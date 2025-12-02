Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения

Российскому составу PARIVISION, партнером которого выступает букмекерская компания PARI, удалось выйти в решающий третий групповой этап StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — главного турнира уходящего года в дисциплине. Таким образом коллектив вошел в топ-16 лучших команд мира. Это первый раз, когда подобного достижения добивается команда российского букмекера.

PARIVISION прошла в третью стадию мейджора уже в четвертом круге — за тур до окончания группового этапа. Российский коллектив начал второй этап с поражения от китайцев из TYLOO, после чего выдал серию из трех побед — над американским клубом Team Liquid, турками из Aurora и европейским составом NiP. В решающем матче PARIVISION победила со счетом 2:0, забрав обе карты в овертаймах.

Сразу для четырех игроков PARIVISION это первый мейджор в карьере — трое из них моложе 20 лет. Опыт выступлений на главных чемпионатах года есть только у лидера состава Jame, который в 2022-м стал победителем мейджора в Бразилии.

Состав PARIVISION:

● Андрей BELCHONOKK Ясинский

● Джами Jame Али

● Эмиль nota Москвитин

● Владислав xiELO Лысов

● Андрей AW Анисимов

Свой путь в третьей стадии чемпионата PARIVISION начнет 7 декабря. Состав Jame станет одной из двух СНГ-команд в решающей групповой стадии мейджора.

Команда PARI по CS была создана в 2023 году. Для клуба это первый мейджор в истории. Сейчас коллектив занимает 19-е место в мировом рейтинге. В 2025-м PARIVISION стала лидером по количеству сыгранных официальных карт, а ее винрейт составил более 60%.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На чемпионат приехали 32 команды со всего мира. В третьем этапе мейджора выступят 16 коллективов, которые разыграют восемь слотов в плей-офф. Призовой фонд мейджора составляет $1,25 млн.