БК ЛеонФрибеты за депозит
Приветственный бонус от БК Леон: фрибет 2000 рублей за регистрацию и депозит

2000 ₽
Бонус
20 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
2000 ₽
Мин. депозит
Стартуйте с 2000 рублей на балансе!

В рамках приветственной промоакции букмекер «Леон» дарит новым клиентам бонус 2000 рублей за внесение денег на счет и заключение пари. Пользователю достаточно зарегистрироваться, совершить депозит и поставить на исход с подходящим коэффициентом.

Как получить приветственный бонус БК Леон до 2000 рублей за депозит и ставку

Фрибет для новичков активируется при соблюдении всех правил участия:

1. Открыть счет в БК «Леон» начиная с 9 марта.

2. Активировать приветственное промо.

3. Пополнить игровой баланс не менее чем на 2000 рублей.

4. Сделать ставку на сумму от 2000 рублей.

В купон нужно обязательно включить хотя бы 1 событие с коэффициентом от 1.70 до 3.00. Заключить пари необходимо в течение 7 дней после оформления аккаунта. Как только первая ставка будет рассчитана, 2000 рублей поступят на бонусный счет беттора.

Как отыграть бонус Леон до 2000 рублей для новых игроков

Фрибет можно потратить в течение 1 недели после регистрации. Игроку разрешено выбирать между одиночной либо экспресс-ставкой в лайве с коэффициентом от 1.50 до 2.50. Пари может быть оформлено через сайт либо мобильное приложение.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2000 рублей от Леон

Главные положения промо.

Максимальный размер бонуса

2000 ₽

Минимальный депозит

2000 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

31.03.2026 (23:59 МСК)

Ставки на азиатские тоталы и форы с коэффициентом 0.50 делают фрибет недействительным и исключают повторное применение.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Фрибет начисляется даже при проигрыше первой ставки➖ Доступно исключительно для пари в лайве
➕ Бонус не нужно отыгрывать несколько раз 

Заключение

БК «Леон» регулярно обновляет предложения для новичков. Приветственный бонус теперь проще: нет многократного вейджера, правила стали более лояльными. При этом номинал фрибета немного уменьшен.

Валентин Васильев

