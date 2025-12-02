Барселона - Атлетико, 2 декабря: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Как для чемпиона Испании «Барселона» слишком много пропускает. Особенно - на международной арене. Только в ноябре по три мяча каталонцам упаковали «Брюге» и «Челси» в Лиге чемпионов. В первом случае дело кончилось ничьей (3:3), во втором - разгромом сине-гранатовых (3:1). За 10 последних матчей парни Ханса-Дитера Флика только раз сыграли на ноль в обороне.

У «Атлетико», наоборот, защите традиционно порядок. Команда Диего Симеоне пропустила меньше всех мячей в Примере (11 в 14 турах). В 10 предыдущих игр мадридцы сделали пять «сухарей».

У «Барсы» все 10 последних матчей были «верховыми», у «Атлетико» - 50 на 50.

Учитывая неискоренимые атакующие инстинкты хозяев поля в комплексе с хроническими проблемами в обороне, в данном случае нам кажется перспективным комбо: 1Х и тотал больше 2.5. БК «БЕТСИТИ» оценила его коэффициентом 1.87.