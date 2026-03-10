БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за пари на PGL Wallachia S7

Партнерский проект
Букмекер «Винлайн» запустил BetRace-турнир для поклонников Dota 2 на матчи PGL Wallachia S7. Призовой фонд включает фрибеты номиналом до 150 000 рублей, которые достанутся 500 бетторам с высокой активностью. Чтобы претендовать на награду, необходимо зарегистрироваться и совершать ставки на платформах БК.
Чтобы попасть в список обладателей фрибетов, необходимо последовательно пройти все шаги:
1. Создать профиль на платформе Winline или войти в существующий аккаунт.
2. В секции BetRace кликнуть на турнир PGL Wallachia S7 и согласиться с условиями.
3. Размещать ставки (одиночные и комбинированные) на игры соревнований, соблюдая минимальный коэффициент 1.30 и используя основной баланс.
Все пари участника суммируются для формирования общего рейтинга. Следить за своим местом можно через таблицу лидеров. В финале турнира 500 наиболее активных бетторов получат бонусы до 150 000 рублей.
Фрибет доступен в течение 30 дней после начисления. За это время его можно использовать на любую ставку с минимальным коэффициентом 1.01, выбирая между ординаром либо экспрессом.
Чтобы быстрее разобраться с условиями, мы оформили их в таблицу.
Максимальный размер бонуса
150 000 ₽
Минимальный депозит
500 ₽
Тип пари
Ординар, экспресс
Минимальный коэффициент
1.01
Размер отыгрыша
х1
Срок отыгрыша бонуса
30 дней
Срок окончания акции
16.03.2025 (09:59 МСК)
Поклонники NBA и NHL приглашаются к участию в специальном турнире от БК Winline.
Плюсы
Минусы
|➕ Любой клиент, независимо от опыта, может включиться в борьбу
|➖ Промо требует от игрока активного участия
|➕ Опция online-отслеживания своего места в рейтинге
В начале марта все внимание киберспортивной аудитории сосредоточено на Бухаресте, где проходит 7-й сезон PGL Wallachia по Dota 2. Турнир BetRace проходит по стандартным правилам. Лидерами станут игроки с наибольшим суммарным объемом ставок.