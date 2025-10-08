Турнир Ставки 24/7 от Leon: до 20 000 рублей за пари на быстрые игры

Специально для любителей быстрых побед Leon запустил акцию «Турнир “Игры 24/7”». Букмекерская контора начисляет фрибеты до 20 000 рублей за пари на события из указанного раздела. Призовой фонд распределят между 100 участниками.
Для участия в промоакции следует:
1. Зарегистрироваться в Leon или авторизоваться.
2. Открыть страницу промоакции и подтвердить участие.
3. Ставить на события из раздела «Ставки 24/7».
Минимальный коэффициент — 1.01. Ставить можно от 25 до 150 000 рублей. За каждые выигранные 100 рублей беттор получит 1 балл. Сумма накопленных очков определит позицию пользователя в таблице лидеров. Фрибеты распределят между топ-100.
Место
Размер фрибета
1
20 000 ₽
2
15 000 ₽
3
10 000 ₽
4
8000 ₽
5-6
5000 ₽
7-10
3000 ₽
11-20
2500 ₽
21-40
2000 ₽
41-100
1000 ₽
Начисление фрибетов происходит за 5 суток после завершения турнира.
Бонус разрешено использовать за неделю после выдачи. Его получится поставить на коэффициент 1.30-5.00 любого события из раздела «Ставки 24/7». Для других дисциплин фрибет не подходит.
Мы свели все особенности представленной промоакции в таблицу.
Максимальный размер бонуса
20 000 ₽
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.10.2025 (23:59 МСК)
В турнире засчитываются все пари на «Ставки 24/7», события которых начались до 23:59 МСК 19 октября.
Плюсы
Минусы
|➕ Внушительный призовой фонд
|➖ 100 победителей
|➕ Круглосуточный доступ к разделу «Ставки 24/7»
|➖ Засчитывается только чистый выигрыш
|➕ Большой диапазон лимитов для пари
Текущий турнир — возможность испытать удачу и побороться за место в топ-100. Единственным серьезным недостатком промо можно считать условия начисления очков для продвижения по таблице лидеров. Выдача баллов с оборота выглядит справедливее, ведь это учитывает проигрыши бетторов.