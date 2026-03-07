Ведомости
Спорт

ГлавнаяНовости

Антон Зиньковский рассказал, что мог перейти в «Динамо» Киев

Обновлено:
Новый выпуск шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ сборах»
Валентин Васильев

Полузащитник «Сочи» в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ сборах» рассказал, что мог оказаться в украинском клубе после вылета «Крыльев Советов» в Первую лигу в 2020 году.

– Когда мы вылетели в ФНЛ с «Крыльями», тогда я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в премьер-лигу. Агент начал искать, а я спокойно тренировался, готовился к сезону. Потом обновилась команда, пришел Игорь Витальевич (Осинькин). В этот момент со мной связалось «Динамо» из Киева, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили – это Лига чемпионов, прям топ. Но я сразу сказал – наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел.

Потом был «Краснодар», но предложение было очень сомнительное. И еще «Сочи» предлагал, когда тренировал Федотов. Да, можно было вернуться (в РПЛ) ради того, чтобы поиграть, в аренду уйти на сезон. Но по итогу получилось так, что мы собрались всей бандой с чертановскими ребятами, и получилась офигенная история – финал Кубка России и первое место (ФНЛ) с рекордом, – сказал Зиньковский.

Также игрок «Сочи» рассказал, что им интересовались из чемпионата Франции.

– На одну из моих игр приехал человек из Монако. И перед матчем Николай Ларин (директор ФК «Чертаново») написал мне, чтобы я сыграл хорошо. В той игре против «Уфы» я сделал две голевые передачи. После встречи Ларин сказал: «Красавчик, ты сделал хороший шаг для своей карьеры». И только потом я узнал, что на этой игре был представитель из Монако, просматривал меня. Но не для «Монако», как я понял, а для чемпионата Франции. И это был единичный случай. 

Естественно, я надеялся, что будет вариант в Европе, но… Прям конкретного предложения никогда не было, поэтому я никогда об этом и не думал, – отметил Зиньковский.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Никита Глушков - о пенальти в матче с «Нижним Новгородом»: «Доволен, что никого не ударил»
Новости
Игрок «Динамо» Махачкала: «Осталась одна мечта – сыграть за «Зенит»
Новости
МВД обвинило бывшего судью ФИФА в посредничестве в подкупе арбитров матча в России
Новости
Кубок мира по лыжным гонкам 2025/26, этап 12: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, девятый этап в Холменколлене: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
БК «Марафон» рассчитала ставки на победу Марокко в КАН как выигрышные
Новости
«Марафон» досрочно рассчитает ставки на чемпионство «Баварии», «Арсенала» и «Интера»
Новости
Футбол остается самым популярным видом спорта в России
Новости
PARI проведет медиа-турнир по PUBG со звездными участниками и призовым фондом 2 500 000 рублей
Новости
Экс-игрок клубов РПЛ Кристиан Нобоа признался, что после развода столкнулся с депрессией
Новости

Новое