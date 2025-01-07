Фрибет «Леон»: до 1 000 рублей на первую ставку

Раздел 1. Правила участия в Акции «Фрибет от БК Леон:

1.1. Срок действия Акции: с 00:00 МСК 07.08.2024 по 23:59 МСК 31.12.2025.

1.2. Данная Акция доступна для всех Участников (далее «Участник»), которые:

– прошли регистрацию и идентификацию на сайте / в приложении www.leon.ru с вводом Бонус-кода «RB2LIGA» в период с 00:00 МСК 07.08.2024;

– подтвердили свое участие нажатием кнопки «Принять участие» на странице данной Акции;

– выполнили квалифицирующие действия согласно разделу 2 данной Акции.

1.3. Для участия в Акции один Участник может использовать только один счет. Если будут обнаружены дублирующие счета одного пользователя, пари с таких счетов не будут учитываться при подведении результатов Акции.

1.4. Принципы работы Бонусных Акций для Участника, одновременно задействованного в нескольких Бонусных Акциях, заключаются в следующем:

– при одновременном участии в нескольких Акциях с квалифицирующим действием в виде пополнения счета, Участнику необходимо отдельно пополнять счет в каждой из таких Акций;

– при одновременном участии в нескольких Акциях, в которых предусмотрен Отыгрыш, первоначально рассчитанные пари будут учитываться для той Акции, в которой этап Отыгрыша начался раньше. После выполнения условий предыдущего Отыгрыша, последующие заключенные и рассчитанные пари будут учтены в Отыгрыше следующей Акции;

– при одновременном участии в нескольких Бонусных Акциях с квалифицирующими действиями в виде пари (для получения Бонуса/Фрибета), первоначально рассчитанные пари будут учтены в рамках той Акции, в которой Участник принял участие раньше;

– при одновременном участии в нескольких Бонусных Акциях, в одной из которых предусмотрен Отыгрыш, а в другой – выполнение квалифицирующего действия в виде пари (для получения Бонуса/Фрибета), первоначально будут учтены пари, предусматривающие Отыгрыш Бонуса или Фрибета. Если пари не будет соответствовать условиям Отыгрыша, но будет выполнять квалифицирующее действие, оно будет учтено для начисления Бонуса или Фрибета согласно Правилам Акции.

Данные принципы работы Бонусных Акций обусловлены технической особенностью сайта.

1.5. В случае нарушения Участником настоящих Правил и Положений ООО «Леон», Организатор вправе в одностороннем порядке признать такие действия неправомерными и исключить Участника из Акции.

Раздел 2. Квалифицирующие действия:

2.1. Участник должен заключить квалифицирующие пари, удовлетворяющие следующим требованиям:

– пари типа одинар и/или экспресс из двух и более лайв- или прематч-событий;

– минимальная сумма пари – 1 000 ₽;

– минимальный коэффициент исхода хотя бы одного из событий – 1.70;

– пари на любые спортивные события заключены и рассчитаны в период с 00:00 МСК 07.08.2024 по 23:59 МСК 31.12.2024;

– учитываются только те пари, которые были заключены на разные спортивные события. При заключении пари на несколько различных исходов (например, 1Х2, Тотал, Чет/Нечет и т. д.) внутри одного и того же спортивного события, учитывается только то пари, которое было размещено и рассчитано первым.

2.2. Не учитываются для Отыгрыша Бонуса:

– пари с использованием ранее полученного Фрибета;

– отмененные пари;

– пари, проданные с использованием опции «Выкуп пари»;

– пари, рассчитанные с коэффициентом 0.5 (актуально для Азиатский тотал и Азиатская фора);

– пари, рассчитанные с коэффициентом 1.0 (актуально для Тотал, Фора и других пари, в которых по Правилам предусмотрен возврат с коэффициентом 1.0);

– пари, пересчитанные с коэффициентом 1.0.

– последующие пари, заключенные на различные исходы одного и того же события (например 1Х2, Тотал, Чет/Нечет и т.д.).

Раздел 3. Бонусы Акции:

3.1. Фрибет номиналом 1 000 ₽ начисляется на Бонусный счет Участника автоматически после выполнения условий, указанных в п. 1.2.

3.2. За весь период проведения Акции Участник может получить не более одного Фрибета.

Раздел 4. Правила использования Фрибета:

4.1. Фрибет будет зачислен сразу после выполнения всех условий Бонусной Акции.

