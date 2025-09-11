OVERTIME от БК Фонбет: еженедельные фрибеты до 10 000 рублей и призы за ставки на КХЛ

Участие в промо доступно каждому, кто выполнит несколько шагов по инструкции:

1. Создайте аккаунт в БК FONBET или войдите в существующий.

2. Откройте страницу акции OVERTIME и активируйте участие.

3. Размещайте ставки на матчи КХЛ (условия отличаются в зависимости от задания) и участвуйте в сопутствующих квестах и мини-играх.

4. Накопленные баллы обменивайте на тикеты для участия в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов.

Для участия в акции игрокам необходимо делать ставки на хоккейные матчи КХЛ сезона 2025/2026, выбирая события с овертаймом или послематчевыми буллитами. Допускаются одиночные пари и экспрессы. Количество ставок не ограничено, что позволяет активным участникам накапливать больше баллов и увеличивать свои шансы на выигрыш.

Акция длится 37 недель, до 31 мая 2026 года. За каждую квалифицирующую ставку начисляется 1 балл. Их можно обменивать на тикеты для участия в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов. Каждый приз требует определенного типа тикета, который можно выбрать в разделе «Маркет призов» на странице промо. Еженедельно разыгрываются:

370 фрибетов по 5000 рублей.

185 фрибетов по 10 000 рублей.

Раз в месяц участники могут выбрать 5 матчей КХЛ, в которых они прогнозируют овертайм. Прогноз подтверждается ставкой (ординар или экспресс). Общий фонд активности составляет 1 000 000 рублей в месяц. Фрибеты распределяются между всеми, кто правильно предсказал матчи с экстра таймами.

Прохождение мини-игр приносит фиксированное количество баллов. В квизах из 5 вопросов за каждый правильный ответ начисляется 500 баллов. При всех верных ответах игрок получает дополнительные 1500 баллов. Участие в голосованиях также позволяет получить очки, количество которых указано на странице конкретного интерактива. Все активности можно пройти не более 1 раза.

Дополнительные призы для клиентов FONBET указаны в таблице.