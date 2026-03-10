БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за пари на PGL Wallachia S7

Чтобы попасть в список обладателей фрибетов, необходимо последовательно пройти все шаги:

1. Создать профиль на платформе Winline или войти в существующий аккаунт.

2. В секции BetRace кликнуть на турнир PGL Wallachia S7 и согласиться с условиями.

3. Размещать ставки (одиночные и комбинированные) на игры соревнований, соблюдая минимальный коэффициент 1.30 и используя основной баланс.

Все пари участника суммируются для формирования общего рейтинга. Следить за своим местом можно через таблицу лидеров. В финале турнира 500 наиболее активных бетторов получат бонусы до 150 000 рублей.