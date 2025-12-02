Ведомости
Барселона - Атлетико, 2 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Первый суперматч зимы в Испании
Валентин Васильев

Первый зимний тур чемпионата Испании по футболу откроет суперматч в столице Каталонии. «Барселона» - «Атлетико» - круче этого противостояния в Ла Лиге только «класико». Изучаем линии крупнейших букмекеров России на самую статусную игру 19-го тура.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Барселона»

02.12.2025, Вт

23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 1.83

Х - 4.20

П2 - 4.00

Турнир:  чемпионат Испании по футболу, 19-й тур

Стадион: «Спотифай Камп Ноу»   (Барселона, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Барселона»1135778467-359
«Атлетико»7857113359-467

Последние пять матчей «Барселоны»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025Барселона»

3:1

«Алавес»

Ла Лига

25.11.2025«Челси»

3:0

«Барселона»

Лига чемпионов

22.11.2025Барселона»

4:0

«Атлетик»

Ла Лига

09.11.2025«Сельта»

2:4

«Барселона»

Ла Лига

05.11.2025«Брюгге»

3:3

«Барселона»

Лига чемпионов

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Атлетико»

2:0

«Овьедо»

Ла Лига

26.11.2025«Атлетико»

2:1

«Интер»

Лига чемпионов

23.11.2025«Хетафе»

0:1

«Атлетико»

Ла Лига

08.11.2025«Атлетико»

3:1

«Леванте»

Ла Лига

04.11.2025«Атлетико»

3:1

«Юнион»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

После 14 туров «Барселона» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая ближайшего соперника на четыре очка. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона14111239-1634
2. Реал Мадрид14103129-1333
3. Вильярреал14102229-1332
4. Атлетико1494127-1131
5. Бетис1466222-1424
6. Эспаньол1473418-1624
7. Хетафе1462613-1520
8. Атлетик1462614-1720
9. Реал Сосьедад1444619-2116
10. Эльче1437415-1716
11. Райо Вальекано1344512-1416
12. Сельта1437416-1916
13. Севилья1451819-2316
14. Алавес1443712-1515
15. Мальорка1434715-2213
16. Валенсия1334612-2113
17. Осасуна1433812-1812
18. Жирона1426613-2612
19. Леванте1423916-269
20. Овьедо142397-229

Прогноз на матч

Как для чемпиона Испании «Барселона» слишком много пропускает. Особенно - на международной арене. Только в ноябре по три мяча каталонцам упаковали «Брюге» и «Челси» в Лиге чемпионов. В первом случае дело кончилось ничьей (3:3), во втором - разгромом сине-гранатовых (3:1). За 10 последних матчей парни Ханса-Дитера Флика только раз сыграли на ноль в обороне.

У «Атлетико», наоборот,  защите традиционно порядок. Команда Диего Симеоне пропустила меньше всех мячей в Примере (11 в 14 турах). В 10 предыдущих игр  мадридцы сделали пять «сухарей».

У «Барсы» все 10 последних матчей были «верховыми», у «Атлетико» - 50 на 50.  

Учитывая неискоренимые атакующие инстинкты хозяев поля в комплексе с хроническими проблемами в обороне, в данном случае нам кажется перспективным комбо: 1Х и тотал больше 2.5. БК «БЕТСИТИ» оценила его коэффициентом 1.87.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Лучшие букмекерские конторы представлены на сайте «Советского спорта».

Свернуть

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
БЕТСИТИГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Барселона»: Гарсия, Араухо, Гави, тер Штеген, Лопес (все — травмы)

«Атлетико»: Льоренте, Ле Норман (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Барселона» - «Атлетико»:

Позиция«Барселона»«Атлетико»Позиция
Вратарь25. Щенсны13. ОблакВратарь
Защитник3. Бальде16. МолинаЗащитник
Защитник5. Кубарси2. ХименесЗащитник
Защитник24. Эрик Гарсия17. ГанцкоЗащитник
Защитник23. Кунде3. РуджериЗащитник
Полузащитник 22. Берналь20. СимеонеПолузащитник
Полузащитник 21. де Йонг6. КокеПолузащитник 
Полузащитник14. Рэшфорд8. БарриосПолузащитник
Нападающий11. Рафинья10. БаэнаПолузащитник
Нападающий10. Ямаль9. СерлотНападающий
Нападающий9. Левандовски19. АльваресНападающий
Главный тренерХанс-Дитер ФликДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Эксперты БК БЕТСИТИ предлагают поставить на победу «Барселоны» по коэффициенту 1.83. Два других популярных исхода выглядят еще более привлекательно. Удачная ставка на успех гостей обещает четырехкратный выигрыш. Ничья идет за 4.20.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Барселона» - «Атлетико»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. В БК БЕТСИТИ этот исход котируется за 7.70.

Будет ли матч «Барселона» - «Атлетико» результативным?

Коэффициент 1.42 на тотал больше 2.5 говорит о высокой вероятности «голеады» в Барселоне.

Кто выиграет Ла Лигу?

Топ-3 фаворитов чемпионата  Испании от БЕТСИТИ выглядит следующим образом:

  1. «Реал» - 1.90
  2. «Барселона»  - 2.10
  3. «Атлетико» - 20.00

