Досрочная выплата от БК Леон по ставкам на футбол и хоккей

Партнерский проект
Букмекерская контора «Леон» запускает акцию для любителей футбола и хоккея с ранним расчетом ставок. Бетторы получают возможность выиграть досрочно, если их команда ведет в счете с нужной разницей.
Стать участником акции можно только при выполнении действующих условий:
1. Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе «Леон», если у вас еще нет аккаунта.
2. Найдите матч в акционной подборке турниров по футболу или хоккею.
3. Оформите пари на исход П1 или П2 в основное время.
Сумма и коэффициент не ограничены. Игрок получает выигрыш по ставке, если его команда лидирует с разницей в 2 гола в футболе или 3 шайбы в хоккее. Промо действует для матчей в следующих лигах:
Выигрыш автоматически отображается на основном счете и доступен без ограничений. Пользователь может распоряжаться деньгами по своему усмотрению — выводить или ставить снова.
Обратите внимание на основные характеристики предложения.
Максимальный размер бонуса
Индивидуально
Минимальный депозит
100 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
—
Срок отыгрыша бонуса
—
Срок окончания акции
30.12.2025 (23:59 МСК)
Ставки с использованием ранее выданного фрибета не принимаются в рамках этой акции.
Плюсы
Минусы
|➕ Ускоренное получение выигрыша
|➖ Применяется не для всех матчей
|➕ Акция действует на популярные футбольные и хоккейные лиги
В футболе и хоккее команды иногда уверенно лидируют в счете, но в итоге теряют преимущество. Акция от БК Leon позволяет зафиксировать выигрыш раньше и снизить стресс от ожидания финального свистка.