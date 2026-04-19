Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяНовости

Чемпионат Европы по борьбе 2026 года: трансляции, расписание, состав сборной России

Обновлено:
Абдулрашид Садулаев идет за пятым золотом
Александр Бокулёв
Абдулрашид Садулаев. Источник: ЦСП сборных России
Абдулрашид Садулаев. Источник: ЦСП сборных России
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Расписание
  • Кто из россиян участвует
  • Трансляции

С 20 по 26 апреля 2025 г. в Тиране пройдет чемпионат Европы по видам борьбы. На медали в столице Албании будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.

Расписание

Свернуть

По московскому времени

20 апреля, понедельник

11:30-15:30 – квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)

19:00-20:30 – полуфиналы. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)

21 апреля, вторник

11:30-15:30 – квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)

утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)

17:45-18:45 – полуфиналы. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)

19:00-21:30 – финалы. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)

22 апреля, среда

11:30-15:30 – квалификационные раунды. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)

утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)

17:45-18:45 – полуфиналы. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)

19:00-21:30 – финалы. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)

23 апреля, четверг

11:30-15:30 – квалификационные раунды. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)

утешительный раунд. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)

17:45-18:45 – полуфиналы. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)

19:00-21:30 – финалы. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)

24 апреля, пятница

11:30-15:30 – квалификационные раунды. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)

утешительный раунд. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)

17:45-18:45 – полуфиналы. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)

19:00-21:30 – финалы. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)

25 апреля, суббота

11:30-15:30 – квалификационные раунды. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)

утешительный раунд. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)

17:45-18:45 – полуфиналы. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)

19:00-21:30 – финалы. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)

26 апреля, воскресенье

16:00-17:30 – утешительный раунд. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)

18:00-20:30 – финалы. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)

Кто из россиян участвует

Свернуть

На чемпионате Европы стартует Абдулрашид Садулаев – двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. Он будет капитаном российской команды. Чемпионат Европы Садулаев выигрывал четыре раза.

Полная заявка сборной России представлена ниже.

Греко-римская борьба

  • Эмин Сефершаев (до 55 кг)
  • Сунер Конунов (до 60 кг)
  • Сергей Емелин (до 63 кг)
  • Эрзу Закриев (до 67 кг)
  • Камиль Ахметвалеев (до 72 кг)
  • Сергей Степанов (до 77 кг)
  • Адлет Тюлюбаев (до 82 кг)
  • Алан Остаев (до 87 кг)
  • Артур Саргсян (до 97 кг)
  • Марат Кампаров (до 130 кг)

Женская борьба

  • Смирнова Елизавета (до 50 кг)
  • Малышева Наталья (до 53 кг)
  • Вербина Екатерина (до 55 кг)
  • Скиренко Александра (до 57 кг)
  • Липатова Светлана (до 59 кг)
  • Танделова Амина (до 62 кг)
  • Касабиева Алина (до 65 кг)
  • Шевченко Алина (до 68 кг)
  • Братчикова Кристина (до 72 кг)
  • Трифонова Валерия (до 76 кг)

Вольная борьба

  • Муса Мехтиханов (до 57 кг)
  • Заур Угуев (до 61 кг)
  • Башир Магомедов (до 65 кг)
  • Давид Баев (до 70 кг)
  • Тимур Бижоев (до 74 кг)
  • Ахмед Усманов (до 79 кг)
  • Ибрагим Кадиев (до 86 кг)
  • Аманула Гаджимагомедов (до 92 кг)
  • Абдулрашид Садулаев (до 97 кг)
  • Шамиль Мусаев (до 125 кг)

Трансляции

Свернуть

Прямые эфиры чемпионата Европы будут доступны на специальной платформе United World Wrestling. Также транслировать соревнования будет холдинг «Матч». Распределение эфиров по каналам можно узнать на официальном сайте вещателя.

Рекомендуем

Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Осужденный экс-глава «Мелбета» выступил с обращением к суду
Новости
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Посол ОАЭ провел матчи по паделу среди чиновников и дипломатов в Москве
Новости
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
PARI запускает стажировку другого уровня – PARI CAMP
Новости
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков
Новости
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
11 млрд на детей и лимит на легионеров: помогут ли новые ограничения российскому футболу
Новости
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
PARI и Лига PARI выиграли награду Премии СБК в номинации «Спонсорская интеграция года»
Новости
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Клиент PARI выиграл 2 520 000 рублей по ставке на матч «Нефтехимик» – «Спартак»
Новости
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Премия РБ стала победителем IX Премии СБК
Новости
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Коэффициент на чемпионство «Зенита» рухнул после неудачи «Краснодара»
Новости
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Пользователь PARI поставил 550 000 рублей на выход «Интера» в финал Кубка Италии
Новости

Новое

loading