Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии

21 апреля в Милане состоится ответный матч полуфинала Кубка Италии, в котором «Интер» сразится с «Комо». Первая встреча команд в начале марта завершилась вничью 0:0. Решающая игра противостояния пройдет на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд на выход в финал турнира и рассказали о ставках на сегодняшний матч.

«Интер» – фаворит предстоящей игры. На победу «россонери» в основное время можно поставить с коэффициентом 1,88, вероятность данного исхода – примерно 53%. Успех «Комо» котируется за 4,20 (19%), ничья – за 3,60 (28%).

Проход команды Кристиана Киву в финал Кубка Италии оценен в 1,45, что соответствует 69% вероятности. Сенсационный успех коллектива Сеска Фабрегаса доступен за 2,70 (31%).

Клиенты PARI уверены в триумфе «Интера». 97% от общего объема ставок на результат основного времени игры приходится на успех хозяев поля. Оборот пари на выход миланцев в финал превышает 99%.

Хотя в первом матче команды голов не забили, в ответном высока вероятность увидеть большое количество забитых мячей: ТБ 2,5 идет за 1,87, ТМ 2,5 – за 1,95. Вариант «обе забьют» можно взять за 1,77, условие «обе забьют – нет» – за 2,00.

Самая крупная ставка на предстоящую игру – 550 000 руб. на проход «Интера» в финал по коэффициенту 1,42. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 231 000 руб.

«Комо» ни разу в ХХI веке не обыгрывал «Интер»: из семи официальных матчей шесть остались за «россонери», еще один завершился вничью. Последний раз команды встречались чуть более недели назад в чемпионате Италии: коллектив Фабрегаса проиграл 3:4, ведя 2:0 к концу первого тайма.

Команда Киву – главный фаворит Кубка Италии. Итоговую победу миланцев перед ответным полуфиналом можно взять за коэффициент 1,95. Успех «Комо» оценен в 6,00.