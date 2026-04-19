Чемпионат Европы по борьбе 2026 года: трансляции, расписание, состав сборной России

Партнерский проект
С 20 по 26 апреля 2025 г. в Тиране пройдет чемпионат Европы по видам борьбы. На медали в столице Албании будут претендовать и российские спортсмены, которые получили нейтральный статус.
По московскому времени
20 апреля, понедельник
11:30-15:30 – квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
19:00-20:30 – полуфиналы. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
21 апреля, вторник
11:30-15:30 – квалификационные раунды. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
17:45-18:45 – полуфиналы. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
19:00-21:30 – финалы. Греко-римская борьба (до 55, 63, 77, 87, 130 кг)
22 апреля, среда
11:30-15:30 – квалификационные раунды. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
утешительный раунд. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
17:45-18:45 – полуфиналы. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
19:00-21:30 – финалы. Греко-римская борьба (до 60, 67, 72, 82, 97 кг)
23 апреля, четверг
11:30-15:30 – квалификационные раунды. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
утешительный раунд. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
17:45-18:45 – полуфиналы. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
19:00-21:30 – финалы. Женская борьба (до 50, 55, 59, 68, 76 кг)
24 апреля, пятница
11:30-15:30 – квалификационные раунды. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
утешительный раунд. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
17:45-18:45 – полуфиналы. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
19:00-21:30 – финалы. Женская борьба (до 53, 57, 62, 65, 72 кг)
25 апреля, суббота
11:30-15:30 – квалификационные раунды. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
утешительный раунд. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
17:45-18:45 – полуфиналы. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
19:00-21:30 – финалы. Вольная борьба (до 57, 65, 70, 79, 97 кг)
26 апреля, воскресенье
16:00-17:30 – утешительный раунд. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
18:00-20:30 – финалы. Вольная борьба (до 61, 74, 86, 92, 125 кг)
На чемпионате Европы стартует Абдулрашид Садулаев – двукратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира по вольной борьбе. Он будет капитаном российской команды. Чемпионат Европы Садулаев выигрывал четыре раза.
Полная заявка сборной России представлена ниже.
Греко-римская борьба
Женская борьба
Вольная борьба
Прямые эфиры чемпионата Европы будут доступны на специальной платформе United World Wrestling. Также транслировать соревнования будет холдинг «Матч». Распределение эфиров по каналам можно узнать на официальном сайте вещателя.