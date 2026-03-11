Путь на ЧМ от БК Леон: фрибеты до 200 000 рублей и поездка на мундиаль в Мексику

Партнерский проект
Букмекер «Леон» приглашает любителей футбола испытать удачу в специальной промоакции к ЧМ-2026. Бетторы совершают ставки и накапливают купоны для участия в розыгрыше призов. Главная награда — поездка на Чемпионат мира в Мехико. Другие призеры получат фрибеты на общую сумму 1 500 000 рублей.
Призы достанутся только тем, кто будет действовать в соответствии с правилами:
1. Оформит учетную запись в «Леоне», если аккаунта еще не было.
2. Перейдет в секцию «Путь на ЧМ» и станет участником промоакции.
3. Будет заключать одиночные или экспресс-пари на любые спортивные соревнования с кэфом от 1.50 и суммой от 1500 рублей.
За ставку, выполненную по правилам, начисляется 1 купон для участия в итоговом розыгрыше. У игрока может быть неограниченное число купонов, что повышает шансы на успех. Учитываются любые исходы пари.
Победители станут известны 17.03.2026 года в 17:00 МСК. Их определит бот. Смотреть оглашение результатов можно online в группе БК «Леон» в VK.
Место
Приз
1
Поездка на матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР
2
Фрибет 200 000 ₽
3
Фрибет 150 000 ₽
4-6
Фрибет 100 000 ₽
7
Фрибет 70 000 ₽
8
Фрибет 50 000 ₽
9
Фрибет 25 000 ₽
10
Фрибет 10 000 ₽
11-30
Фрибет 5000 ₽
31-50
Фрибет 3000 ₽
51-70
Фрибет 2500 ₽
71-150
Фрибет 2000 ₽
151-250
Фрибет 1500 ₽
251-350
Фрибет 1000 ₽
351-500
Фрибет 500 ₽
Срок действия фрибета составляет 7 дней. Допускаются ординары или экспрессы с минимальным коэффициентом 1.30.
Вся важная информация об акции представлена в компактном формате.
Максимальный размер бонуса
200 000 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.30
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
15.03.2026 (23:59 МСК)
Организаторы переведут фрибеты на бонусные балансы победителей максимум через 5 рабочих дней после подведения результатов.
Плюсы
Минусы
|➕ Победитель промоакции отправится на игру Мексика — ЮАР с перелетом и проживанием в Мехико за счет организаторов
|➖ Для получения купона необходимо заключить пари на сумму от 1500 рублей
|➕ Фрибеты достанутся 499 участникам
Букмекер не требует от игроков огромных оборотов денежных средств. Побороться за поездку в Мехико можно уже после 1 пари. Участвовать могут игроки с любым опытом в беттинге.