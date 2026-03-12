Экс-игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией

Об этом экс-игрок «Рубина», «Зенита», «Динамо», «Ростова» и «Сочи» рассказал в шоу от БЕТСИТИ «Друзья фортуны»
Эквадорский полузащитник был женат на русской девушке Ольге Романовой, от которой у него осталось двое детей. Брак распался в 2018 году.

«После 32 у меня распался брак, и я начал пить алкоголь. Я пил все - виски, текила, водка. Но год назад я на себя по-другому посмотрел, что происходит внутри меня. Почему я вообще люблю алкоголь? И я понял, что у меня была депрессия, (она началась) после брака. Я играл в футбол, у меня в жизни было все нормально. Но в 32-33 года я понял, что не живу со своими детьми, я ушел в другой дом. Когда я играл в футбол, то отвлекался, но все равно всегда думал о детях, а затем пил алкоголь. И я себя оправдывал: «Я пью, потому что мне просто нравится». Но депрессия становилась все хуже и хуже. Но последний год я больше не пью. Я понял, что мне он никогда и не нравился. 

Вообще, я впервые попробовал алкоголь как раз в 32 года. Даже когда отмечали, я пил воду. И не курил, кальян попробовал тоже примерно в это время. Да, есть моменты, когда можно. Папа иногда любит выпить вино. У меня хорошие отношения с российском послом в Эквадоре. Он пригласил меня в свой дом и предложил выпить водки. Как я могу отказаться?

Пробовал ли я самогон? Конечно, один раз, и думаю, это был последний! Это было очень жестко. Кто угостил? Не скажу (смеется)», – сказал Нобоа.

Кристиан Нобоа прилетал в Россию на матч «Сочи» - «Спартак» и принял участие в съемках тревел-шоу от БЕТСИТИ «Друзья Фортуны». Сама игра была перенесена на один день из-за угрозы атаки БПЛА и закончилась победой красно-белых со счетом 3:2.

Новое