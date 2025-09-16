Еврокубковая осень от БК Леон: фрибеты до 2500 рублей за ставки на футбол

Партнерский проект
Букмекерская компания «Леон» запустила специальное предложение для ценителей европейского футбола. Участники акции могут рассчитывать на фрибеты номиналом 500 рублей за активное участие в прогнозах на матчи еврокубков.
Чтобы получить фрибеты, участникам следует действовать в соответствии с регламентом:
1. Создать аккаунт в букмекерской компании «Леон» или авторизоваться в существующем.
2. Перейти на вкладку акции «Еврокубковая осень» и нажать «Принять участие».
3. Сделать 4 ставки на матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы (ординары или экспрессы).
4. Убедиться, что каждое пари оформлено на сумму от 500 рублей с минимальным коэффициентом 1.70.
За выполнение условий «Леон» предоставляет игрокам фрибет на 500 рублей. Итог исходов пари не влияет на получение вознаграждения. В рамках акции каждый игрок может получить до 5 таких фрибетов.
После зачисления фрибет доступен в течение 1 недели. Он разрешен к использованию на одиночные ставки и экспрессы. Коэффициент каждого пари должен быть не ниже 1.50.
Все важные моменты акции можно посмотреть в таблице.
Максимальный размер бонуса
2500 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.50
Размер отыгрыша
х1
Срок использования бонуса
7 дней
Срок окончания акции
19.09.2025 (03:00 МСК)
Фрибеты не подлежат обмену и использованию другими лицами.
Преимущества и недостатки
|Плюсы
|Минусы
|➕ Результат пари значения не имеет
|➖ Для участия требуется сделать 4 ставки на матчи еврокубков
|➕ В рамках промо доступно до 5 фрибетов
Акция от БК «Леон» выглядит максимально удобной для игроков. Правила понятны, а выполнение условий не требует дополнительных усилий. Участие в промо не должно повлиять на привычный игровой процесс. Гарантированный фрибет может стать хорошей поддержкой в дальнейших пари.