8 октября
БК Леон
logo

Турнир Ставки 24/7 от Leon: до 20 000 рублей за пари на быстрые игры

20000 ₽
Бонус
11 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Большой бонус за пари на «Ставки 24/7»

Специально для любителей быстрых побед Leon запустил акцию «Турнир “Игры 24/7”». Букмекерская контора начисляет фрибеты до 20 000 рублей за пари на события из указанного раздела. Призовой фонд распределят между 100 участниками.

Как получить бонус до 20 000 рублей от Leon за пари на Ставки 24/7

Свернуть

Для участия в промоакции следует:

1. Зарегистрироваться в Leon или авторизоваться.

2. Открыть страницу промоакции и подтвердить участие.

3. Ставить на события из раздела «Ставки 24/7».

Минимальный коэффициент — 1.01. Ставить можно от 25 до 150 000 рублей. За каждые выигранные 100 рублей беттор получит 1 балл. Сумма накопленных очков определит позицию пользователя в таблице лидеров. Фрибеты распределят между топ-100.

Место 

Размер фрибета

1

20 000 ₽

2

15 000 ₽

3

10 000 ₽

4

8000 ₽

5-6

5000 ₽

7-10

3000 ₽

11-20

2500 ₽

21-40

2000 ₽

41-100

1000 ₽

Начисление фрибетов происходит за 5 суток после завершения турнира. 

Как отыграть бонус от Leon до 20 000 рублей за пари на Ставки 24/7

Свернуть

Бонус разрешено использовать за неделю после выдачи. Его получится поставить на коэффициент 1.30-5.00 любого события из раздела «Ставки 24/7». Для других дисциплин фрибет не подходит.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от Leon

Свернуть

Мы свели все особенности представленной промоакции в таблицу.

Максимальный размер бонуса

20 000 ₽

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.10.2025 (23:59 МСК)

В турнире засчитываются все пари на «Ставки 24/7», события которых начались до 23:59 МСК 19 октября. 

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Внушительный призовой фонд➖ 100 победителей
➕ Круглосуточный доступ к разделу «Ставки 24/7»➖ Засчитывается только чистый выигрыш
➕ Большой диапазон лимитов для пари 

Заключение

Свернуть

Текущий турнир — возможность испытать удачу и побороться за место в топ-100. Единственным серьезным недостатком промо можно считать условия начисления очков для продвижения по таблице лидеров. Выдача баллов с оборота выглядит справедливее, ведь это учитывает проигрыши бетторов. 

Валентин Васильев

