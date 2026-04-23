БК «Марафон» обновила сайт: свежий визуал, удобная навигация и больше возможностей для игроков

Пользователи уже могут перейти на новый сайт как с десктопной, так и с мобильной версии – через баннер в верхней части старого сайта. Некоторое время старая и новая версии будут работать параллельно, с возможностью переключения между ними. Новое приложение появится чуть позже, и чтобы им воспользоваться, необходимо будет его установить – новая версия заменит старую.

Новый сайт теперь поддерживает две темы – светлую и темную. Переключение доступно в настройках профиля и в правом верхнем углу на широких экранах. Это позволяет выбрать комфортный режим в зависимости от времени суток.

Изменилась главная страница сайта – добавилась страница «Топ» с актуальными акциями и спортивными событиями, подобранными под ваши предпочтения. Раздел Live больше не вынесен отдельно, теперь он интегрирован в каждый вид спорта и доступен через переключение между режимами Live и Прематч.

Навигация по спортивным событиям стала заметно проще. Матчи сгруппированы по видам спорта, а внутри разделов можно быстро переключаться между лайвом и предматчевыми событиями. Это помогает быстрее находить нужные матчи и оперативно переходить к размещению ставок. Страницу матча также обновили, а турниры находятся в отдельном разделе.