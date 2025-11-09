Fonpass: Сезон 13 от БК Фонбет: фрибеты до 25 000 рублей за выполнение киберспортивных заданий

Партнерский проект
Стартовал 13-й сезон акции Fonpass от БК «Фонбет». Это один из самых масштабных киберспортивных ивентов для беттеров. Игроки получают задания в CS2 и Dota 2, выполняют их, делают ставки и копят баллы, которые можно обменять на фрибеты, арканы и уникальные скины.
Программа состоит из нескольких последовательных этапов:
1. Войдите в личный кабинет Fonbet или создайте новый аккаунт, если вы еще не зарегистрированы.
2. Пройдите идентификацию, чтобы получить полный доступ к акции.
3. Свяжите свой профиль Steam с учетной записью БК.
4. На странице промоакции нажмите кнопку «Играть».
5. Выполняйте киберспортивные задания, повышайте уровень и собирайте баллы.
6. Открывайте сокровищницы с наградами.
Игроки получают поинты за активность: выполнение игровых миссий и ставки на киберспорт. Чем больше баллов, тем выше уровень и ценнее призы. Поинты не являются постоянными. Они действуют только в пределах текущего сезона. После завершения сезона (1 декабря 2025 года) все неиспользованные баллы, уровни и награды исчезают, новый сезон начинается с нуля. Некоторые задания для клиентов:
Сокровищницы уровня 1-15 открывают скины от обычных до редких, после 15 уровня становится доступен секретный раздел с эксклюзивными наградами. Ставки 3 дня подряд увеличивают количество очков для прокачки Fonpass. По окончании всех 15 уровней начисляется фрибет 5000 рублей.
Для участия в розыгрыше 10 редких скинов нужно набрать 30 000 очков. Победителей уведомят в течение 2 недель. Если скин не получится выдать, игроку начислят фрибет 25 000 рублей.
Фрибет предназначен для одиночного пари с максимальным коэффициентом 10.00. Действует бонус в течение 7 дней после вручения.
Основные сведения об участии приведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
25 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
30.11.2025 (11:59 МСК)
Чтобы получить приз, участнику нужно привязать аккаунт Steam на странице промоакции и указать tradelink для начисления скинов.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Уникальная игровая механика с баллами, кейсами и призами
|➖ Ограниченный срок на выполнение миссии
|➕ Организатор может предложить альтернативу скина в виде фрибета, если это удобнее для участника
«Фонпасс» привлекает фанатов киберспорта захватывающим форматом. Участники совмещают ставки с прохождением внутриигровых миссий в Dota 2 и CS2. Главные награды — эксклюзивные игровые предметы, но при желании их можно обменять на фрибет 25 000 рублей.