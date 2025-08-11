Ведомости
11 августа 13:30
БК ФонбетАкции

Турнир от БК Фонбет: фрибеты до 100 000 рублей за ставки на Игры 24/7

100000 ₽
Бонус
21 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Успейте войти в список победителей уже сегодня!

Каждые сутки Fonbet проводит состязание под названием «Кубок: 24/7». Участники разыгрывают 500 000 рублей в виде фрибетов, делая ставки на нарды, дартс, бокс или гонки дронов в режиме нон-стоп. Только успешные пари приближают игроков к заветному списку 150 победителей дня.

Как получить бонус БК Фонбет до 100 000 рублей за ставки на Игры 24/7

Желающим присоединиться к акции следует сделать следующее:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте БК. 

image not found

2. Убедитесь, что ваш аккаунт прошел верификацию.

3 Найдите акцию «Кубок: 24/7» и кликните на плашку «Принять участие».

4. Делайте ставки с кэфом от 1.30 на события из категории «Игры 24/7».

5. Выбирайте пари типа ординар или экспресс на сумму от 100 рублей. Каждая выигранная ставка приносит баллы.

Сумма очков равняется чистому выигрышу клиента. Итоги подводятся каждый день, а фрибеты начисляются автоматически.

Место

Фрибет

1

100 000 ₽

2

70 000 ₽

3

50 000 ₽

4

30 000 ₽

5

20 000 ₽

6

15 000 ₽

7

12 000 ₽

8

10 000 ₽

9

8000 ₽

10

5000 ₽

11-20

3000 ₽

21-40

2000 ₽

41-70

1500 ₽

71-120

1000 ₽

121-150

500 ₽

Каждый игрок может претендовать только на 1 фрибет в сутки.

Как отыграть бонус Фонбет до 100 000 рублей

Фрибет остается доступным в течение 7 суток после начисления. Игрок вправе использовать его на любое спортивное или киберспортивное событие без ограничений по коэффициенту. Тип пари — ординар.

Как вывести средства после отыгрыша бонуса в Фонбете

Вывод денег возможен после соблюдения следующих условий:

  1. Войдите в свой аккаунт на сайте Fonbet или через мобильное приложение.
  2. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу экрана.
  3. Перейдите во вкладку «Выплаты».
  4. Определитесь с подходящей платежной системой.
  5. Укажите сумму вывода и нажмите кнопку «Заказать».
  6. Подтвердите транзакцию, введя код из SMS от ЦУПИС.

БК «Фонбет» обрабатывает заявки за несколько часов, время зачисления зависит от платежной системы.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 100 000 рублей от Фонбет

Ключевые характеристики и ограничения акции приведены в таблице.

Максимальный размер бонуса

100 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.09.2025 (23:59 МСК)

Личный опыт эксперта при использовании бонуса на 100 000 рублей от БК Фонбет

Погружаться в раздел «Игры 24/7» всегда захватывающе. Там можно попробовать разные игры: твист, буллиты, фехтование, бокс. Главное преимущество такого формата — мгновенный результат. Всего несколько секунд и ты уже знаешь выиграло пари или нет. В отличие от классического беттинга, здесь не нужно ждать часами, что добавляет динамики. Впрочем, в таком бешеном темпе многое зависит от удачи.

Бонусы в Fonbet раздают ежедневно, но не стоит думать, что получить их легко. Чтобы попасть в топ лучших и претендовать на крупные призы, придется делать значительный оборот ставок и проявлять настойчивость. Это настоящий вызов для тех, кто готов играть по-крупному.

Какие могут быть сложности при получении и использовании бонуса от БК Фонбет

В процессе игры возникают препятствия, вызванные различными обстоятельствами:

  • Ошибки при регистрации и прохождении процедуры идентификации, которые могут задержать или блокировать участие в акции.
  • Неправильно введенные данные банковской карты, из-за чего вывод выигрыша может быть затруднен или отклонен.
  • Технические неполадки на сайте или в мобильном приложении, влияющие на оформление ставок или отображение результатов.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Принять участие в турнире могут все, кто имеет учетную запись у букмекера➖ В зачет идут исключительно выигрышные ставки на события из раздела «Игры 24/7»
➕ Использовать фрибет можно на ставках с любыми кэфами 

Сравнение бонуса турнира Фонбет с бонусами других БК

Рекомендуем также изучить другие предложения лучших букмекерских контор.

Условия

PARI

Леон

Bettery

Название

Бонусы на Игры 24/7

Фрибеты за пари в разделе Ставки 24/7

Ежедневные бонусы в Играх 24/7

Максимальный размер бонуса

1000 ₽

1000 ₽

25 000 ₽

Минимальный коэффициент

1.50

1.50

1.01

Срок отыгрыша

7 дней

10 дней

7 дней

Минимальный депозит

1000 ₽

100 ₽

50 ₽

Активация

ПОЛУЧИТЬ

ПОЛУЧИТЬ

✅ ПОЛУЧИТЬ

Заключение

Этот турнир не знает пауз, фрибеты раздаются ежедневно. Если вам наскучили стандартные ставки, то «Игры 24/7» могут стать глотком свежего воздуха. Здесь все решается за секунды, вам остается только включиться в ритм. Возможно, именно ваш быстрый клик станет победным.

Валентин Васильев

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
