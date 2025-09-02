Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на футбол

Чтобы начать гонку за фрибетом, достаточно выполнить пошаговую инструкцию:

1. Создать аккаунт в FONBET или войти в существующий профиль.

2. На странице «Бонус-маркета» тапнуть по плашке участия.

3. Делать ставки на футбольные матчи в формате ординар или экспресс. Минимальная сумма — 500 рублей, общий кэф — от 2.00.

4. Набирать баллы за каждое завершенное пари и отслеживать их накопление.

5. Использовать очки для обмена на фрибеты разной стоимости.

Баллы начисляются с учетом суммы всех ставок за сутки, как выигранных, так и проигранных.

Сумма пари Очки 500-999 ₽ 100 1000-1999 ₽ 200 2000-3999 ₽ 300 4000-9999 ₽ 400 10 000-24 999 ₽ 800 25 000-99 999 ₽ 2000 От 100 000 ₽ 5000

Накопленные очки можно конвертировать во фрибеты через специальный раздел. Обмен возможен в любой удобный момент.