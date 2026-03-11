Путь на ЧМ от БК Леон: фрибеты до 200 000 рублей и поездка на мундиаль в Мексику

Призы достанутся только тем, кто будет действовать в соответствии с правилами:

1. Оформит учетную запись в «Леоне», если аккаунта еще не было.

2. Перейдет в секцию «Путь на ЧМ» и станет участником промоакции.

3. Будет заключать одиночные или экспресс-пари на любые спортивные соревнования с кэфом от 1.50 и суммой от 1500 рублей.

За ставку, выполненную по правилам, начисляется 1 купон для участия в итоговом розыгрыше. У игрока может быть неограниченное число купонов, что повышает шансы на успех. Учитываются любые исходы пари.

Победители станут известны 17.03.2026 года в 17:00 МСК. Их определит бот. Смотреть оглашение результатов можно online в группе БК «Леон» в VK.