Фигуристка Двоеглазова выиграла короткую программу в Финале Гран-при России

Обновлено:
Два чистых тройных акселя от девушек!
Александр Бокулёв
Алиса Двоеглазова. Фото: Михаил Шаров / ФФККР
Алиса Двоеглазова. Фото: Михаил Шаров / ФФККР

В субботу, 7 марта, в рамках Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 стартовали соревнования в одиночных дисциплинах. Подводим итоги коротких программ женщин на челябинском льду.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Главная звезда российского женского фигурного катания – Аделия Петросян. Но после выступления на Олимпиаде-2026, где спортсменка заняла шестое место, она снялась с Финала Гран-при. Также от участия в турнире в Челябинске из-за травмы отказалась Ксения Синицына.

Главной фавориткой в отсутствие Петросян на бумаге выглядела другая ученица Этери Тутберидзе – Алиса Двоеглазова. Она оправдала этот статус и показала чистый прокат. Действующая вице-чемпионка России выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Двоеглазова не смогла стать лучшей ни по технике, ни по компонентам, но суммарно ей удалось не только получить наивысшую сумму, но и добиться отрыва перед произвольной программой.

Ближайшая преследовательница уступила лидеру около 2,5 балла. В этом статусе к произвольной подойдет Дина Хуснутдинова, которая продемонстрировала чистый тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в женской короткой программе. Также ученица Тутберидзе выполнила тройной риттбергер и каскад из тройных лутца и тулупа. Именно она в короткой программе стала лучшей по технике.

Дина Хуснутдинова
Дина Хуснутдинова. Фото: Юлия Комарова / ФФККР

Чистый тройной аксель продемонстрировала и Камилла Нелюбова. По технической составляющей она уступила только Хуснутдиновой, но по общей сумме замкнула топ-5. А лучшую оценку за компоненты получила Софья Муравьёва. Ученица Алексея Мишина проиграла Хуснутдиновой лишь 0,35 балла и заняла промежуточную третью позицию.

В сильнейшую разминку на произвольную программу также попали Дарья Садкова и Ксения Гущина. Остальным шести фигуристкам не удалось добраться до отметки в 70 баллов. Не обошлось и без грубых срывов. Так, Анна Фролова потеряла один прыжок, а Мария Захарова почти обнулила каскад и лишилась вращения. В промежуточной таблице они заняли девятое и 12-е места соответственно.

Результаты короткой программы женщин в Финале Гран-при России:

  1. Алиса Двоеглазова – 76,29 балла
  2. Дина Хуснутдинова – 73,86
  3. Софья Муравьёва – 73,51
  4. Дарья Садкова – 72,71
  5. Камилла Нелюбова – 72,31
  6. Ксения Гущина – 70,26
  7. Елизавета Куликова – 68,06
  8. Вероника Яметова – 67,85
  9. Анна Фролова – 64,43
  10. Мария Елисова – 61,54
  11. Анна Ляшенко – 56,17
  12. Мария Захарова – 54,06

Полное расписание Финала Гран-при России по фигурному катанию сезона 2025/26 представлено в специальном материале. Прямые трансляции в полном объеме доступны на официальном сайте Первого канала.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»
Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»
МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет
БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные
«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»
Футбол остается самым популярным видом спорта в России
PARI проведет медиа-турнир по PUBG со звездными участниками и призовым фондом 2 500 000 рублей
Экс-игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией
