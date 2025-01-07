Фрибет «Леон»: до 1 000 рублей на первую ставку

Партнерский проект
Легальная российская букмекерская компания «Леон» предлагает новым пользователям бонус размером 1 000 рублей за регистрацию в системе БК с промокодом и ставку на спортивное событие. Рассказываем, как этот фрибет получить и на что его можно использовать.
Предложение актуально для зарегистрированных и верифицированных пользователей конторы.
+ Понятные условия конкурса.
+ Исход акционного пари не имеет значения.
+ Нет ограничений по видам спорта для использования фрибета.
- Акция рассчитана только на новых игроков.
Независимо от результата первой ставки, вам будет начислено 1 000 рублей в виде фрибета.
Зачастую легальные букмекеры предлагают новым игрокам бонусы за регистрацию. Большинство из них предполагают пополнение игрового счета. Мы выбрали для вас несколько самых интересных вариантов.
|Букмекер
|Бонус
|Условия получения
|Условия отыгрыша
|PARI
|5 фрибетов пл 1 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозит на сумму от 1000 рублей в течение 5 дней
|Ставка с использованием фрибета в течение 5 дней с момента его получения
|Winline
|до 3 000 рублей
|Регистрация и верификация
|Ставка с использованием фрибета в течение 30 дней с момента его получения на событие с коэффициентом от 1.30 до 2.50
|FONBET
|до 15 000 рублей
|Регистрация, верификация и депозиты. Первый фрибет в 500 рублей доступен после ставок на 5 000 рублей. Максимальное число фрибетов — 30
|Ставка с использованием фрибета в течение 7 дней с момента его получения на событие с коэффициентом до 3.00
Ведущие букмекеры России нечасто премируют новых игроков бонусом за первую ставку, вне зависимости от ее исхода. Уже хотя бы поэтому на данную акцию БК «Леон» стоит обратить внимание. Предложение букмекера отличают понятные даже новичку в беттинге условия и простота в получении.
Раздел 1. Правила участия в Акции «Фрибет от БК Леон:
1.1. Срок действия Акции: с 00:00 МСК 07.08.2024 по 23:59 МСК 31.12.2025.
1.2. Данная Акция доступна для всех Участников (далее «Участник»), которые:
– прошли регистрацию и идентификацию на сайте / в приложении www.leon.ru с вводом Бонус-кода «RB2LIGA» в период с 00:00 МСК 07.08.2024;
– подтвердили свое участие нажатием кнопки «Принять участие» на странице данной Акции;
– выполнили квалифицирующие действия согласно разделу 2 данной Акции.
1.3. Для участия в Акции один Участник может использовать только один счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, пари с таких счетов не будут учитываться при подведении результатов Акции.
1.4. Принципы работы Бонусных Акций для Участника, одновременно задействованного в нескольких Бонусных Акциях, заключаются в следующем:
– при одновременном участии в нескольких Акциях с квалифицирующим действием в виде пополнения счета, Участнику необходимо отдельно пополнять счет в каждой из таких Акций;
– при одновременном участии в нескольких Акциях, в которых предусмотрен Отыгрыш, первоначально рассчитанные пари будут учитываться для той Акции, в которой этап Отыгрыша начался раньше. После выполнения условий предыдущего Отыгрыша, последующие заключенные и рассчитанные пари будут учтены в Отыгрыше следующей Акции;
– при одновременном участии в нескольких Бонусных Акциях с квалифицирующими действиями в виде пари (для получения Бонуса/Фрибета), первоначально рассчитанные пари будут учтены в рамках той Акции, в которой Участник принял участие раньше;
– при одновременном участии в нескольких Бонусных Акциях, в одной из которых предусмотрен Отыгрыш, а в другой – выполнение квалифицирующего действия в виде пари (для получения Бонуса/Фрибета), первоначально будут учтены пари, предусматривающие Отыгрыш Бонуса или Фрибета. Если пари не будет соответствовать условиям Отыгрыша, но будет выполнять квалифицирующее действие, оно будет учтено для начисления Бонуса или Фрибета согласно Правилам Акции.
Данные принципы работы Бонусных Акций обусловлены технической особенностью сайта.
1.5. В случае нарушения Участником настоящих Правил и Положений ООО «Леон», Организатор вправе в одностороннем порядке признать такие действия неправомерными и исключить Участника из Акции.
Раздел 2. Квалифицирующие действия:
2.1. Участник должен заключить квалифицирующие пари, удовлетворяющие следующим требованиям:
– пари типа одинар и/или экспресс из двух и более лайв- или прематч-событий;
– минимальная сумма пари – 1 000 ₽;
– минимальный коэффициент исхода хотя бы одного из событий – 1.70;
– пари на любые спортивные события заключены и рассчитаны в период с 00:00 МСК 07.08.2024 по 23:59 МСК 31.12.2024;
– учитываются только те пари, которые были заключены на разные спортивные события. При заключении пари на несколько различных исходов (например, 1Х2, Тотал, Чет/Нечет и т. д.) внутри одного и того же спортивного события, учитывается только то пари, которое было размещено и рассчитано первым.
