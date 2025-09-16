Еврокубковая осень от БК Леон: фрибеты до 2500 рублей за ставки на футбол

Чтобы получить фрибеты, участникам следует действовать в соответствии с регламентом:

1. Создать аккаунт в букмекерской компании «Леон» или авторизоваться в существующем.

2. Перейти на вкладку акции «Еврокубковая осень» и нажать «Принять участие».

3. Сделать 4 ставки на матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы (ординары или экспрессы).

4. Убедиться, что каждое пари оформлено на сумму от 500 рублей с минимальным коэффициентом 1.70.

За выполнение условий «Леон» предоставляет игрокам фрибет на 500 рублей. Итог исходов пари не влияет на получение вознаграждения. В рамках акции каждый игрок может получить до 5 таких фрибетов.