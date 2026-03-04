Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
Главная
Новости
Прогнозы
Букмекеры
Бонусы
Аналитика
База знаний



4 марта 20:20ГлавнаяБонусы
БК BetBoomФрибеты за депозит
logo

Угадай минуту гола от БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей за прогнозы и пари на футбол

3000 ₽
Бонус
74 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.1
Мин. коэф.
7 д.
Срок отыгрыша
3000 ₽
Мин. депозит
Получить бонус
Фрибеты за точные предсказания!

Контора BetBoom анонсировала конкурс для футбольных болельщиков с возможностью заработать фрибет за правильный прогноз. Для участия нужно предсказать минуту первого взятия ворот в акционной встрече. Бетторы с правильными прогнозами получают 3000 рублей на фрибетный баланс.

Как получить бонус от БК BetBoom до 3000 рублей за прогнозы и пари на футбольные игры

Свернуть

В рамках промоакции участникам нужно выполнить минимальные требования:

1. Создать аккаунт в BetBoom (для новичков).

2. Перейти на страницу промо «Угадай минуту гола».

3. Оставить прогноз на выбранную игру.

4. Подтвердить участие пари на любую футбольную встречу с суммой от 3000 рублей и коэффициентом от 1.10.

Каждая ставка дает игроку 1 попытку. Всего можно накопить до 5 шансов. Количество победителей не ограничено — бонус 3000 рублей получают все, кто угадает верно минуту гола.

Как отыграть бонус BetBoom до 3000 рублей в рамках акции Угадай минуту гола

Свернуть

Выигранные в акции фрибеты поступают на счет клиента BetBoom и действуют 7 календарных дней. Для отыгрыша можно использовать одиночные ставки или экспрессы с коэффициентами в границах 1.30-3.50.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса до 3000 рублей от BetBoom

Свернуть

Ознакомиться с полными условиями конкурса «Угадай минуту гола» можно в таблице.

Максимальный размер бонуса

3000 ₽

Минимальный депозит

3000 ₽

Тип пари

Ординары, экспрессы

Минимальный коэффициент

1.10

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

7 дней

Срок окончания акции

18.05.2026 (23:59 МСК)

Если поединок закончился без забитых мячей, все ваши шансы сохраняются до следующего события.

Преимущества и недостатки

Свернуть

Плюсы 

Минусы

➕ Позволяет проверить футбольную интуицию и получить бонус➖ Принимаются исключительно ставки от 3000 рублей
➕ Всего допускается до 5 шансов на 1 игру 

Заключение

Свернуть

Промо идеально вписывается в повседневные ставки бетторов. Совершая обычное пари, можно параллельно спрогнозировать минуту первого мяча.

Валентин Васильев

Актуальные бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer301 дней 2 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё