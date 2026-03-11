Ведомости
БК ЛеонФрибеты за депозит
logo

Путь на ЧМ от БК Леон: фрибеты до 200 000 рублей и поездка на мундиаль в Мексику

до 200 000 ₽ + поездка на ЧМ по футболу
Бонус
3 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.3
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс попасть на историческую игру!

Букмекер «Леон» приглашает любителей футбола испытать удачу в специальной промоакции к ЧМ-2026. Бетторы совершают ставки и накапливают купоны для участия в розыгрыше призов. Главная награда — поездка на Чемпионат мира в Мехико. Другие призеры получат фрибеты на общую сумму 1 500 000 рублей.

Как получить бонус БК Леон до 200 000 рублей по промо Путь на ЧМ

Свернуть

Призы достанутся только тем, кто будет действовать в соответствии с правилами:

1. Оформит учетную запись в «Леоне», если аккаунта еще не было.

2. Перейдет в секцию «Путь на ЧМ» и станет участником промоакции.

3. Будет заключать одиночные или экспресс-пари на любые спортивные соревнования с кэфом от 1.50 и суммой от 1500 рублей.

За ставку, выполненную по правилам, начисляется 1 купон для участия в итоговом розыгрыше. У игрока может быть неограниченное число купонов, что повышает шансы на успех. Учитываются любые исходы пари.

Победители станут известны 17.03.2026 года в 17:00 МСК. Их определит бот. Смотреть оглашение результатов можно online в группе БК «Леон» в VK. 

Место

Приз

1

Поездка на матч открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР

2

Фрибет 200 000 ₽

3

Фрибет 150 000 ₽

4-6

Фрибет 100 000 ₽

7

Фрибет 70 000 ₽

8

Фрибет 50 000 ₽

9

Фрибет 25 000 ₽

10

Фрибет 10 000 ₽

11-30

Фрибет 5000 ₽

31-50

Фрибет 3000 ₽

51-70

Фрибет 2500 ₽

71-150

Фрибет 2000 ₽

151-250

Фрибет 1500 ₽

251-350

Фрибет 1000 ₽

351-500

Фрибет 500 ₽

Как отыграть бонус Леон до 200 000 рублей за пари на спорт

Свернуть

Срок действия фрибета составляет 7 дней. Допускаются ординары или экспрессы с минимальным коэффициентом 1.30.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 200 000 рублей от Леон

Свернуть

Вся важная информация об акции представлена в компактном формате.

Максимальный размер бонуса

200 000 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.30

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

15.03.2026 (23:59 МСК)

Организаторы переведут фрибеты на бонусные балансы победителей максимум через 5 рабочих дней после подведения результатов.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕  Победитель промоакции отправится на игру Мексика — ЮАР с перелетом и проживанием в Мехико за счет организаторов➖ Для получения купона необходимо заключить пари на сумму от 1500 рублей
➕ Фрибеты достанутся 499 участникам 

Заключение

Свернуть

Букмекер не требует от игроков огромных оборотов денежных средств. Побороться за поездку в Мехико можно уже после 1 пари. Участвовать могут игроки с любым опытом в беттинге.

Валентин Васильев

