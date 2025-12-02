Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»

С 29 ноября по 1 декабря прошли матчи 17-го тура РПЛ в сезоне 2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Главным событием прошедшего тура стала победа «Балтики» над «Спартаком». Хозяева считались аутсайдерами и сильно уступали красно-белым как во владении мячом, так и в количестве моментов. После удаления Ираклия Манелова в первом тайме «балтийцы» и вовсе остались в меньшинстве, но все же именно они забили единственный гол в матче — на 60-й минуте ворота москвичей поразил полузащитник Николай Титков.

Победа над «Спартаком» позволила «Балтике» остаться на пятом месте в турнирной таблице. На четвертой строчке расположился «Локомотив», набравший три очка в матче с «Ростовом» (3:1).

Тройку лидеров открывает ЦСКА. В минувшем туре «армейцы» обыграли «Оренбург» (2:0). Второе место удерживает «Зенит», опережающий ЦСКА лишь по разнице мячей. В 17-м туре команда Сергея Семака одержала минимальную победу над «Рубином» (1:0).

«Краснодар» же стал самой результативной командой тура — после ничьей с «Локомотивом» в прошлом туре «быки» отыгрались на «Крыльях Советов», разгромив самарцев со счетом 5:0. Таким образом, краснодарцы не только удержались на первой строчке, но и обеспечили себе лучшую разницу мячей в чемпионате.