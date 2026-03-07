Антон Зиньковский рассказал, что мог перейти в «Динамо» Киев

Полузащитник «Сочи» в шоу блогера Эльхана Салахова «1х1 на БЕТСИТИ сборах» рассказал, что мог оказаться в украинском клубе после вылета «Крыльев Советов» в Первую лигу в 2020 году.

– Когда мы вылетели в ФНЛ с «Крыльями», тогда я сразу обратился к агенту, что нужно уходить, возвращаться в премьер-лигу. Агент начал искать, а я спокойно тренировался, готовился к сезону. Потом обновилась команда, пришел Игорь Витальевич (Осинькин). В этот момент со мной связалось «Динамо» из Киева, они тогда играли в Лиге чемпионов. И все, когда узнавали об этом, говорили – это Лига чемпионов, прям топ. Но я сразу сказал – наверное, нет. Почему-то не тянуло, не хотел.

Потом был «Краснодар», но предложение было очень сомнительное. И еще «Сочи» предлагал, когда тренировал Федотов. Да, можно было вернуться (в РПЛ) ради того, чтобы поиграть, в аренду уйти на сезон. Но по итогу получилось так, что мы собрались всей бандой с чертановскими ребятами, и получилась офигенная история – финал Кубка России и первое место (ФНЛ) с рекордом, – сказал Зиньковский.

Также игрок «Сочи» рассказал, что им интересовались из чемпионата Франции.

– На одну из моих игр приехал человек из Монако. И перед матчем Николай Ларин (директор ФК «Чертаново») написал мне, чтобы я сыграл хорошо. В той игре против «Уфы» я сделал две голевые передачи. После встречи Ларин сказал: «Красавчик, ты сделал хороший шаг для своей карьеры». И только потом я узнал, что на этой игре был представитель из Монако, просматривал меня. Но не для «Монако», как я понял, а для чемпионата Франции. И это был единичный случай.

Естественно, я надеялся, что будет вариант в Европе, но… Прям конкретного предложения никогда не было, поэтому я никогда об этом и не думал, – отметил Зиньковский.

