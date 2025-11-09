Ведомости
Fonpass: Сезон 13 от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Открывай кейсы с редкими скинами и фрибетами!

Стартовал 13-й сезон акции Fonpass от БК «Фонбет». Это один из самых масштабных киберспортивных ивентов для беттеров. Игроки получают задания в CS2 и Dota 2, выполняют их, делают ставки и копят баллы, которые можно обменять на фрибеты, арканы и уникальные скины.

Как получить бонус БК Фонбет до 25 000 рублей за участие в промо Fonpass: Сезон 13

Свернуть

Программа состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Войдите в личный кабинет Fonbet или создайте новый аккаунт, если вы еще не зарегистрированы.

2. Пройдите идентификацию, чтобы получить полный доступ к акции.

3. Свяжите свой профиль Steam с учетной записью БК.

4. На странице промоакции нажмите кнопку «Играть».

5. Выполняйте киберспортивные задания, повышайте уровень и собирайте баллы.

6. Открывайте сокровищницы с наградами.

Игроки получают поинты за активность: выполнение игровых миссий и ставки на киберспорт. Чем больше баллов, тем выше уровень и ценнее призы. Поинты не являются постоянными. Они действуют только в пределах текущего сезона. После завершения сезона (1 декабря 2025 года) все неиспользованные баллы, уровни и награды исчезают, новый сезон начинается с нуля. Некоторые задания для клиентов:

  • Подключить Steam.
  • Сделать ставку на сумму 500 рублей (IEM Chengdu 2025).
  • Получить с выигрышных ставок 300 рублей.
  • Совершить пари на общую сумму 500 рублей.
  • Сделать выигрышную ставку с коэффициентом от 2.00.
  • Заключать пари 3 дня подряд.
  • Собрать экспресс.

Сокровищницы уровня 1-15 открывают скины от обычных до редких, после 15 уровня становится доступен секретный раздел с эксклюзивными наградами. Ставки 3 дня подряд увеличивают количество очков для прокачки Fonpass. По окончании всех 15 уровней начисляется фрибет 5000 рублей.

Для участия в розыгрыше 10 редких скинов нужно набрать 30 000 очков. Победителей уведомят в течение 2 недель. Если скин не получится выдать, игроку начислят фрибет 25 000 рублей. 

Как отыграть бонус Фонбет до 25 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Свернуть

Фрибет предназначен для одиночного пари с максимальным коэффициентом 10.00. Действует бонус в течение 7 дней после вручения.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 25 000 рублей от Фонбет

Свернуть

Основные сведения об участии приведены в таблице.

Максимальный размер бонуса

25 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

30.11.2025 (11:59 МСК)

Чтобы получить приз, участнику нужно привязать аккаунт Steam на странице промоакции и указать tradelink для начисления скинов.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Уникальная игровая механика с баллами, кейсами и призами➖ Ограниченный срок на выполнение миссии
➕ Организатор может предложить альтернативу скина в виде фрибета, если это удобнее для участника 

Заключение

Свернуть

«Фонпасс» привлекает фанатов киберспорта захватывающим форматом. Участники совмещают ставки с прохождением внутриигровых миссий в Dota 2 и CS2. Главные награды — эксклюзивные игровые предметы, но при желании их можно обменять на фрибет 25 000 рублей.

Валентин Васильев

Смотреть всё
Смотреть всё
