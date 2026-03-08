Степанова и Букин победили в Финале Гран-при России в танцах на льду

Лидеры российских танцев на льду не участвовали в прошлом Финале Гран-при России. В Челябинск Степанова и Букин приехали с очевидной целью выиграть и этот турнир. Статус главных фаворитов они оправдали уже в ритм-танце. Отрыв от ближайших преследователей был не слишком большим, но всё же надежным.

По итогам произвольного танца преимущество Степанова и Букина укрепилось. Только им удалось в этом сегменте набрать более 130 баллов. Ученики Александра Жулина получили лучшие оценки и за технику, и за компоненты.

«Я очень рад, что смогли откатать здесь гораздо лучше, чем на ЧР, сделать то, над чем работали. Это очень важная, ценная нота в конце сезона, которая даст много сил для работы, чтобы идти вперед», – сказал Букин в эфире Первого канала.

Его дуэт со Степановой выиграл все турниры сезона, в которых принимал участие. В декабре пара стала пятикратными чемпионами России.