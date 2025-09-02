Бонус-маркет от БК Фонбет: фрибеты до 50 000 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
БК FONBET запускает новую возможность для поклонников футбола. Каждый игрок может накапливать баллы за свои пари и обменивать их на фрибеты до 50 000 рублей.
Чтобы начать гонку за фрибетом, достаточно выполнить пошаговую инструкцию:
1. Создать аккаунт в FONBET или войти в существующий профиль.
2. На странице «Бонус-маркета» тапнуть по плашке участия.
3. Делать ставки на футбольные матчи в формате ординар или экспресс. Минимальная сумма — 500 рублей, общий кэф — от 2.00.
4. Набирать баллы за каждое завершенное пари и отслеживать их накопление.
5. Использовать очки для обмена на фрибеты разной стоимости.
Баллы начисляются с учетом суммы всех ставок за сутки, как выигранных, так и проигранных.
Сумма пари
Очки
500-999 ₽
100
1000-1999 ₽
200
2000-3999 ₽
300
4000-9999 ₽
400
10 000-24 999 ₽
800
25 000-99 999 ₽
2000
От 100 000 ₽
5000
Накопленные очки можно конвертировать во фрибеты через специальный раздел. Обмен возможен в любой удобный момент.
Фрибет
Баллы
300 ₽
800
500 ₽
1300
1000 ₽
2500
1500 ₽
3600
3000 ₽
6500
5000 ₽
10 000
10 000 ₽
20 000
20 000 ₽
39 000
50 000 ₽
90 000
Фрибеты действительны 1 неделю. Они применяются исключительно к одиночным ставкам с кэфом до 3.00 включительно.
Перед выводом следует соблюсти ряд обязательных правил:
Краткий обзор условий акции можно увидеть в таблице.
Максимальный размер бонуса
50 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.10.2025 (00:01 МСК)
Сентябрь традиционно очень богатый месяц на футбольные события. Акция «Бонус-маркет» от FONBET пришлась как нельзя кстати. Для ординаров и экспрессов действует минимальный кэф 2.00, поэтому я решил попробовать собрать «паровозик» из нескольких событий. В моем купоне оказалось 2 позиции из РПЛ, размер пари — 500 рублей. Хотя ставка не сыграла, система тут же начислила 100 баллов за участие в акции.
Процесс оказался предельно простым и прозрачным. Баллы зачисляются мгновенно, использование промо никак не мешает обычной игре.
Если пользователь не активирует обмен баллов самостоятельно, система переведет очки во фрибеты после 21:00 МСК 1 октября 2025 года. Каждые 800 баллов будут конвертированы в 300 рублей.
Важно внимательно следить за суммой ставок, чтобы она соответствовала требованиям для получения баллов. Также необходимо проверять точность личных данных в профиле для избежания проблем с зачислением выигрыша.
|Плюсы
|Минусы
|➕ Все игроки FONBET имеют возможность воспользоваться предложением
|➖ Необходимо поддерживать активность через регулярные футбольные пари
|➕ В награду участники получают фрибеты номиналом от 300 до 50 000 рублей.
Эта акция особенно понравится тем, кто регулярно делает крупные ставки на футбол. Бонус легко вписывается в привычные стратегии игры и не требует сложных маневров. Чтобы получить фрибет максимального размера, игроку необходимо заключить ставки на общую сумму 1 800 000 рублей.