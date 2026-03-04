Угадай минуту гола от БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей за прогнозы и пари на футбол

Партнерский проект
Контора BetBoom анонсировала конкурс для футбольных болельщиков с возможностью заработать фрибет за правильный прогноз. Для участия нужно предсказать минуту первого взятия ворот в акционной встрече. Бетторы с правильными прогнозами получают 3000 рублей на фрибетный баланс.
В рамках промоакции участникам нужно выполнить минимальные требования:
1. Создать аккаунт в BetBoom (для новичков).
2. Перейти на страницу промо «Угадай минуту гола».
3. Оставить прогноз на выбранную игру.
4. Подтвердить участие пари на любую футбольную встречу с суммой от 3000 рублей и коэффициентом от 1.10.
Каждая ставка дает игроку 1 попытку. Всего можно накопить до 5 шансов. Количество победителей не ограничено — бонус 3000 рублей получают все, кто угадает верно минуту гола.
Выигранные в акции фрибеты поступают на счет клиента BetBoom и действуют 7 календарных дней. Для отыгрыша можно использовать одиночные ставки или экспрессы с коэффициентами в границах 1.30-3.50.
Ознакомиться с полными условиями конкурса «Угадай минуту гола» можно в таблице.
Максимальный размер бонуса
3000 ₽
Минимальный депозит
3000 ₽
Тип пари
Ординары, экспрессы
Минимальный коэффициент
1.10
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
7 дней
Срок окончания акции
18.05.2026 (23:59 МСК)
Если поединок закончился без забитых мячей, все ваши шансы сохраняются до следующего события.
Плюсы
Минусы
|➕ Позволяет проверить футбольную интуицию и получить бонус
|➖ Принимаются исключительно ставки от 3000 рублей
|➕ Всего допускается до 5 шансов на 1 игру
Промо идеально вписывается в повседневные ставки бетторов. Совершая обычное пари, можно параллельно спрогнозировать минуту первого мяча.