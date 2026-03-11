Стартовал прием заявок на IX Премию СБК

«СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» объявляет о начале приема заявок на IX Премию СБК – ключевую награду в сфере спортивного бизнеса в России и на международной арене. Премия ежегодно объединяет проекты, компании и управленцев, которые формируют современную спортивную индустрию и задают ориентиры для рынка.
Премия уже в девятый раз объединит лидеров среди спортивных объектов, клубов, лиг, федераций, спонсоров, девелоперов, производителей и других организаций спортивной отрасли. Участники Премии демонстрируют то, как развивается спортивный бизнес: от инфраструктурных проектов и управления объектами до маркетинга, коммерции, цифровых решений и новых форматов взаимодействия с аудиторией.
В числе лауреатов Премии СБК прошлых лет — проекты и команды, которые сегодня задают стандарты для спортивного бизнеса в России. В числе лауреатов прошлого года – «Ростех Арена», празднование юбилея «Лукойл Арены», проморолик «Кинопоиска» к новому сезону КХЛ, сериал «Мама, мы – ЦСКА!», спонсорское соглашение Pari и сборной Сербии по футболу и многие другие примеры и команды, задавшие новые стандарты спортивного бизнеса.
В предыдущие годы финал чемпионата по спортивному бизнесу принимали лучшие спортивные и концертные площадки российской столицы, в том числе «ВТБ Арена», Дворец Ирины Винер, Yota Arena, Дворец на Яузе… Следующая торжественная церемония пройдет в Казани! Проект продолжает развиваться, география его участников растет, и смена города позволит объединить федеральных и региональных игроков рынка и расширить партнерскую повестку.
В 2026 году Премия СБК проходит в обновленном формате: представлено 26 номинаций, из которых 10 – новые.
Некоторые из них кардинально расширяют охват рынка, обращая внимания на развивающиеся ниши и меняющиеся роли разных игроков. Так, в программу добавлены категории о работе с болельщиками, детской аудиторией и коммерческими продуктами.
У других скорректированы названия и критерии, что сделало их более актуальными и понятными для участников. «Горнолыжный курорт года» расширен до «Спортивного кластера года», который охватывает больший спектр пространств, объединяющих спорт, инфраструктуру и досуговую среду. Номинация «Лучший девелопмент спортивной инфраструктуры» позволяет оценивать проекты комплексно, с точки зрения развития инфраструктуры, а не только статуса компании или отдельной концепции. Вместо «Производитель года» будет определен «Лучший спортивный бренд», а вместо «Спортивного региона года» – «Спортивная столица года», что позволяет участвовать не только субъектам Российской Федерации, но и отдельным населенным пунктам, формирующим устойчивую спортивную повестку. «СпортТех года» продолжает направление номинации «Технология года» с акцентом на прикладные решения.
Еще одно важное нововведение IX Премии СБК – выделение пяти номинаций в категорию «онлайн». Конкурс в них проходит без защит – жюри оценит финалистов по заявкам, а результаты будут опубликованы до церемонии награждения. Онлайн-номинации делают участие в премии более доступным, в том числе для небольших проектов и инициатив из разных регионов.
С полным списком номинаций можно ознакомиться по ссылке.
Лауреатов определяет независимое жюри, в состав которого входят более 200 экспертов отрасли – представители спортивных организаций, бизнеса и медиа.
Оценка заявок проводится в несколько этапов. Процедура голосования жюри осуществляется с соблюдением принципов независимости и конфиденциальности.
В разные годы в состав жюри входили признанные лидеры и эксперты спортивной индустрии:
Церемония награждения традиционно станет итоговой точкой Премии и настоящим праздником спортивного бизнеса, объединив профессиональное сообщество и став площадкой для объявления лауреатов.
Подача заявок на участие в осуществляется через официальный сайт Премии – sportawards.ru.
Участие в Премии на этапе подачи заявок является бесплатным. Один участник может подать несколько заявок в разные номинации при условии соответствия проектов требованиям регламента.
Участие в Премии СБК — это не просто подача заявки, а возможность выйти на уровень индустриального признания. Для проектов и команд это шанс громко заявить о себе, закрепить статус среди лидеров рынка и оказаться в одном ряду с ключевыми игроками спортивного бизнеса.
Если у вас есть результаты, которыми стоит поделиться, – самое время подать заявку.