Приветственный бонус от БК Леон: фрибет 2000 рублей за регистрацию и депозит

В рамках приветственной промоакции букмекер «Леон» дарит новым клиентам бонус 2000 рублей за внесение денег на счет и заключение пари. Пользователю достаточно зарегистрироваться, совершить депозит и поставить на исход с подходящим коэффициентом.
Фрибет для новичков активируется при соблюдении всех правил участия:
1. Открыть счет в БК «Леон» начиная с 9 марта.
2. Активировать приветственное промо.
3. Пополнить игровой баланс не менее чем на 2000 рублей.
4. Сделать ставку на сумму от 2000 рублей.
В купон нужно обязательно включить хотя бы 1 событие с коэффициентом от 1.70 до 3.00. Заключить пари необходимо в течение 7 дней после оформления аккаунта. Как только первая ставка будет рассчитана, 2000 рублей поступят на бонусный счет беттора.
Фрибет можно потратить в течение 1 недели после регистрации. Игроку разрешено выбирать между одиночной либо экспресс-ставкой в лайве с коэффициентом от 1.50 до 2.50. Пари может быть оформлено через сайт либо мобильное приложение.
Главные положения промо.
Максимальный размер бонуса
2000 ₽
Минимальный депозит
2000 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
31.03.2026 (23:59 МСК)
Ставки на азиатские тоталы и форы с коэффициентом 0.50 делают фрибет недействительным и исключают повторное применение.
Плюсы
Минусы
|➕ Фрибет начисляется даже при проигрыше первой ставки
|➖ Доступно исключительно для пари в лайве
|➕ Бонус не нужно отыгрывать несколько раз
БК «Леон» регулярно обновляет предложения для новичков. Приветственный бонус теперь проще: нет многократного вейджера, правила стали более лояльными. При этом номинал фрибета немного уменьшен.