4.2. Фрибет должен быть использован в полном объеме только для одного пари, удовлетворяющего следующим требованиям:

– одиночное или экспресс пари на лайв- или прематч-событие;

– с коэффициентом как минимум одного исхода от 1.70 до 3.00;

– пари заключено в течение 7-ми дней (168 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;

– пари с использованием Фрибета рассчитано не позднее 14-ти дней (336 часов) с момента зачисления Фрибета на Бонусный счет;

– пари заключены на любые события в линии.

4.3. Если пари с использованием Фрибета будет рассчитано с коэффициентом 0.5 (актуально для пари Азиатский тотал и Азиатская фора), то сумма Фрибета сгорает и повторному использованию не подлежит.

4.4. Если пари будет отменено или рассчитано с коэффициентом 1.0, то сумма будет возвращена на Бонусный счет Участника для повторного использования в течение 7-ми дней (168 часов) с момента первоначального начисления Фрибета.

4.5. Выигрыш, полученный в результате использования Фрибета, будет зачислен на Бонусный счет Участника за вычетом суммы пари.

4.6. Для перевода чистого выигрыша, полученного с помощью Фрибета, с Бонусного счета на Основной счет, Участнику необходимо перейти в личный кабинет и нажать на кнопку «Забрать» в разделе «Мои бонусы».

Раздел 5. Порядок обработки персональных данных:

5.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами и Положениями, является согласием Участника на обработку персональных данных, предоставленных им при регистрации, в рамках проведения Акции самим Организатором или привлеченными им лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами и Положениями.

5.2. Цели обработки персональных данных:

– проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами и Положениями, а также действующим законодательством;

– использование данных для отправки sms-сообщений, рекламы и корреспонденции от Организатора или уполномоченных им лиц, касающихся данной Акции по сетям электронной связи;

– использование данных для исполнения обязанности налогового агента;

– использование инициалов (имени, отчества, фамилии), даты рождения, изображений, фото- и видеоматериалов, а также интервью и иных материалов о Победителях в рекламных и иных коммерческих целях, способствующих продвижению на рынке товаров, на рекламу которых направлена Акция.

5.3. Перечень персональных данных, который предоставляется Участником и обрабатывается Организатором или привлекаемыми им лицами, ограничивается сведениями, занесенными Участником при регистрации на сайте www.leon.ru.

5.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

5.5. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории Российской Федерации.

5.6. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел 6. Общие Положения:

6.1. Организатором Акции является ООО «Леон», юридический адрес: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. Адрес для корреспонденции: 123290, г. Москва, шоссе Шелепихинское, дом 11, корпус 2, цоколь/I/24. ОГРН 1117746832367; ИНН 7707760834; лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах №Л027-00108-77/00395488 от 16.12.2011.

6.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Акция проводится на веб-сайте Организатора www.leon.ru, в мобильной версии сайта https://m.leon.ru и в мобильном приложении Организатора.

6.4. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

6.5. К участию в Акции допускаются дееспособные лица, граждане РФ, достигшие возраста 18-ти лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, которые прошли регистрацию на сайте www.leon.ru.

6.6. Принимая участие в настоящей Акции, Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также с основными Условиями и Положениями ООО «Леон».

6.7. Призовой фонд Акции сформирован за счет личных средств Организатора.

6.8. Фрибеты, Призы и/или Бонусы не могут быть возмещены или переданы другому лицу и не имеют денежного эквивалента.

6.9. Денежные призы, Призы, Фрибеты и/или Бонусы присуждаются на усмотрение Организатора. Если, по мнению Организатора, Участник Акции вел себя некорректно или нечестно, либо не выполнил требования настоящих Правил и Положений в полном объеме или нарушил их, такой Участник не может претендовать на получение любого из вознаграждений и будет дисквалифицирован. При этом Организатор имеет право провести повторный розыгрыш Призов из призового фонда Акции на свое усмотрение.

6.10. Все спорные ситуации, касающиеся прав участия в данной Акции и все вопросы, связанные с получением Бонусов, решаются Организатором. При наличии подозрений на неправомерные действия Участника, Организатор также имеет право в одностороннем порядке исключить его из Акции. Данное решение является обязательным к выполнению и не подлежит обжалованию Участниками или какой-либо третьей стороной.

6.11. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила на протяжении всего периода действия Акции, не уведомляя дополнительно Участников о внесенных изменениях. Настоящие Правила размещены на странице данной Акции на сайте www.leon.ru.