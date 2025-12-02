Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



2 декабря 15:07ГлавнаяНовости

Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев

Топ-афиша
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

2 декабря в Барселоне состоится перенесенный матч 19-го тура испанской Ла Лиги между «Барселоной» и «Атлетико». Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что у хозяев больше шансов на успех. Поставить на победу каталонского клуба можно с повышенным коэффициентом 1.80, а шансы гостей из Мадрида оценили котировкой 4.10. Ставка на ничью доступна за 4.40.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Кроме того, для всех новых игроков PARI приготовила специальную акцию, выполнив условия которой, можно получить 5 фрибетов по 1000 рублей каждый. Чтобы получить  первый бонус, нужно зарегистрироваться, пройти идентификацию и внести депозит в 1000 рублей, который можно использовать для ставки на матч. А за последующие пари компания начислит еще четыре фрибета.

Клиенты PARI склоняются к победе «Барселоны». На каталонский клуб приходится около 89% от общего числа ставок на исход игры. На «Атлетико» сделано примерно 9%, еще приблизительно 2% — на ничью. Самая крупная ставка среди клиентов PARI — 744 544 рублей. Один из игроков собрал экспресс с общим коэффициентом 1.39, включив в него ставку на тотал больше 2 по голам за 1.18.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «БАРСЕЛОНА» — «АТЛЕТИКО»

По итогам 14 туров чемпионата Испании «Барса» лидирует в турнирной таблице с 34 очками. «Атлетико» набрал 31 балл и идет на четвертой строчке.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Новости
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Новости
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Новости
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
Новости
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
Новости
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Новости
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Новости
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
Новости

Новое