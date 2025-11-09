Fonpass: Сезон 13 от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Программа состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Войдите в личный кабинет Fonbet или создайте новый аккаунт, если вы еще не зарегистрированы.

2. Пройдите идентификацию, чтобы получить полный доступ к акции.

3. Свяжите свой профиль Steam с учетной записью БК.

4. На странице промоакции нажмите кнопку «Играть».

5. Выполняйте киберспортивные задания, повышайте уровень и собирайте баллы.

6. Открывайте сокровищницы с наградами.

Игроки получают поинты за активность: выполнение игровых миссий и ставки на киберспорт. Чем больше баллов, тем выше уровень и ценнее призы. Поинты не являются постоянными. Они действуют только в пределах текущего сезона. После завершения сезона (1 декабря 2025 года) все неиспользованные баллы, уровни и награды исчезают, новый сезон начинается с нуля. Некоторые задания для клиентов:

Подключить Steam.

Сделать ставку на сумму 500 рублей (IEM Chengdu 2025).

Получить с выигрышных ставок 300 рублей.

Совершить пари на общую сумму 500 рублей.

Сделать выигрышную ставку с коэффициентом от 2.00.

Заключать пари 3 дня подряд.

Собрать экспресс.

Сокровищницы уровня 1-15 открывают скины от обычных до редких, после 15 уровня становится доступен секретный раздел с эксклюзивными наградами. Ставки 3 дня подряд увеличивают количество очков для прокачки Fonpass. По окончании всех 15 уровней начисляется фрибет 5000 рублей.

Для участия в розыгрыше 10 редких скинов нужно набрать 30 000 очков. Победителей уведомят в течение 2 недель. Если скин не получится выдать, игроку начислят фрибет 25 000 рублей.