
Чтобы снять средства, выполните следующие шаги:
Таблица упрощает понимание правил.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
Индивидуально для каждого задания
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок действия
02.12.2025 (12:00 МСК)
Заскучать с L1ga Pass точно не получится. В рамках акции я проходил задания в CS2, делал ставки и участвовал в увлекательных квестах. Механика продумана так, чтобы каждый мог найти что-то интересное — от внутриигровых испытаний до активностей в соцсетях.
За выполнение заданий начислялись Liga coin, которые позже можно было обменять на желаемые награды. В моем случае это были фрибеты и редкие скины. Каждый сам выбирает, что ему ближе.
БК строго контролирует соблюдение правил. Любые подозрительные действия проверяются индивидуально. В случае обнаружения нарушений начисленные бонусы аннулируются, пользователя могут заблокировать.
Без привязки аккаунта Steam награды и обмен инвентарем недоступны, поэтому важно заранее подготовить профиль. Если вы столкнулись с ошибкой или багом, необходимо сразу обратиться в службу поддержки БК для решения проблемы.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Разные способы участия и заработка наград
|➖ Все неиспользованные коины аннулируются по завершении сезона
|➕ Ценные фрибеты и редкие скины за выполнение заданий
Система заданий L1ga Pass разнообразна и достаточно гибка, чтобы каждый мог найти подходящий челлендж. Награды — реальные и мотивирующие. Акция интересно сочетает азарт ставок, внутриигровую активность и элементы викторины. Даже если начать участвовать не с первого дня, то можно получить ценные бонусы.