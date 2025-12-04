PARI: MOUZ победит PARIVISION в первом матче третьей стадии StarLadder Budapest Major по CS

4 декабря стартует третья стадия StarLadder Budapest Major 2025 по CS. В этом раунде в борьбу впервые вступит MOUZ, которая в дебютном поединке на мейджоре сразится с PARIVISION. Серия в формате best-of-1 начнется в 15:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будут MOUZ, которая занимает четвертое место в мировом рейтинге от Valve. Поставить на победу европейского клуба можно с котировкой 1.40. Коэффициент на MOUZ с форой по раундам (-5.5) составляет 2.65, а с форой (-3.5) — 1.87. На больше 7.5 раундов от состава Brollan в первой половине карты можно поставить с котировкой 2.45.

PARIVISION стала одним из главных открытий мейджора — российский коллектив начал свой путь на чемпионате с первой стадии и в итоге уже дошел до топ-16. Поставить на победу состава Jame над MOUZ можно с котировкой 2.95. Тотал раундов PARIVISION больше 8.5 можно взять за 1.65, а тотал больше 10.5 — за 2.12. Вероятность того, что команды дойдут до овертайма, оценивается котировкой 6.80.

Клиенты PARI также уверены в успехе MOUZ. На победу состава Brollan приходится более 93% от общего оборота на исход матча.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря. В третьей стадии участвуют 16 команд — восемь лучших получат места в плей-офф. MOUZ, по оценкам аналитиков, входит в топ-5 главных фаворитов ивента. Поставить на чемпионство Brollan и компании можно с котировкой 9.00. Вероятность того, что трофей завоюет PARIVISION, оценивается коэффициентом 100.0.