Стартовал прием заявок на IX Премию СБК

«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» объявляет о начале приема заявок на IX Премию СБК – ключевую награду в сфере спортивного бизнеса в России и на международной арене. Премия ежегодно объединяет проекты, компании и управленцев, которые формируют современную спортивную индустрию и задают ориентиры для рынка.

Премия уже в девятый раз объединит лидеров среди спортивных объектов, клубов, лиг, федераций, спонсоров, девелоперов, производителей и других организаций спортивной отрасли. Участники Премии демонстрируют то, как развивается спортивный бизнес: от инфраструктурных проектов и управления объектами до маркетинга, коммерции, цифровых решений и новых форматов взаимодействия с аудиторией.

В числе лауреатов Премии СБК прошлых лет — проекты и команды, которые сегодня задают стандарты для спортивного бизнеса в России. В числе лауреатов прошлого года – «Ростех Арена», празднование юбилея «Лукойл Арены», проморолик «Кинопоиска» к новому сезону КХЛ, сериал «Мама, мы – ЦСКА!», спонсорское соглашение Pari и сборной Сербии по футболу и многие другие примеры и команды, задавшие новые стандарты спортивного бизнеса.

В предыдущие годы финал чемпионата по спортивному бизнесу принимали лучшие спортивные и концертные площадки российской столицы, в том числе «ВТБ Арена», Дворец Ирины Винер, Yota Arena, Дворец на Яузе… Следующая торжественная церемония пройдет в Казани! Проект продолжает развиваться, география его участников растет, и смена города позволит объединить федеральных и региональных игроков рынка и расширить партнерскую повестку.