БК ВинлайнФрибеты за депозит
БК Winline: фрибеты до 150 000 рублей за пари на PGL Wallachia S7

до 150 000 ₽
Бонус
4 д.
До конца акции
x1
Отыгрыш
1.01
Мин. коэф.
30 д.
Срок отыгрыша
500 ₽
Мин. депозит
Станьте лидером BetRace!

Букмекер «Винлайн» запустил BetRace-турнир для поклонников Dota 2 на матчи PGL Wallachia S7. Призовой фонд включает фрибеты номиналом до 150 000 рублей, которые достанутся 500 бетторам с высокой активностью. Чтобы претендовать на награду, необходимо зарегистрироваться и совершать ставки на платформах БК.

Как получить бонус БК Winline до 150 000 рублей за пари на PGL Wallachia S7

Чтобы попасть в список обладателей фрибетов, необходимо последовательно пройти все шаги:

1. Создать профиль на платформе Winline или войти в существующий аккаунт.

2. В секции BetRace кликнуть на турнир PGL Wallachia S7 и согласиться с условиями.

3. Размещать ставки (одиночные и комбинированные) на игры соревнований, соблюдая минимальный коэффициент 1.30 и используя основной баланс.

Все пари участника суммируются для формирования общего рейтинга. Следить за своим местом можно через таблицу лидеров. В финале турнира 500 наиболее активных бетторов получат бонусы до 150 000 рублей.

Как отыграть бонус Winline до 150 000 рублей за пари на PGL Wallachia S7

Фрибет доступен в течение 30 дней после начисления. За это время его можно использовать на любую ставку с минимальным коэффициентом 1.01, выбирая между ординаром либо экспрессом.

Правила и условия: лимиты и ограничения при использовании бонуса на 150 000 рублей от Winline

Чтобы быстрее разобраться с условиями, мы оформили их в таблицу.

Максимальный размер бонуса

150 000 ₽

Минимальный депозит

500 ₽

Тип пари

Ординар, экспресс

Минимальный коэффициент

1.01

Размер отыгрыша

х1

Срок отыгрыша бонуса

30 дней

Срок окончания акции

16.03.2025 (09:59 МСК)

Поклонники NBA и NHL приглашаются к участию в специальном турнире от БК Winline.

Преимущества и недостатки

Плюсы 

Минусы

➕ Любой клиент, независимо от опыта, может включиться в борьбу➖ Промо требует от игрока активного участия
➕ Опция online-отслеживания своего места в рейтинге 

Заключение

В начале марта все внимание киберспортивной аудитории сосредоточено на Бухаресте, где проходит 7-й сезон PGL Wallachia по Dota 2. Турнир BetRace проходит по стандартным правилам. Лидерами станут игроки с наибольшим суммарным объемом ставок.

Валентин Васильев

