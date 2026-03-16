PARI проведет медиа-турнир по PUBG со звездными участниками и призовым фондом 2 500 000 рублей

Обновлено:
Банк увеличился в два с половиной раза
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI организует новый медиа-турнир по PUBG под названием ПАРИ ПУБГЕРЫ: МИСТЕРИ.  Призовой фонд чемпионата составит 2 500 000 рублей. Ивент пройдет 16 марта в онлайне.

На турнире сыграют 25 команд, состоящих из популярных стримеров, блогеров и профессиональных игроков из разных киберспортивных дисциплин. Среди участников будут Sasavot, SilverName, Serega_Pirat, TRABOMAH, ILTW, Dosia и многие другие.

В рамках турнира команды сыграют на пяти картах. Режим для каждой карты будет определяться случайным образом. Всего доступны будут десять режимов, среди которых SMG only, DOUBLE MODE, Только оружие из AIRDROP и другие. Выбор режима, как и трансляция самого турнира, пройдет на Twitch-канале популярного стримера Дмитрия «Recrent» Осинцева. 

Во время турнира PARI также проведет дополнительный конкурс для контент-мейкеров. Участники и зрители ивента смогут публиковать в социальных сетях короткие ролики, посвященные баталиям на «ПАРИ ПУБГЕРЫ: МИСТЕРИ». Авторы лучших работ разделят между собой призовой фонд в размере 500 000 рублей. 

Ранее PARI провела турнир ПАРИ ПУБГЕРЫ: ДЮДЫ ЭДИШН. В нем участвовали обычные геймеры и клиенты PARI, которые боролись за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей.

