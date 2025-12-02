Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев

Партнерский проект
2 декабря в Барселоне состоится перенесенный матч 19-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у хозяев больше шансов на успех. Поставить на победу каталонского клуба можно с повышенным коэффициентом 1.80, а шансы гостей из Мадрида оценили котировкой 4.10. Ставка на ничью доступна за 4.40.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Кроме того, для всех новых игроков PARI приготовила специальную акцию, выполнив условия которой, можно получить 5 фрибетов по 1000 рублей каждый. Чтобы получить первый бонус, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит в 1000 рублей, который можно использовать для ставки на матч. А за последующие пари компания начислит еще четыре фрибета.
Клиенты PARI склоняются к победе «Барселоны». На каталонский клуб приходится около 89% от общего числа ставок на исход игры. На «Атлетико» сделано примерно 9%, еще приблизительно 2% — на ничью. Самая крупная ставка среди клиентов PARI — 744 544 рублей. Один из игроков собрал экспресс с общим коэффициентом 1.39, включив в него ставку на тотал больше 2 по голам за 1.18.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «БАРСЕЛОНА» — «АТЛЕТИКО»
По итогам 14 туров чемпионата Испании «Барса» лидирует в турнирной таблице с 34 очками. «Атлетико» набрал 31 балл и идет на четвертой строчке.