26 декабря 7:32ГлавнаяБонусы
БК ЛеонАкции
logo

Досрочная выплата от БК Леон по ставкам на футбол и хоккей

-
Бонус
4 д.
До конца акции
-
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
-
Срок отыгрыша
100 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Шанс зафиксировать победу раньше других!

Букмекерская контора «Леон» запускает акцию для любителей футбола и хоккея с ранним расчетом ставок. Бетторы получают возможность выиграть досрочно, если их команда ведет в счете с нужной разницей. 

Как получить Досрочную выплату БК Леон по ставкам на футбол и хоккей

Свернуть

Стать участником акции можно только при выполнении действующих условий:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе «Леон», если у вас еще нет аккаунта.

2. Найдите матч в акционной подборке турниров по футболу или хоккею.

3. Оформите пари на исход П1 или П2 в основное время. 

Сумма и коэффициент не ограничены. Игрок получает выигрыш по ставке, если его команда лидирует с разницей в 2 гола в футболе или 3 шайбы в хоккее. Промо действует для матчей в следующих лигах:

  • Кубок (Россия).
  • Premier League (Англия).
  • La Liga (Испания).
  • Serie A (Италия).
  • Bundesliga (Германия).
  • Ligue 1 (Франция).
  • Primeira Liga (Португалия).
  • КХЛ (Россия).
  • МХЛ (Россия).
  • NHL (Северная Америка).

Как отыграть досрочную выплату от БК Леон

Свернуть

Выигрыш автоматически отображается на основном счете и доступен без ограничений. Пользователь может распоряжаться деньгами по своему усмотрению — выводить или ставить снова.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса от БК Леон

Свернуть

Обратите внимание на основные характеристики предложения.

Максимальный размер бонуса

Индивидуально

Минимальный депозит

100 ₽

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

Срок отыгрыша бонуса

Срок окончания акции

30.12.2025 (23:59 МСК)

Ставки с использованием ранее выданного фрибета не принимаются в рамках этой акции.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Ускоренное получение выигрыша➖ Применяется не для всех матчей
➕ Акция действует на популярные футбольные и хоккейные лиги 

Заключение

Свернуть

В футболе и хоккее команды иногда уверенно лидируют в счете, но в итоге теряют преимущество. Акция от БК Leon позволяет зафиксировать выигрыш раньше и снизить стресс от ожидания финального свистка.

Валентин Васильев

