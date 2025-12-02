Барселона - Атлетико, 2 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый зимний тур чемпионата Испании по футболу откроет суперматч в столице Каталонии. «Барселона» - «Атлетико» - круче этого противостояния в Ла Лиге только «класико». Изучаем линии крупнейших букмекеров России на самую статусную игру 19-го тура.
Турнир: чемпионат Испании по футболу, 19-й тур
Стадион: «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Барселона»
|113
|57
|78
|467-359
|«Атлетико»
|78
|57
|113
|359-467
Последние пять матчей «Барселоны»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|Барселона»
3:1
«Алавес»
Ла Лига
|25.11.2025
|«Челси»
3:0
«Барселона»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|Барселона»
4:0
«Атлетик»
Ла Лига
|09.11.2025
|«Сельта»
2:4
«Барселона»
Ла Лига
|05.11.2025
|«Брюгге»
3:3
«Барселона»
Лига чемпионов
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Атлетико»
2:0
«Овьедо»
Ла Лига
|26.11.2025
|«Атлетико»
2:1
«Интер»
Лига чемпионов
|23.11.2025
|«Хетафе»
0:1
«Атлетико»
Ла Лига
|08.11.2025
|«Атлетико»
3:1
«Леванте»
Ла Лига
|04.11.2025
|«Атлетико»
3:1
«Юнион»
Лига чемпионов
После 14 туров «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая ближайшего соперника на четыре очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|14
|11
|1
|2
|39-16
|34
|2. Реал Мадрид
|14
|10
|3
|1
|29-13
|33
|3. Вильярреал
|14
|10
|2
|2
|29-13
|32
|4. Атлетико
|14
|9
|4
|1
|27-11
|31
|5. Бетис
|14
|6
|6
|2
|22-14
|24
|6. Эспаньол
|14
|7
|3
|4
|18-16
|24
|7. Хетафе
|14
|6
|2
|6
|13-15
|20
|8. Атлетик
|14
|6
|2
|6
|14-17
|20
|9. Реал Сосьедад
|14
|4
|4
|6
|19-21
|16
|10. Эльче
|14
|3
|7
|4
|15-17
|16
|11. Райо Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12-14
|16
|12. Сельта
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|13. Севилья
|14
|5
|1
|8
|19-23
|16
|14. Алавес
|14
|4
|3
|7
|12-15
|15
|15. Мальорка
|14
|3
|4
|7
|15-22
|13
|16. Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|17. Осасуна
|14
|3
|3
|8
|12-18
|12
|18. Жирона
|14
|2
|6
|6
|13-26
|12
|19. Леванте
|14
|2
|3
|9
|16-26
|9
|20. Овьедо
|14
|2
|3
|9
|7-22
|9
Как для чемпиона Испании «Барселона» слишком много пропускает. Особенно - на международной арене. Только в ноябре по три мяча каталонцам упаковали «Брюге» и «Челси» в Лиге чемпионов. В первом случае дело кончилось ничьей (3:3), во втором - разгромом сине-гранатовых (3:1). За 10 последних матчей парни Ханса-Дитера Флика только раз сыграли на ноль в обороне.
У «Атлетико», наоборот, защите традиционно порядок. Команда Диего Симеоне пропустила меньше всех мячей в Примере (11 в 14 турах). В 10 предыдущих игр мадридцы сделали пять «сухарей».
У «Барсы» все 10 последних матчей были «верховыми», у «Атлетико» - 50 на 50.
Учитывая неискоренимые атакующие инстинкты хозяев поля в комплексе с хроническими проблемами в обороне, в данном случае нам кажется перспективным комбо: 1Х и тотал больше 2.5. БК «БЕТСИТИ» оценила его коэффициентом 1.87.
В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|БЕТСИТИ
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Барселона»: Гарсия, Араухо, Гави, тер Штеген, Лопес (все — травмы)
«Атлетико»: Льоренте, Ле Норман (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Барселона»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|25. Щенсны
|13. Облак
|Вратарь
|Защитник
|3. Бальде
|16. Молина
|Защитник
|Защитник
|5. Кубарси
|2. Хименес
|Защитник
|Защитник
|24. Эрик Гарсия
|17. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|23. Кунде
|3. Руджери
|Защитник
|Полузащитник
|22. Берналь
|20. Симеоне
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. де Йонг
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рэшфорд
|8. Барриос
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Рафинья
|10. Баэна
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ямаль
|9. Серлот
|Нападающий
|Нападающий
|9. Левандовски
|19. Альварес
|Нападающий
|Главный тренер
|Ханс-Дитер Флик
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Эксперты БК БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.83. Два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно. Удачная ставка на успех гостей обещает четырехкратный выигрыш. Ничья идет за 4.20.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 7.70.
Коэффициент 1.42 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «голеады» в Барселоне.
