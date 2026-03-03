Ведомости
3 марта 15:22ГлавнаяБонусы
БК МарафонФрибеты за депозит
logo

Эксперт настольного тенниса от БК Марафон: фрибеты на 1500 рублей за 25 ставок

1500 ₽
Бонус
27 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
1500 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Заберите гарантированный бонус!

В букмекерской конторе «Марафон» стартовало специальное предложение для игроков, выбирающих настольный теннис. В рамках акции клиенты выполняют установленный оборот ставок и зарабатывают фрибет номиналом 1500 рублей.

Как получить бонус Марафон на 1500 рублей за ставки на пинг-понг

Свернуть

Пройдите все этапы по инструкции и претендуйте на фрибет:

1. Заведите аккаунт в компании «Марафон» при отсутствии регистрации.

2. Тапните кнопку подключения к промо «Эксперт настольного тенниса».

3. Оформите 25 ставок на пинг-понг от 1500 рублей с коэффициентом от 1.80.

Начисление фрибета происходит автоматически после выполнения условий и расчета всех пари. Промо проходит этапами по 2 суток. Участие в каждом из периодов доступно однократно.

Как отыграть бонус Марафона на 1500 рублей по промоакции Эксперт настольного тенниса

Свернуть

С момента начисления фрибета игроку предоставляется 7 суток на оформление ординара с коэффициентом до 4.00 в прематче или лайве. В случае победы чистый выигрыш сразу становится доступен для вывода.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 1500 рублей от Марафона

Свернуть

В таблице собраны основные требования промо.

Максимальный размер бонуса

1500 ₽

Минимальный депозит

1500 ₽ 

Тип пари

Ординар

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

x1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

01.04.2026 (09:59 МСК)

При активации любого предложения из линейки «Спортивный эксперт» другие бонусы этого раздела на данный этап блокируются.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Участникам доступна игра как в режиме live, так и в предварительной линии➖ Общий объем ставок для участия составляет 37 500 ₽
➕ Акция рассчитана на всех пользователей платформы 

Заключение

Свернуть

Для участия требуется оформить 25 пари на пинг-понг. Новичкам справиться с этим будет непросто. Сумма фрибета не особо впечатляет.

Валентин Васильев

