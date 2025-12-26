Досрочная выплата от БК Леон по ставкам на футбол и хоккей

Стать участником акции можно только при выполнении действующих условий:

1. Зарегистрируйтесь в букмекерской конторе «Леон», если у вас еще нет аккаунта.

2. Найдите матч в акционной подборке турниров по футболу или хоккею.

3. Оформите пари на исход П1 или П2 в основное время.

Сумма и коэффициент не ограничены. Игрок получает выигрыш по ставке, если его команда лидирует с разницей в 2 гола в футболе или 3 шайбы в хоккее. Промо действует для матчей в следующих лигах: