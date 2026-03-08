Степанова и Букин победили в Финале Гран-при России в танцах на льду

Кагановская и Некрасов вновь взяли серебро
Александр Бокулёв
Александра Степанова и Иван Букин. Фото: ФФККР
Второй комплект медалей в Финале Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 распределили танцевальные дуэты. Победу в Челябинске одержали главные фавориты – Александра Степанова и Иван Букин. Рассказываем подробнее об их успехе и результатах других пар.

Степанова и Букин без поражений в сезоне

Лидеры российских танцев на льду не участвовали в прошлом Финале Гран-при России. В Челябинск Степанова и Букин приехали с очевидной целью выиграть и этот турнир. Статус главных фаворитов они оправдали уже в ритм-танце. Отрыв от ближайших преследователей был не слишком большим, но всё же надежным.

По итогам произвольного танца преимущество Степанова и Букина укрепилось. Только им удалось в этом сегменте набрать более 130 баллов. Ученики Александра Жулина получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

«Я очень рад, что смогли откатать здесь гораздо лучше, чем на ЧР, сделать то, над чем работали. Это очень важная, ценная нота в конце сезона, которая даст много сил для работы, чтобы идти вперед», – сказал Букин в эфире Первого канала.

Его дуэт со Степановой выиграл все турниры сезона, в которых принимал участие. В декабре пара стала пятикратными чемпионами России.

Кагановская и Некрасов навязывают борьбу

Вторую позицию в Финале Гран-при удержали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Только им удалось навязать осязаемую борьбу Степановой и Букину – как и на чемпионате России. Причем в прошлом году ученики Алексея Горшкова выиграли Финал Гран-при, чему способствовали отсутствие фаворитов.

За нынешний сезон Кагановская и Некрасов окрепли в статусе второго номера сборной России в танцах на льду. Сказалась и соревновательная паузы Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного – партнер испытывает проблемы со здоровьем. По словам Кагановской, сезон подарил им с Некрасовым много приятных моментов. Но фигуристы надеются и на дальнейший прогресс.

«Все спортсмены всегда самокритичны и знают, над чем еще нужно работать, что нужно добавлять. Но сегодня мы в целом всем довольны – как по эмоциям проехали, и в техническом плане. Сезон был очень хорошим, наполненным приятными эмоциями. Было много моментов, которые останутся в нашей памяти. Сезон запомнится, сто процентов», – сказала Кагановская.

Миронова и Устенко отыгрались за чемпионат России

Тройку призеров в Челябинске замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они были близки к медалям и на чемпионате России, но тогда остановились в шаге от пьедестала. А в прошлом сезоне Финала Гран-при обидное падение также оставило учеников Елены Соколовой без наград.

На этот раз Миронова и Устенко удержали третью позицию, на которой шли после ритм-танца. Строчкой ниже расположились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано – действующие бронзовые призеры чемпионата России. А в пятерку поднялись Елизавета Шичина и Павел Дрозд, которые отыграли позицию у Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина.

Итоговая таблица

Результаты Финала Гран-при России в танцах на льду:

  1. Александра Степанова / Иван Букин – 220,70 (88,85 + 131,85)
  2. Василиса Кагановская / Максим Некрасов – 216,05 (87,61 + 128,44)
  3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко – 204,36 (81,48 + 122,88)
  4. Елизавета Пасечник / Дарио Чиризано – 202,99 (80,50 + 122,49)
  5. Елизавета Шичина / Павел Дрозд – 199,02 (78,82 + 120,20)
  6. Софья Леонтьева / Даниил Горелкин – 198,58 (79,13 + 119,45)
  7. Екатерина Рыбакова / Иван Махноносов – 185,70 (76,88 + 108,82)
  8. Варвара Жданова / Тимур Бабаев-Смирнов – 184,19 (74,54 + 109,65)
  9. Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин – 180,34 (72,88 + 107,46)
  10. Анна Коломенская / Артём Фролов – 177,99 (70,83 + 107,16)
Ранее по теме: Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли Финал Гран-при России

Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»
Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»
МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет
БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные
«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»
Футбол остается самым популярным видом спорта в России
PARI проведет медиа-турнир по PUBG со звездными участниками и призовым фондом 2 500 000 рублей
Экс-игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией
