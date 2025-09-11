OVERTIME от БК Фонбет: еженедельные фрибеты до 10 000 рублей и призы за ставки на КХЛ

Партнерский проект
Каждую неделю игроки букмекерской компании FONBET получают возможность участвовать в розыгрыше призов в рамках акции OVERTIME. От клиентов требуется делать ставки на Континентальную хоккейную лигу, выполнять активность и накапливать баллы для получения тикетов. Обменять их можно на фрибеты, технику Apple, брендированный мерч и поездки на топовые матчи сезона КХЛ.
Участие в промо доступно каждому, кто выполнит несколько шагов по инструкции:
1. Создайте аккаунт в БК FONBET или войдите в существующий.
2. Откройте страницу акции OVERTIME и активируйте участие.
3. Размещайте ставки на матчи КХЛ (условия отличаются в зависимости от задания) и участвуйте в сопутствующих квестах и мини-играх.
4. Накопленные баллы обменивайте на тикеты для участия в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов.
Для участия в акции игрокам необходимо делать ставки на хоккейные матчи КХЛ сезона 2025/2026, выбирая события с овертаймом или послематчевыми буллитами. Допускаются одиночные пари и экспрессы. Количество ставок не ограничено, что позволяет активным участникам накапливать больше баллов и увеличивать свои шансы на выигрыш.
Акция длится 37 недель, до 31 мая 2026 года. За каждую квалифицирующую ставку начисляется 1 балл. Их можно обменивать на тикеты для участия в еженедельных и ежемесячных розыгрышах призов. Каждый приз требует определенного типа тикета, который можно выбрать в разделе «Маркет призов» на странице промо. Еженедельно разыгрываются:
Раз в месяц участники могут выбрать 5 матчей КХЛ, в которых они прогнозируют овертайм. Прогноз подтверждается ставкой (ординар или экспресс). Общий фонд активности составляет 1 000 000 рублей в месяц. Фрибеты распределяются между всеми, кто правильно предсказал матчи с экстра таймами.
Прохождение мини-игр приносит фиксированное количество баллов. В квизах из 5 вопросов за каждый правильный ответ начисляется 500 баллов. При всех верных ответах игрок получает дополнительные 1500 баллов. Участие в голосованиях также позволяет получить очки, количество которых указано на странице конкретного интерактива. Все активности можно пройти не более 1 раза.
Дополнительные призы для клиентов FONBET указаны в таблице.
Приз
Количество
Поездка на финал КХЛ с проживанием в отеле и оплаченной дорогой
1
iPhone 17
1
Ноутбук Apple MacBook Air
1
Наушники Apple AirPods Max
3
Часы Apple Watch Series 10
2
Очки Ray-Ban Meta Smart
1
Брендированная кепка FONBET
24
Хоккейный свитер
6
Шайба
24
Коллекционные карточки разных серий
54
Хоккейная сумка
10
Фрибет действителен в течение 1 недели. Он может быть потрачен на одиночную ставку на любое событие с коэффициентом от 1.80 до 3.00.
Деньги доступны к выводу только при соблюдении требований:
Вся главная информация об акции структурирована в таблице.
Максимальный размер бонуса
10 000 ₽
Минимальный депозит
Индивидуально
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.80
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.05.2026 (23:59 МСК)
Механика акции оказалась достаточно увлекательной. FONBET не ограничился стандартными пари на КХЛ, а предложил пользователям разнообразные активности. Например, можно участвовать в хоккейном квизе, проверяя не только свою интуицию, но и знания.
Фрибеты и другие призы распределяются с помощью рандомайзера среди обладателей тикетов. Я участвовал в первом розыгрыше и был приятно удивлен, когда получил бесплатную ставку на 5000 рублей.
Немного сковывал диапазон коэффициентов для использования бонуса. Я остановился на игре КХЛ с коэффициентом 2.15, но, к сожалению, проиграл. Тем не менее желание участвовать дальше осталось, ведь впереди еще много интересных сюрпризов от букмекера.
Заработанные баллы сами по себе не превращаются в фрибеты или призы. Их необходимо обменять на тикеты, которые дают право участвовать в розыгрышах.
Новым игрокам важно внимательно заполнять регистрационные данные и проходить процедуру проверки личности. Ошибки на этом этапе могут привести к тому, что выигрышные фрибеты или призы не будут начислены.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Фрибеты разыгрываются каждую неделю
|➖ Регламент акции может показаться запутанным
|➕ Среди дополнительных призов доступны гаджеты Apple, брендированный мерч и коллекционные сувениры
Рекомендуем изучить другие доступные бонусные акции.
Условия
Название
Экспресс расчет на РПЛ
Турнир BetRace по ставкам на европейский футбол
Бонус за регистрацию и депозит
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
300 000 ₽
25 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.01
1.01
1.70
Срок отыгрыша
—
30 дней
14 дней
Минимальный депозит
25 ₽
50 ₽
100 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Акция OVERTIME будет держать участников в тонусе на протяжении всего сезона. Пользователям предлагаются разнообразные активности. Розыгрыши призов проходят еженедельно, обеспечивая постоянную мотивацию для участия.