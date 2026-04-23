БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков

Партнерский проект
В результате редизайна обновился сайт и его мобильная версия, появился новый визуальный язык и логотип. Новое мобильное приложение будет выпущено в ближайшее время.
Логотип получил выраженный наклон, который символизирует движение, напор и стремление вперед. Лавровый орнамент убран – новый логотип теперь выглядит свежо и современно.
Обновилась и цветовая палитра. Основу составляют глубокий синий и холодный карминово-красный: синий ассоциируется с надежностью и стабильностью, красный – с азартом и динамикой. Вместе они передают баланс расчета и эмоций, основу игрового процесса.
У «Марафона» появилась собственная гарнитура – Marafont. Это широкий жирный гротеск, разработанный специально под новый выразительный характер бренда.
Пользователи уже могут перейти на новый сайт как с десктопной, так и с мобильной версии – через баннер в верхней части старого сайта. Некоторое время старая и новая версии будут работать параллельно, с возможностью переключения между ними. Новое приложение появится чуть позже, и чтобы им воспользоваться, необходимо будет его установить – новая версия заменит старую.
Новый сайт теперь поддерживает две темы – светлую и темную. Переключение доступно в настройках профиля и в правом верхнем углу на широких экранах. Это позволяет выбрать комфортный режим в зависимости от времени суток.
Изменилась главная страница сайта – добавилась страница «Топ» с актуальными акциями и спортивными событиями, подобранными под ваши предпочтения. Раздел Live больше не вынесен отдельно, теперь он интегрирован в каждый вид спорта и доступен через переключение между режимами Live и Прематч.
Навигация по спортивным событиям стала заметно проще. Матчи сгруппированы по видам спорта, а внутри разделов можно быстро переключаться между лайвом и предматчевыми событиями. Это помогает быстрее находить нужные матчи и оперативно переходить к размещению ставок. Страницу матча также обновили, а турниры находятся в отдельном разделе.
В новой версии появились расширенные инструменты статистики: пользователи могут быстрее оценивать форму команд, отслеживать ключевые показатели и следить за ходом матча в реальном времени. Доступны лайв-статистика и данные о личных встречах команд, которые помогают принимать более взвешенные решения. Это особенно актуально для игроков, кто активно делает ставки в лайве.
Изменения коснулись и профиля игрока. Теперь легче управлять настройками и быстрее переходить к нужным разделам: улучшена навигация в профиле. В новом разделе «История операций» можно отслеживать пополнения и выводы со счета.
В рамках редизайна отдельное внимание уделено бонусам. Все предложения теперь собраны в одном разделе, а управление ими стало проще. Для активных бонусов добавлена шкала прогресса отыгрыша, позволяющая отслеживать выполнение условий. Также появился ввод промокодов, а следить за доступными предложениями и управлять ими стало проще.
В «Марафоне» отмечают, что цель редизайна – сделать сервис более современным и удобным, чтобы пользователи могли быстрее находить нужные события, матчи и статистику, а важная информация была доступна в одном месте.
Команда стремилась сохранить узнаваемость бренда, одновременно обновив интерфейс и визуальный стиль. Вдохновением стали современные цифровые сервисы, где ключевую роль играют скорость, простота и интуитивность. В результате редизайн стал не просто обновлением внешнего вида, а шагом к новой продуктовой философии – более гибкой и ориентированной на повседневный опыт игроков.
Обновленная версия сайта уже доступна пользователям, а мобильное приложение будет выпущено в ближайшее время. Команда «Марафона» планирует и дальше развивать продукт: новые функции и улучшения будут появляться постепенно.