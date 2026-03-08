Степанова и Букин победили в Финале Гран-при России в танцах на льду

Второй комплект медалей в Финале Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 распределили танцевальные дуэты. Победу в Челябинске одержали главные фавориты – Александра Степанова и Иван Букин. Рассказываем подробнее об их успехе и результатах других пар.
Лидеры российских танцев на льду не участвовали в прошлом Финале Гран-при России. В Челябинск Степанова и Букин приехали с очевидной целью выиграть и этот турнир. Статус главных фаворитов они оправдали уже в ритм-танце. Отрыв от ближайших преследователей был не слишком большим, но всё же надежным.
По итогам произвольного танца преимущество Степанова и Букина укрепилось. Только им удалось в этом сегменте набрать более 130 баллов. Ученики Александра Жулина получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты.
«Я очень рад, что смогли откатать здесь гораздо лучше, чем на ЧР, сделать то, над чем работали. Это очень важная, ценная нота в конце сезона, которая даст много сил для работы, чтобы идти вперед», – сказал Букин в эфире Первого канала.
Его дуэт со Степановой выиграл все турниры сезона, в которых принимал участие. В декабре пара стала пятикратными чемпионами России.
Вторую позицию в Финале Гран-при удержали Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Только им удалось навязать осязаемую борьбу Степановой и Букину – как и на чемпионате России. Причем в прошлом году ученики Алексея Горшкова выиграли Финал Гран-при, чему способствовали отсутствие фаворитов.
За нынешний сезон Кагановская и Некрасов окрепли в статусе второго номера сборной России в танцах на льду. Сказалась и соревновательная паузы Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного – партнер испытывает проблемы со здоровьем. По словам Кагановской, сезон подарил им с Некрасовым много приятных моментов. Но фигуристы надеются и на дальнейший прогресс.
«Все спортсмены всегда самокритичны и знают, над чем еще нужно работать, что нужно добавлять. Но сегодня мы в целом всем довольны – как по эмоциям проехали, и в техническом плане. Сезон был очень хорошим, наполненным приятными эмоциями. Было много моментов, которые останутся в нашей памяти. Сезон запомнится, сто процентов», – сказала Кагановская.
Тройку призеров в Челябинске замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они были близки к медалям и на чемпионате России, но тогда остановились в шаге от пьедестала. А в прошлом сезоне Финала Гран-при обидное падение также оставило учеников Елены Соколовой без наград.
На этот раз Миронова и Устенко удержали третью позицию, на которой шли после ритм-танца. Строчкой ниже расположились Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано – действующие бронзовые призеры чемпионата России. А в пятерку поднялись Елизавета Шичина и Павел Дрозд, которые отыграли позицию у Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина.
Результаты Финала Гран-при России в танцах на льду: