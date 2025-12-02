Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев

2 декабря в Барселоне состоится перенесенный матч 19-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у хозяев больше шансов на успех. Поставить на победу каталонского клуба можно с повышенным коэффициентом 1.80, а шансы гостей из Мадрида оценили котировкой 4.10. Ставка на ничью доступна за 4.40.

Клиенты PARI склоняются к победе «Барселоны». На каталонский клуб приходится около 89% от общего числа ставок на исход игры. На «Атлетико» сделано примерно 9%, еще приблизительно 2% — на ничью. Самая крупная ставка среди клиентов PARI — 744 544 рублей. Один из игроков собрал экспресс с общим коэффициентом 1.39, включив в него ставку на тотал больше 2 по голам за 1.18.

По итогам 14 туров чемпионата Испании «Барса» лидирует в турнирной таблице с 34 очками. «Атлетико» набрал 31 балл и идет на четвертой строчке.