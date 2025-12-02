Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



2 декабря 15:20ГлавнаяНовости

Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения

Важная веха для российского киберспорта
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Российскому составу PARIVISION, партнером которого выступает букмекерская компания PARI, удалось выйти в решающий третий групповой этап StarLadder Budapest Major 2025 по CS2 — главного турнира уходящего года в дисциплине. Таким образом коллектив вошел в топ-16 лучших команд мира. Это первый раз, когда подобного достижения добивается команда российского букмекера.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

PARIVISION прошла в третью стадию мейджора уже в четвертом круге — за тур до окончания группового этапа. Российский коллектив начал второй этап с поражения от китайцев из TYLOO, после чего выдал серию из трех побед — над американским клубом Team Liquid, турками из Aurora и европейским составом NiP. В решающем матче PARIVISION победила со счетом 2:0, забрав обе карты в овертаймах.

Сразу для четырех игроков PARIVISION это первый мейджор в карьере — трое из них моложе 20 лет. Опыт выступлений на главных чемпионатах года есть только у лидера состава Jame, который в 2022-м стал победителем мейджора в Бразилии.

Состав PARIVISION: 

● Андрей BELCHONOKK Ясинский

● Джами Jame Али

● Эмиль nota Москвитин

● Владислав xiELO Лысов

● Андрей AW Анисимов

Свой путь в третьей стадии чемпионата PARIVISION начнет 7 декабря. Состав Jame станет одной из двух СНГ-команд в решающей групповой стадии мейджора.

Команда PARI по CS была создана в 2023 году. Для клуба это первый мейджор в истории. Сейчас коллектив занимает 19-е место в мировом рейтинге. В 2025-м PARIVISION стала лидером по количеству сыгранных официальных карт, а ее винрейт составил более 60%.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. На чемпионат приехали 32 команды со всего мира. В третьем этапе мейджора выступят 16 коллективов, которые разыграют восемь слотов в плей-офф. Призовой фонд мейджора составляет $1,25 млн. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое