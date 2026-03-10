Приветственный бонус от БК Леон: фрибет 2000 рублей за регистрацию и депозит

Фрибет для новичков активируется при соблюдении всех правил участия:

1. Открыть счет в БК «Леон» начиная с 9 марта.

2. Активировать приветственное промо.

3. Пополнить игровой баланс не менее чем на 2000 рублей.

4. Сделать ставку на сумму от 2000 рублей.

В купон нужно обязательно включить хотя бы 1 событие с коэффициентом от 1.70 до 3.00. Заключить пари необходимо в течение 7 дней после оформления аккаунта. Как только первая ставка будет рассчитана, 2000 рублей поступят на бонусный счет беттора.