11 сентября 6:48ГлавнаяБонусы
БК ФонбетАкции

OVERTIME от БК Фонбет: еженедельные фрибеты до 10 000 рублей и призы за ставки на КХЛ

10000 ₽
Бонус
261 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.8
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
-
Мин. депозит
Получить бонус
Пари на КХЛ, новые активности и шанс получить еженедельные фрибеты!

Каждую неделю игроки букмекерской компании FONBET получают возможность участвовать в розыгрыше призов в рамках акции OVERTIME. От клиентов требуется делать ставки на Континентальную хоккейную лигу, выполнять активность и накапливать баллы для получения тикетов. Обменять их можно на фрибеты, технику Apple, брендированный мерч и поездки на топовые матчи сезона КХЛ.

Как получить бонус БК Фонбет до 10 000 рублей по акции OVERTIME

Свернуть

Участие в промо доступно каждому, кто выполнит несколько шагов по инструкции:

1. Создайте аккаунт в БК FONBET или войдите в существующий.

image not found

2. Откройте страницу акции OVERTIME и активируйте участие.

3. Размещайте ставки на матчи КХЛ (условия отличаются в зависимости от задания) и участвуйте в сопутствующих квестах и мини-играх.

4. Накопленные баллы обменивайте на тикеты для участия в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов.

Для участия в акции игрокам необходимо делать ставки на хоккейные матчи КХЛ сезона 2025/2026, выбирая события с овертаймом или послематчевыми буллитами. Допускаются одиночные пари и экспрессы. Количество ставок не ограничено, что позволяет активным участникам накапливать больше баллов и увеличивать свои шансы на выигрыш.

Акция длится 37 недель, до 31 мая 2026 года. За каждую квалифицирующую ставку начисляется 1 балл. Их можно обменивать на тикеты для участия в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов. Каждый приз требует определенного типа тикета, который можно выбрать в разделе «Маркет призов» на странице промо. Еженедельно разыгрываются: 

  • 370 фрибетов по 5000 рублей.
  • 185 фрибетов по 10 000 рублей. 

Раз в месяц участники могут выбрать 5 матчей КХЛ, в которых они прогнозируют овертайм. Прогноз подтверждается ставкой (ординар или экспресс). Общий фонд активности составляет 1 000 000 рублей в месяц. Фрибеты распределяются между всеми, кто правильно предсказал матчи с экстра таймами.

Прохождение мини-игр приносит фиксированное количество баллов. В квизах из 5 вопросов за каждый правильный ответ начисляется 500 баллов. При всех верных ответах игрок получает дополнительные 1500 баллов. Участие в голосованиях также позволяет получить очки, количество которых указано на странице конкретного интерактива. Все активности можно пройти не более 1 раза. 

Дополнительные призы для клиентов FONBET указаны в таблице.

Приз

Количество

Поездка на финал КХЛ с проживанием в отеле и оплаченной дорогой

1

iPhone 17

1

Ноутбук Apple MacBook Air

1

Наушники Apple AirPods Max

3

Часы Apple Watch Series 10

2

Очки Ray-Ban Meta Smart

1

Брендированная кепка FONBET

24

Хоккейный свитер

6

Шайба

24

Коллекционные карточки разных серий

54

Хоккейная сумка

10

Как отыграть бонус БК Фонбет до 10 000 рублей за участие в акции OVERTIME

Свернуть

Фрибет действителен в течение 1 недели. Он может быть потрачен на одиночную ставку на любое событие с коэффициентом от 1.80 до 3.00.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбете

Свернуть

Деньги доступны к выводу только при соблюдении требований:

  1. Авторизуйтесь в аккаунте FONBET через веб-сайт или мобильное приложение.
  2. Откройте раздел личного кабинета, отвечающий за финансовые операции.
  3. Выберите удобный способ перевода средств на ваш счет или карту.
  4. Укажите сумму, которую хотите получить.
  5. Подтвердите операцию кодом из SMS и дождитесь завершения транзакции.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

Вся главная информация об акции структурирована в таблице.

Максимальный размер бонуса

10 000 ₽

Минимальный депозит

Индивидуально

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.80

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.05.2026 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса от БК Фонбет до 10 000 рублей

Свернуть

Механика акции оказалась достаточно увлекательной. FONBET не ограничился стандартными пари на КХЛ, а предложил пользователям разнообразные активности. Например, можно участвовать в хоккейном квизе, проверяя не только свою интуицию, но и знания.

Фрибеты и другие призы распределяются с помощью рандомайзера среди обладателей тикетов. Я участвовал в первом розыгрыше и был приятно удивлен, когда получил бесплатную ставку на 5000 рублей.

Немного сковывал диапазон коэффициентов для использования бонуса. Я остановился на игре КХЛ с коэффициентом 2.15, но, к сожалению, проиграл. Тем не менее желание участвовать дальше осталось, ведь впереди еще много интересных сюрпризов от букмекера.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

Свернуть

Заработанные баллы сами по себе не превращаются в фрибеты или призы. Их необходимо обменять на тикеты, которые дают право участвовать в розыгрышах.

Новым игрокам важно внимательно заполнять регистрационные данные и проходить процедуру проверки личности. Ошибки на этом этапе могут привести к тому, что выигрышные фрибеты или призы не будут начислены.

Преимущества и недостатки

Свернуть
Плюсы Минусы
➕ Фрибеты разыгрываются каждую неделю➖ Регламент акции может показаться запутанным
➕ Среди дополнительных призов доступны гаджеты Apple, брендированный мерч и коллекционные сувениры 

Сравнение акции OVERTIME Фонбет с бонусами других БК

Свернуть

Рекомендуем изучить другие доступные бонусные акции.

Условия

Мелбет

Winline

PARI

Название

Экспресс расчет на РПЛ

Турнир BetRace по ставкам на европейский футбол

Бонус за регистрацию и депозит

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

300 000 ₽

25 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.01

1.01

1.70

Срок отыгрыша

30 дней

14 дней

Минимальный депозит

25 ₽

50 ₽

100 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Свернуть

Акция OVERTIME будет держать участников в тонусе на протяжении всего сезона. Пользователям предлагаются разнообразные активности. Розыгрыши призов проходят еженедельно, обеспечивая постоянную мотивацию для участия.

Валентин Васильев