2.2. Не учитываются для Отыгрыша Бонуса:
– пари с использованием ранее полученного Фрибета;
– отмененные пари;
– пари, проданные с использованием опции «Выкуп пари»;
– пари, рассчитанные с коэффициентом 0.5 (актуально для Азиатский тотал и Азиатская фора);
– пари, рассчитанные с коэффициентом 1.0 (актуально для Тотал, Фора и других пари, в которых по Правилам предусмотрен возврат с коэффициентом 1.0);
– пари, пересчитанные с коэффициентом 1.0.
– последующие пари, заключенные на различные исходы одного и того же события (например 1Х2, Тотал, Чет/Нечет и т.д.).
Раздел 3. Бонусы Акции:
3.1. Фрибет номиналом 1 000 ₽ начисляется на Бонусный счет Участника автоматически после выполнения условий, указанных в п. 1.2.
3.2. За весь период проведения Акции Участник может получить не более одного Фрибета.
Раздел 4. Правила использования Фрибета:
4.1. Фрибет будет зачислен сразу после выполнения всех условий Бонусной Акции.
4.2. Фрибет должен быть использован в полном объеме только для одного пари, удовлетворяющего следующим требованиям:
– одиночное или экспресс пари на лайв- или прематч-событие;
– с коэффициентом как минимум одного исхода от 1.70 до 3.00;
– пари заключено в течение 7-ми дней (168 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;
– пари с использованием Фрибета рассчитано не позднее 14-ти дней (336 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;
– пари заключены на любые события в линии.
4.3. Если пари с использованием Фрибета будет рассчитано с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), то сумма Фрибета сгорает и повторному использованию не подлежит.
4.4. Если пари будет отменено или рассчитано с коэффициентом 1.0, то сумма будет возвращена на Бонусный счет Участника для повторного использования в течение 7-ми дней (168 часов) с момента первоначального начисления Фрибета.
4.5. Выигрыш, полученный в результате использования Фрибета, будет зачислен на Бонусный счет Участника за вычетом суммы пари.
4.6. Для перевода чистого выигрыша, полученного с помощью Фрибета, с Бонусного счета на Основной счет, Участнику необходимо перейти в личный кабинет и нажать на кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы».
Раздел 5. Порядок обработки персональных данных:
5.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами и Положениями, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами и Положениями.
5.2. Цели обработки персональных данных:
– проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и Положениями, а также действующим законодательством;
– использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Акции по сетям электронной связи;
– использование данных для исполнения обязанности налогового агента;
– использование инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о Победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Акция.
5.3. Перечень персональных данных, который предоставляется Участником и обрабатывается Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.leon.ru.
5.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
5.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.
5.6. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел 6. Общие Положения:
6.1. Организатором Акции является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах №Л027-00108-77/00395488 от 16.12.2011.
6.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Акция проводится на веб-сайте Организатора www.leon.ru, в мобильной версии сайта https://m.leon.ru и в мобильном приложении Организатора.
6.4. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.
6.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18-ти лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.
6.6. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также с основными Условиями и Положениями ООО «Леон».
6.7. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора.
6.8. Фрибеты, Призы и/или Бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.
6.9. Денежные призы, Призы, Фрибеты и/или Бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если, по мнению Организатора, Участник Акции вел себя некорректно или нечестно, либо не выполнил требования настоящих Правил и Положений в полном объеме или нарушил их, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш Призов из призового фонда Акции на свое усмотрение.
6.10. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Акции и все вопросы, связанные с получением Бонусов, решаются Организатором. При наличии подозрений на неправомерные действия Участника, Организатор также имеет право в одностороннем порядке исключить его из Акции. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.
6.11. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода действия Акции, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях. Настоящие Правила размещены на странице данной Акции на сайте www.leon.ru.
Это эксклюзивное предложение компании для новых и постоянных клиентов, включающее дополнительные преимущества помимо стандартного выигрыша по ставкам. Определенные акции приурочены к конкретным спортивным событиям, тогда как другие действуют без ограничения по времени, что позволяет присоединиться к ним в любое удобное время.
Да, "Леон" включен в топ-10 ведущих букмекерских контор России согласно классификации независимого ресурса "Рейтинг Букмекеров".
Имейте в виду, что фрибет активен в течение 7 дней, а ставка, сделанная с его помощью, должна быть рассчитана в течение 14 дней после того, как бонус был получен. В случае несоблюдения этих сроков фрибет сгорает. Использовать его можно исключительно для ставок на события с коэффициентами в диапазоне от 1.70 до 3.00. Важно помнить, что в случае выигрыша по ставке, сделанной с использованием фрибета, вам будет зачислен только чистый доход, без учета номинала самого бонуса.
Использовать полученный бонус можно в пари на любое событие с коэффициентом не ниже 1.70 и не выше 3.00.
Партнерский проект