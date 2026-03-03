Эксперт настольного тенниса от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 25 ставок

Партнерский проект
В букмекерской конторе «Марафон» стартовало специальное предложение для игроков, выбирающих настольный теннис. В рамках акции клиенты выполняют установленный оборот ставок и зарабатывают фрибет номиналом 1500 рублей.
Пройдите все этапы по инструкции и претендуйте на фрибет:
1. Заведите аккаунт в компании «Марафон» при отсутствии регистрации.
2. Тапните кнопку подключения к промо «Эксперт настольного тенниса».
3. Оформите 25 ставок на пинг-понг от 1500 рублей с коэффициентом от 1.80.
Начисление фрибета происходит автоматически после выполнения условий и расчета всех пари. Промо проходит этапами по 2 суток. Участие в каждом из периодов доступно однократно.
С момента начисления фрибета игроку предоставляется 7 суток на оформление ординара с коэффициентом до 4.00 в прематче или лайве. В случае победы чистый выигрыш сразу становится доступен для вывода.
В таблице собраны основные требования промо.
Максимальный размер бонуса
1500 ₽
Минимальный депозит
1500 ₽
Тип пари
Ординар
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
x1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
01.04.2026 (09:59 МСК)
При активации любого предложения из линейки «Спортивный эксперт» другие бонусы этого раздела на данный этап блокируются.
Плюсы
Минусы
|➕ Участникам доступна игра как в режиме live, так и в предварительной линии
|➖ Общий объем ставок для участия составляет 37 500 ₽
|➕ Акция рассчитана на всех пользователей платформы
Для участия требуется оформить 25 пари на пинг-понг. Новичкам справиться с этим будет непросто. Сумма фрибета не особо впечатляет.