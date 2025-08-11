Турнир от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на Игры 24/7

Партнерский проект
Каждые сутки Fonbet проводит состязание под названием «Кубок: 24/7». Участники разыгрывают 500 000 рублей в виде фрибетов, делая ставки на нарды, дартс, бокс или гонки дронов в режиме нон-стоп. Только успешные пари приближают игроков к заветному списку 150 победителей дня.
Желающим присоединиться к акции следует сделать следующее:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте БК.
2. Убедитесь, что ваш аккаунт прошел верификацию.
3 Найдите акцию «Кубок: 24/7» и кликните на плашку «Принять участие».
4. Делайте ставки с кэфом от 1.30 на события из категории «Игры 24/7».
5. Выбирайте пари типа ординар или экспресс на сумму от 100 рублей. Каждая выигранная ставка приносит баллы.
Сумма очков равняется чистому выигрышу клиента. Итоги подводятся каждый день, а фрибеты начисляются автоматически.
Место
Фрибет
1
100 000 ₽
2
70 000 ₽
3
50 000 ₽
4
30 000 ₽
5
20 000 ₽
6
15 000 ₽
7
12 000 ₽
8
10 000 ₽
9
8000 ₽
10
5000 ₽
11-20
3000 ₽
21-40
2000 ₽
41-70
1500 ₽
71-120
1000 ₽
121-150
500 ₽
Каждый игрок может претендовать только на 1 фрибет в сутки.
Фрибет остается доступным в течение 7 суток после начисления. Игрок вправе использовать его на любое спортивное или киберспортивное событие без ограничений по коэффициенту. Тип пари — ординар.
Вывод денег возможен после соблюдения следующих условий:
БК «Фонбет» обрабатывает заявки за несколько часов, время зачисления зависит от платежной системы.
Ключевые характеристики и ограничения акции приведены в таблице.
Максимальный размер бонуса
100 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.09.2025 (23:59 МСК)
Погружаться в раздел «Игры 24/7» всегда захватывающе. Там можно попробовать разные игры: твист, буллиты, фехтование, бокс. Главное преимущество такого формата — мгновенный результат. Всего несколько секунд и ты уже знаешь выиграло пари или нет. В отличие от классического беттинга, здесь не нужно ждать часами, что добавляет динамики. Впрочем, в таком бешеном темпе многое зависит от удачи.
Бонусы в Fonbet раздают ежедневно, но не стоит думать, что получить их легко. Чтобы попасть в топ лучших и претендовать на крупные призы, придется делать значительный оборот ставок и проявлять настойчивость. Это настоящий вызов для тех, кто готов играть по-крупному.
В процессе игры возникают препятствия, вызванные различными обстоятельствами:
|Плюсы
|Минусы
|➕ Принять участие в турнире могут все, кто имеет учетную запись у букмекера
|➖ В зачет идут исключительно выигрышные ставки на события из раздела «Игры 24/7»
|➕ Использовать фрибет можно на ставках с любыми кэфами
Рекомендуем также изучить другие предложения лучших букмекерских контор.
Условия
Название
Бонусы на Игры 24/7
Фрибеты за пари в разделе Ставки 24/7
Ежедневные бонусы в Играх 24/7
Максимальный размер бонуса
1000 ₽
1000 ₽
25 000 ₽
Минимальный коэффициент
1.50
1.50
1.01
Срок отыгрыша
7 дней
10 дней
7 дней
Минимальный депозит
1000 ₽
100 ₽
50 ₽
Активация
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
✅ ПОЛУЧИТЬ
Этот турнир не знает пауз, фрибеты раздаются ежедневно. Если вам наскучили стандартные ставки, то «Игры 24/7» могут стать глотком свежего воздуха. Здесь все решается за секунды, вам остается только включиться в ритм. Возможно, именно ваш быстрый клик станет победным.