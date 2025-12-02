Ведомости
2 декабря

Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»

А вдруг эта сенсация всё же случится?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI

С 29 ноября по 1 декабря прошли матчи 17-го тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием прошедшего тура стала победа «Балтики» над «Спартаком». Хозяева считались аутсайдерами и сильно уступали красно-белым как во владении мячом, так и в количестве моментов. После удаления Ираклия Манелова в первом тайме «балтийцы» и вовсе остались в меньшинстве, но все же именно они забили единственный гол в матче — на 60-й минуте ворота москвичей поразил полузащитник Николай Титков.

Победа над «Спартаком» позволила «Балтике» остаться на пятом месте в турнирной таблице. На четвертой строчке расположился «Локомотив», набравший три очка в матче с «Ростовом» (3:1).

Тройку лидеров открывает ЦСКА. В минувшем туре «армейцы» обыграли «Оренбург» (2:0). Второе место удерживает «Зенит», опережающий ЦСКА лишь по разнице мячей. В 17-м туре команда Сергея Семака одержала минимальную победу над «Рубином» (1:0).

«Краснодар» же стал самой результативной командой тура — после ничьей с «Локомотивом» в прошлом туре «быки» отыгрались на «Крыльях Советов», разгромив самарцев со счетом 5:0. Таким образом, краснодарцы не только удержались на первой строчке, но и обеспечили себе лучшую разницу мячей в чемпионате.

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Балтика» — «Спартак». На эту встречу пришлось почти 24% от общего оборота пари на события 17-го тура. Вторым по обороту стал матч «Зенит» — «Рубин» (почти 19%), а третьим ЦСКА — «Оренбург» (чуть менее 14%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Сочи» — «Динамо» Махачкала (0:0), «Ростов» — «Локомотив» и «Ахмат» — «Динамо» Москва (2:1).

Наиболее удачно для компании сложился матч «Балтика» — «Спартак» — большая часть клиентов ставила на московскую команду, а также ждала минимум трех голов. Кроме того, PARI получила крупную прибыль на играх «Сочи» — «Динамо» Махачкала и «Акрон» — «Пари НН» (1:2).

В свою очередь, клиенты компании успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Краснодар» — «Крылья Советов» и «Ростов» — «Локомотив».

Крупные выигрыши клиентов

Самый большой выигрыш на событиях 17-го тура РПЛ составил 4 283 400 рублей. Один из клиентов поставил 885 000 рублей, собрав экспресс из матчей «Краснодар» — «Крылья Советов», «Зенит» — «Рубин» и «Ростов» — «Локомотив», выбрав победу фаворитов во всех матчах. Суммарный коэффициент купона составил 4.84. Понервничать заставил лишь «Зенит», но в итоге и он довел матч до нужного результата.

Другой клиент поставил 1 650 000 рублей на победу ЦСКА в матче с «Оренбургом» по коэффициенту 1.50. Выигрыш составил 2 475 000 рублей. Еще один игрок заключил рискованное пари на то, что «Локомотив» забьет четвертый гол в матче с «Ростовом». Ставка была сделана в лайве по коэффициенту 2.55. На момент регистрации купона «железнодорожники» вели со счетом 2:1. По итогу клиент получил выигрыш в размере 765 000 рублей, за который стоит поблагодарить защитника Жерзино Ньямси — именно он забил четвертый мяч.

Как изменились котировки на итоги РПЛ по сравнению с прошлым туром

Главным претендентом на титул в этом сезоне все еще считается «Зенит». Коэффициент на победу петербуржцев остался без изменений и составляет 1.95. Не изменились также коэффициенты на чемпионство «Краснодара» и «Локомотива», которые составляют 4.70 и 12.00 соответственно.

Благодаря победе над «Оренбургом» ЦСКА смог немного укрепить позиции в линиях букмекеров — коэффициент на победу «армейцев» снизился с 6.00 до 5.00.

Однако сильнее всего поменялись котировки на чемпионство «Балтики». После победы над «Спартаком» коэффициент на успех калининградцев обрушился с 75.00 до 50.00. А вот коэффициент на чемпионство красно-белых, напротив, вырос с 12.00 до 20.00.

18-й тур РПЛ пройдет с 5 по 7 декабря и станет последним перед зимней паузой. Главными событиями будут матч «Краснодар» — ЦСКА и дерби «Спартак» — «Динамо».

Новое