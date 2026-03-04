Угадай минуту гола от БК BetBoom: фрибеты 3000 рублей за прогнозы и пари на футбол

В рамках промоакции участникам нужно выполнить минимальные требования:

1. Создать аккаунт в BetBoom (для новичков).

2. Перейти на страницу промо «Угадай минуту гола».

3. Оставить прогноз на выбранную игру.

4. Подтвердить участие пари на любую футбольную встречу с суммой от 3000 рублей и коэффициентом от 1.10.

Каждая ставка дает игроку 1 попытку. Всего можно накопить до 5 шансов. Количество победителей не ограничено — бонус 3000 рублей получают все, кто угадает верно минуту гола.