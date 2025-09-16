Ведомости
16 сентября 13:49
БК ЛеонФрибеты за депозит

Еврокубковая осень от БК Леон: фрибеты до 2500 рублей за ставки на футбол

2500 ₽
Бонус
2 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.5
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Букмекерская компания «Леон» запустила специальное предложение для ценителей европейского футбола. Участники акции могут рассчитывать на фрибеты номиналом 500 рублей за активное участие в прогнозах на матчи еврокубков. 

Как получить бонус БК Леон до 2500 рублей по акции Еврокубковая осень

Чтобы получить фрибеты, участникам следует действовать в соответствии с регламентом:

1. Создать аккаунт в букмекерской компании «Леон» или авторизоваться в существующем.

2. Перейти на вкладку акции «Еврокубковая осень» и нажать «Принять участие».

3. Сделать 4 ставки на матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы (ординары или экспрессы).

4. Убедиться, что каждое пари оформлено на сумму от 500 рублей с минимальным коэффициентом 1.70.

За выполнение условий «Леон» предоставляет игрокам фрибет на 500 рублей. Итог исходов пари не влияет на получение вознаграждения. В рамках акции каждый игрок может получить до 5 таких фрибетов.

Как отыграть бонус Леон до 2500 рублей за пари на футбол

После зачисления фрибет доступен в течение 1 недели. Он разрешен к использованию на одиночные ставки и экспрессы. Коэффициент каждого пари должен быть не ниже 1.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 2500 рублей от Леон

Все важные моменты акции можно посмотреть в таблице.

Максимальный размер бонуса

2500 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.50

Размер отыгрыша

х1

Срок использования бонуса

7 дней

Срок окончания акции

19.09.2025 (03:00 МСК)

Фрибеты не подлежат обмену и использованию другими лицами.

Преимущества и недостатки

Плюсы Минусы
➕ Результат пари значения не имеет➖ Для участия требуется сделать 4 ставки на матчи еврокубков
➕ В рамках промо доступно до 5 фрибетов 

Заключение

Акция от БК «Леон» выглядит максимально удобной для игроков. Правила понятны, а выполнение условий не требует дополнительных усилий. Участие в промо  не должно повлиять на привычный игровой процесс. Гарантированный фрибет может стать хорошей поддержкой в дальнейших пари.

Валентин Васильев

