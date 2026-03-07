Фигуристка Двоеглазова выиграла короткую программу в Финале Гран-при России

Главная звезда российского женского фигурного катания – Аделия Петросян. Но после выступления на Олимпиаде-2026, где спортсменка заняла шестое место, она снялась с Финала Гран-при. Также от участия в турнире в Челябинске из-за травмы отказалась Ксения Синицына.

Главной фавориткой в отсутствие Петросян на бумаге выглядела другая ученица Этери Тутберидзе – Алиса Двоеглазова. Она оправдала этот статус и показала чистый прокат. Действующая вице-чемпионка России выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Двоеглазова не смогла стать лучшей ни по технике, ни по компонентам, но суммарно ей удалось не только получить наивысшую сумму, но и добиться отрыва перед произвольной программой.

Ближайшая преследовательница уступила лидеру около 2,5 балла. В этом статусе к произвольной подойдет Дина Хуснутдинова, которая продемонстрировала чистый тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в женской короткой программе. Также ученица Тутберидзе выполнила тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа. Именно она в короткой программе стала лучшей по технике.

Дина Хуснутдинова. Фото: Юлия Комарова / ФФККР

Чистый тройной аксель продемонстрировала и Камилла Нелюбова. По технической составляющей она уступила только Хуснутдиновой, но по общей сумме замкнула топ-5. А лучшую оценку за компоненты получила Софья Муравьёва. Ученица Алексея Мишина проиграла Хуснутдиновой лишь 0,35 балла и заняла промежуточную третью позицию.

В сильнейшую разминку на произвольную программу также попали Дарья Садкова и Ксения Гущина. Остальным шести фигуристкам не удалось добраться до отметки в 70 баллов. Не обошлось и без грубых срывов. Так, Анна Фролова потеряла один прыжок, а Мария Захарова почти обнулила каскад и лишилась вращения. В промежуточной таблице они заняли девятое и 12-е места соответственно.

Результаты короткой программы женщин в Финале Гран-при России: